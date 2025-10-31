El millonario regalo de Martín Pepa a Pampita en su aniversario de novios

Embed

¿Pampita le dedicó una frase letal a La China Suárez?

Hace unos días se supo que Eugenia “La China” Suárez había dejado de seguir en Instagram a Carolina “Pampita” Ardohain, un gesto que llamó la atención de todos y generó dudas sobre la actual relación entre ambas.

Lo cierto es que, desde su programa Los 8 escalones (El Trece), la modelo y conductora lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia la actriz y actual pareja de Mauro Icardi, en medio de una charla con Evangelina Anderson sobre las llamadas “botineras”.

"Él estaba en el Manchester City y estuve mucho tiempo ahí, nos hicimos amigas", recordó Anderson, refiriéndose a su estadía en Inglaterra junto a su exmarido Martín Demichelis y la amistad que forjó con Karina La Princesita, quien en ese entonces era pareja del Kun Agüero, compañero de equipo del actual DT.

"¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito? ¿Se juntan? ¿Van al súper juntas?", le preguntó Pampita a Evangelina, quien respondió entre risas: “Botineamos”. Luego, Anderson amplió sobre aquellos momentos de diversión con la cantante tropical: "Hicimos pizzas alguna vez, karaoke. Canté la canción de Pimpinela con Karina, las dos juntas".

Fue entonces cuando Pampita lanzó una frase que muchos consideraron dirigida indirectamente a La China Suárez: "Sí chicas, a mucha honra. Con el laburo que es botinear. Cambian a los chicos de cole...", sin profundizar más.

Cabe destacar que estos dichos se dieron en medio del conflicto público entre Suárez y Benjamín Vicuña por los viajes de sus hijos a Turquía y el tema de la escolarización en ese país. En ese contexto, Pampita salió a respaldar al actor chileno tras el fuerte posteo de su ex.

"Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente, generoso. Siempre fue así, su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre", expresó Pampita en Sálvese quien pueda (América TV), apoyando públicamente a Vicuña.