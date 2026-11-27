Rodrigo Lussich compartió un desgarrador mensaje desde su cuenta en Instagram para recordar a su gran amiga y productora de Intrusos Meche Portillo, quien falleció el 27 de noviembre de 2025.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El conductor Rodrigo Lussich compartió un sentido posteo para recordar a su amiga y productora del programa Intrusos, Meche Portillo, a un año de su partida.
Rodrigo Lussich compartió un desgarrador mensaje desde su cuenta en Instagram para recordar a su gran amiga y productora de Intrusos Meche Portillo, quien falleció el 27 de noviembre de 2025.
La productora estuvo internada en terapia intensiva con neumonía bilateral en estado crítico y por ese entonces sus compañeros pidieron cadena de oraciones.
El conductor de Intrusos (América Tv) decidió recordar a su gran amiga con un conmovedor mensaje donde recordó también los últimos instantes que pasaron juntos y cuánto la extraña en el día a día.
"Hace un año te fuiste a volar al infinito. Te extraño todos los días. Fuiste y sos una de las personas más importantes de mi vida; me marcaste a fuego. Desde hace un año todos los días trato y logro cumplir tu legado, eso que me encargaste y me dijiste que haga, todo eso. Nunca voy a olvidar la última imagen", comenzó Lussich.
Rodrigo Lussich repasó en el texto la llegada a Buenos Aires luego de un viaje a Jujuy que hizo con su amiga Meche Portillo y la última vez que se saludaron en el aeropuerto sin saber lo que pasaría después.
"Volvimos de Jujuy, final de gira. Era tarde y estábamos cansados. Cada uno se había pedido un auto en aeroparque, taza taza. Me adelanté porque el mío ya estaba y sin querer, sin pensar, sin saber, te dejé atrás; venías más atrás y tu auto no estaba todavía y corrí al mío; ¿cómo iba a saber que era la despedida? Perdoname", indicó conmovido.
"Después hablamos y el día que entraste a terapia te dije voy para ahí y me dijiste vení mañana mejor. El resto fue veloz, fue un epílogo inexplicable, luchaste para no rendirte pero tu cuerpito estaba débil, estaba enfermo", continuó a flor de piel.
Sobre aquellos últimos momentos con su amiga, el conductor remarcó: "Nunca acusaste recibo al punto de hacernos creer que no te ibas a ir. Te volví a ver pero vos ya no a mí. 28 años antes me abriste una puerta y me hiciste pasar a un mundo que era mucho más que el que ocasionalmente nos encontró".
"Me hiciste entrar a tu mundo; un mundo de risas y de profundo amor. Buenos Aires, Nueva York, Río, Floripa, mares y bares nos llevaron juntos; trabajamos, creamos, creímos. Vos creías en mí mucho más que yo mismo. Por eso trato de hacerte honor. Porque hay cosas que no hace falta explicar. Porque me enseñaste que la libertad no se explica: se ejerce. Ahí donde estés, por favor, ¡no me olvides! ¡Por siempre Meche!", concluyó Rodrigo Lussich en una fecha muy especial.