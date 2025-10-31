Escandaloso cruce al aire entre Yuyito González y Lucas Bertero: ¿peligra la continuidad del panelista?

"Me estás diciendo maleducado", le marcó él. Y la conductora estalló a los gritos: "Perdón, dejame hablar. Que vos vengas a tirar un bombazo desubicado que te imaginas vos en tu cabeza verdaderamente. Mirá lo que estamos hablando en cámara, la desubicación y falta de profesionalismo asboluta".

"No te lo voy a permitir", le dijo Lucas Bertero. Y González siguió indignada: "Si no me lo permitis no me interesa nada. Yo soy la conductora". "¿Por qué tenés que remarcar que sos la conductora? Ya lo sabemos", retrucó el panelista.

"Vos te estás metiendo. Estuviste desubicadísimo y maleducadísimo, te adelanto que sí. Yo le pido perdón a la gente porque no es mi estilo, no es mi onda, no funciono así en la vida. En la vida de 42 años de trabajo he tenido un episodio de esta naturaleza", concluyó muy enojada con la situación vivida al aire Yuyito González.

La explosión al aire entre el panelista y la conductora parece tener capítulos de antes y ahora habrá que ver si el panelista seguirá compartiendo programa tras el fuerte encontronazo al aire de este viernes.

Video: Intrusos.

Embed

La respuesta de Lucas Bertero tras el escándalo al aire con Yuyito González

Lucas Bertero fue consultado por el periodista Pablo Layús de Intrusos sobre su situación en el programa Empezar el día después del tremendo cruce al aire con la conductora Yuyito González pero prefirió no referirse al tema.

El panelista explicó que una vez terminado el programa de hoy se retiró rápidamente y que no habló con nadie después de la áspera discusión con la animadora a la vista de todos.

"Lo que me dijo fue: 'espero que me sepan entender, me retiré apenas terminó el programa y no pude hablar con los ejecutivos ni gerencia del canal, por eso no voy a tocar el tema en ningún lado por hoy'", indicó Pablo Layus acerca de la respuesta que le dio Bertero tras el escándalo con Yuyito González.