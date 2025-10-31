Escandaloso cruce al aire entre Yuyito González y Lucas Bertero: ¿peligra la continuidad del panelista?

Yuyito González y Lucas Bertero explotaron al aire este viernes y mantuvieron un tenso ida y vuelta en Empezar el día (Ciudad Magazine).
Yuyito González y Lucas Bertero protagonizaron un durísimo ida y vuelta en Empezar el día donde se dijeron de todo y ventilaron la feroz interna.
El panelista se enojó porque sintió que no tenía el espacio para dar una opinión mientras hablaba su compañera Rosina Beltrán y derivó en una tensa discusión con la conductora.
"No quiere que yo me meta en el tema de ella entonces no pregunto, te estoy queriendo aportar un dato y no me miras y no me dejas participar. Entonces me doy cuenta que no puedo hablar. Listo ya está, no pasa nada. Yo me doy cuenta de las cosas Yuyito, es una falta de respeto que te estoy aportando un dato", dijo muy enojado Lucas Bertero.
"Increíble esto, sale en todos lados", retrucó la conductora sorpendida y molesta por la actitud de Bertero. Y a los pocos minutos, al darle pie para que hable de otro tema, Yuyito lanzó picante: "¿Lucas querés hablar o no? ¿Se te pasó ya? Tratemos de no ser desubicados por lo menos frente a la gente que nos ve todos los días".
"Me estás diciendo maleducado", le marcó él. Y la conductora estalló a los gritos: "Perdón, dejame hablar. Que vos vengas a tirar un bombazo desubicado que te imaginas vos en tu cabeza verdaderamente. Mirá lo que estamos hablando en cámara, la desubicación y falta de profesionalismo asboluta".
"No te lo voy a permitir", le dijo Lucas Bertero. Y González siguió indignada: "Si no me lo permitis no me interesa nada. Yo soy la conductora". "¿Por qué tenés que remarcar que sos la conductora? Ya lo sabemos", retrucó el panelista.
"Vos te estás metiendo. Estuviste desubicadísimo y maleducadísimo, te adelanto que sí. Yo le pido perdón a la gente porque no es mi estilo, no es mi onda, no funciono así en la vida. En la vida de 42 años de trabajo he tenido un episodio de esta naturaleza", concluyó muy enojada con la situación vivida al aire Yuyito González.
La explosión al aire entre el panelista y la conductora parece tener capítulos de antes y ahora habrá que ver si el panelista seguirá compartiendo programa tras el fuerte encontronazo al aire de este viernes.
Lucas Bertero fue consultado por el periodista Pablo Layús de Intrusos sobre su situación en el programa Empezar el día después del tremendo cruce al aire con la conductora Yuyito González pero prefirió no referirse al tema.
El panelista explicó que una vez terminado el programa de hoy se retiró rápidamente y que no habló con nadie después de la áspera discusión con la animadora a la vista de todos.
"Lo que me dijo fue: 'espero que me sepan entender, me retiré apenas terminó el programa y no pude hablar con los ejecutivos ni gerencia del canal, por eso no voy a tocar el tema en ningún lado por hoy'", indicó Pablo Layus acerca de la respuesta que le dio Bertero tras el escándalo con Yuyito González.