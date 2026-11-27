El profundo posteo de Rodrigo Lussich para recordar a su gran amiga Meche Portillo

Rodrigo Lussich repasó en el texto la llegada a Buenos Aires luego de un viaje a Jujuy que hizo con su amiga Meche Portillo y la última vez que se saludaron en el aeropuerto sin saber lo que pasaría después.

"Volvimos de Jujuy, final de gira. Era tarde y estábamos cansados. Cada uno se había pedido un auto en aeroparque, taza taza. Me adelanté porque el mío ya estaba y sin querer, sin pensar, sin saber, te dejé atrás; venías más atrás y tu auto no estaba todavía y corrí al mío; ¿cómo iba a saber que era la despedida? Perdoname", indicó conmovido.

"Después hablamos y el día que entraste a terapia te dije voy para ahí y me dijiste vení mañana mejor. El resto fue veloz, fue un epílogo inexplicable, luchaste para no rendirte pero tu cuerpito estaba débil, estaba enfermo", continuó a flor de piel.

Sobre aquellos últimos momentos con su amiga, el conductor remarcó: "Nunca acusaste recibo al punto de hacernos creer que no te ibas a ir. Te volví a ver pero vos ya no a mí. 28 años antes me abriste una puerta y me hiciste pasar a un mundo que era mucho más que el que ocasionalmente nos encontró".

"Me hiciste entrar a tu mundo; un mundo de risas y de profundo amor. Buenos Aires, Nueva York, Río, Floripa, mares y bares nos llevaron juntos; trabajamos, creamos, creímos. Vos creías en mí mucho más que yo mismo. Por eso trato de hacerte honor. Porque hay cosas que no hace falta explicar. Porque me enseñaste que la libertad no se explica: se ejerce. Ahí donde estés, por favor, ¡no me olvides! ¡Por siempre Meche!", concluyó Rodrigo Lussich en una fecha muy especial.