El desprecio al aire de la hermana de Lali Espósito a los Martín Fierro que generó enorme revuelo

La hermana de Lali explicó: “Me cuesta mucho asumir los logros de todo tipo, todo me genera miedo. Ayer estábamos en medio de las nominaciones y en un momento veo en el chat que ponen: ‘Anita está nominada’. Ahí me empezó a temblar todo el cuerpo y a latirme fuerte el corazón”.

La panelista recordó qué le pasó en ese momento: “Le dije a Antony: ‘Voy al baño’. Y me dijo que no. También le dije al Buda y me respondió: ‘Cagate encima’. Pero yo solo quería escaparme, así que igual me fui. En el baño me di cuenta de que me temblaban las manos y de que estaba en medio de un ataque de ansiedad”.

Luego agregó: "Cuando volví, pensé que ya lo habían dicho al aire, pero no. Y yo estaba intentando no salir corriendo del estudio. Realmente me genera un temor muy grande. De hecho, ahora, mientras hablo de esto, me siento temblorosa”.

Sobre lo que sintió al conocer su nominación, Anita Esposito admitió que “es algo lindo estar nominada, pero justamente eso es lo que me cuesta. Siempre me pasa lo mismo: la parte linda me cuesta mucho más asumirla que la parte fea. Soy muy buena para resolver un quilombo, pero cuando es algo bueno y encima mío, me paralizo”.

También confesó que “escuché a Angelita Torres decir que le dio vergüenza estar nominada, y me identifiqué totalmente. A mí me pasó eso, pero más fuerte. Cuando me sucede algo así, lo único que quiero es recluirme y no hablar con nadie”.

En su descargo, lamentó si su reacción fue malinterpretada: “No tengo ganas de ser funada y lamento si alguien se sintió mal con mi actitud, pero realmente estaba lidiando con un ataque de ansiedad. En ese momento solo quería irme, y trataba de mantener la cordura porque estábamos en vivo. No era algo planeado ni esperado”.