Netflix: Benjamín Vicuña y Lali Espósito enamoran con la mejor comedia romántica argentina
Esta película volvió a ser furor en Netflix y se posicionó entre las más vistas. La comedia romántica con Lali Espósito y Benjamín Vicuña revive el amor moderno con humor y ternura.
Netflix: Benjamín Vicuña y Lali Espósito enamoran con la mejor comedia romántica argentina. (Foto: A24)
"Permitidos" en Netflix volvió a conquistar a miles de espectadores que la descubren o redescubren casi diez años después de su estreno. La película, protagonizada por Lali Espósito y Benjamín Vicuña, se ubicó entre las más vistas del catálogo en Argentina, confirmando que las historias sobre el amor moderno, los celos y las segundas oportunidades nunca pasan de moda.
Estrenada originalmente en 2016 bajo la dirección de Ariel Winograd, Permitidos combina humor, ternura y una mirada muy actual sobre las relaciones de pareja. Con un guion ágil y actuaciones que derrochan química, el film logra conectar tanto con quienes la vieron en su momento como con una nueva generación que la encuentra por primera vez en la plataforma.
El regreso de la película al ranking de lo más visto no es casual: su narrativa sencilla y cercana, su retrato de los vínculos en tiempos de redes sociales y su mezcla de ironía y romanticismo le dan una frescura que sigue funcionando a la perfección en 2025.
De qué trata "Permitidos" en Netflix
Camila (Lali Espósito) y Mateo (Martín Piroyansky) son una pareja joven, estable y aparentemente feliz. Su relación parece fluir sin grandes conflictos hasta que, durante una cena entre amigos, surge un tema que cambiará todo: el de los "permitidos".
En tono de broma, ambos acuerdan que hay ciertas celebridades con las que, si se presentara la oportunidad, podrían tener una aventura "sin culpa". Pero lo que empieza como un juego inocente termina saliéndose de control cuando uno de los dos se cruza, en la vida real, con su famoso "permitido".
Desde ese momento, la pareja se enfrenta a una serie de enredos, malentendidos y escenas tan divertidas como incómodas, que ponen a prueba la confianza, la sinceridad y los límites del amor.
El film logra reírse de las inseguridades y contradicciones que todos enfrentamos en una relación moderna, donde las redes sociales, los acuerdos y las tentaciones externas forman parte del día a día.
El elenco con Benjamín Vicuña y Lali Espósito
Lali Espósito
Martín Piroyansky
Benjamín Vicuña
Liz Solari
Guillermo Arengo
Maruja Bustamante
Ana Pauls
Ariel Winograd: el maestro de la comedia argentina
Detrás de Permitidos está uno de los nombres más sólidos del cine argentino contemporáneo: Ariel Winograd. Con éxitos como El robo del siglo, Mamá se fue de viaje y Sin hijos, el director ha demostrado su habilidad para combinar humor, emoción y observación social.
En Permitidos, Winograd vuelve a desplegar su sello característico: historias cotidianas con las que el público se identifica, diálogos naturales y un ritmo narrativo que nunca decae. Cada escena está pensada para mantener la atención, equilibrando risas y momentos de ternura.
El fenómeno de "Permitidos" en Netflix
Desde su regreso al catálogo,Permitidos se ubicó rápidamente entre las películas más vistas en Argentina. Su éxito reafirma cómo las plataformas de streaming pueden revitalizar títulos nacionales y llevarlos a una nueva audiencia.
La película no solo recuperó a quienes la disfrutaron en su estreno, sino que también ganó popularidad entre jóvenes que se identifican con sus temáticas actuales: los acuerdos de pareja, las tentaciones digitales y los dilemas del amor en la era de la hiperconectividad.
El humor con sello argentino, las situaciones reconocibles y los personajes imperfectos hacen que Permitidos se sienta más vigente que nunca. No hay artificios ni grandes discursos, solo la exposición divertida y honesta de lo que implica amar en tiempos modernos.
Por qué todos vuelven a hablar de "Permitidos"
El redescubrimiento de Permitidos tiene varias claves. Primero, su elenco: Benjamín Vicuña y Lali Espósito vuelven a brillar en el cine con un papel que resalta su naturalidad y carisma. Segundo, el tema central: las reglas no escritas del amor, tratadas con humor y sin dramatismos, apelan directamente a la experiencia de cualquier espectador.
Y tercero, el timing perfecto. En una época en la que los vínculos amorosos se redefinen constantemente, la película se vuelve una especie de espejo amable, que invita a reírnos de nuestras propias contradicciones.
Además, el regreso de títulos nacionales al catálogo de Netflix demuestra que el cine argentino sigue teniendo un lugar importante en la conversación cultural, especialmente cuando logra equilibrar entretenimiento y reflexión.