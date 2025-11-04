Netflix: Benjamín Vicuña y Lali Espósito enamoran con la mejor comedia romántica argentina

En tono de broma, ambos acuerdan que hay ciertas celebridades con las que, si se presentara la oportunidad, podrían tener una aventura "sin culpa". Pero lo que empieza como un juego inocente termina saliéndose de control cuando uno de los dos se cruza, en la vida real, con su famoso "permitido".

Permitidos Netflix 2

Desde ese momento, la pareja se enfrenta a una serie de enredos, malentendidos y escenas tan divertidas como incómodas, que ponen a prueba la confianza, la sinceridad y los límites del amor.

El film logra reírse de las inseguridades y contradicciones que todos enfrentamos en una relación moderna, donde las redes sociales, los acuerdos y las tentaciones externas forman parte del día a día.

El elenco con Benjamín Vicuña y Lali Espósito

Lali Espósito

Martín Piroyansky

Benjamín Vicuña

Liz Solari

Guillermo Arengo

Maruja Bustamante

Ana Pauls

Permitidos Netflix 1

Ariel Winograd: el maestro de la comedia argentina

Detrás de Permitidos está uno de los nombres más sólidos del cine argentino contemporáneo: Ariel Winograd. Con éxitos como El robo del siglo, Mamá se fue de viaje y Sin hijos, el director ha demostrado su habilidad para combinar humor, emoción y observación social.

En Permitidos, Winograd vuelve a desplegar su sello característico: historias cotidianas con las que el público se identifica, diálogos naturales y un ritmo narrativo que nunca decae. Cada escena está pensada para mantener la atención, equilibrando risas y momentos de ternura.

El fenómeno de "Permitidos" en Netflix

Desde su regreso al catálogo, Permitidos se ubicó rápidamente entre las películas más vistas en Argentina. Su éxito reafirma cómo las plataformas de streaming pueden revitalizar títulos nacionales y llevarlos a una nueva audiencia.

permitidos pelicula netflix.jpg

La película no solo recuperó a quienes la disfrutaron en su estreno, sino que también ganó popularidad entre jóvenes que se identifican con sus temáticas actuales: los acuerdos de pareja, las tentaciones digitales y los dilemas del amor en la era de la hiperconectividad.

El humor con sello argentino, las situaciones reconocibles y los personajes imperfectos hacen que Permitidos se sienta más vigente que nunca. No hay artificios ni grandes discursos, solo la exposición divertida y honesta de lo que implica amar en tiempos modernos.

Por qué todos vuelven a hablar de "Permitidos"

El redescubrimiento de Permitidos tiene varias claves. Primero, su elenco: Benjamín Vicuña y Lali Espósito vuelven a brillar en el cine con un papel que resalta su naturalidad y carisma. Segundo, el tema central: las reglas no escritas del amor, tratadas con humor y sin dramatismos, apelan directamente a la experiencia de cualquier espectador.

Película Permitidos 2.jpg

Y tercero, el timing perfecto. En una época en la que los vínculos amorosos se redefinen constantemente, la película se vuelve una especie de espejo amable, que invita a reírnos de nuestras propias contradicciones.

Además, el regreso de títulos nacionales al catálogo de Netflix demuestra que el cine argentino sigue teniendo un lugar importante en la conversación cultural, especialmente cuando logra equilibrar entretenimiento y reflexión.

Tráiler de "Permitidos" en Netflix