¡QUE LUJO!

El millonario regalo de Martín Pepa a Pampita en su aniversario de novios

Se conoció el costoso obsequio que el polista Martín Pepa le hizo a su novia, Pampita, con motivo del primer año de novios.

31 oct 2025, 14:15
Aunque atravesaron un breve impasse a mediados de julio, esta semana Pampita y Martín Pepa celebraron su primer aniversario juntos. Luego de aquella pausa, la pareja decidió apostar nuevamente al amor, a pesar de mantener una relación a distancia que no siempre resulta sencilla.

Para conmemorar esta fecha especial, Martín sorprendió a la conductora con un regalo tan original como costoso, y en Mujeres argentinas se revelaron todos los detalles. “Pepa le regaló a Pampita un caballo. Pero no cualquier caballo: un pura sangre”, contó Gustavo Méndez durante el programa.

A esa información se sumó Amalia Díaz Guiñazú, quien añadió: “Y de nombre honró a su novia, porque le puso ‘La Caro’”. En tanto, María Fernanda Callejón observó con humor: “Muy pampeano”, y destacó: “Me parece muy original”.

Durante el ciclo también se mostraron las imágenes del animal, un ejemplar de pelaje negro que se convirtió en símbolo del romántico gesto de Pepa. Según comentó Méndez, el polista está “muy enamorado” y feliz de haberse reconciliado con la modelo, consolidando así una historia de amor que volvió a florecer tras superar las diferencias.

¿Pampita le dedicó una frase letal a La China Suárez?

Hace unos días se supo que Eugenia “La China” Suárez había dejado de seguir en Instagram a Carolina “Pampita” Ardohain, un gesto que llamó la atención de todos y generó dudas sobre la actual relación entre ambas.

Lo cierto es que, desde su programa Los 8 escalones (El Trece), la modelo y conductora lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia la actriz y actual pareja de Mauro Icardi, en medio de una charla con Evangelina Anderson sobre las llamadas “botineras”.

"Él estaba en el Manchester City y estuve mucho tiempo ahí, nos hicimos amigas", recordó Anderson, refiriéndose a su estadía en Inglaterra junto a su exmarido Martín Demichelis y la amistad que forjó con Karina La Princesita, quien en ese entonces era pareja del Kun Agüero, compañero de equipo del actual DT.

"¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito? ¿Se juntan? ¿Van al súper juntas?", le preguntó Pampita a Evangelina, quien respondió entre risas: “Botineamos”. Luego, Anderson amplió sobre aquellos momentos de diversión con la cantante tropical: "Hicimos pizzas alguna vez, karaoke. Canté la canción de Pimpinela con Karina, las dos juntas".

Fue entonces cuando Pampita lanzó una frase que muchos consideraron dirigida indirectamente a La China Suárez: "Sí chicas, a mucha honra. Con el laburo que es botinear. Cambian a los chicos de cole...", sin profundizar más.

Cabe destacar que estos dichos se dieron en medio del conflicto público entre Suárez y Benjamín Vicuña por los viajes de sus hijos a Turquía y el tema de la escolarización en ese país. En ese contexto, Pampita salió a respaldar al actor chileno tras el fuerte posteo de su ex.

"Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente, generoso. Siempre fue así, su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre", expresó Pampita en Sálvese quien pueda (América TV), apoyando públicamente a Vicuña.

