Benjamín Vicuña realizó una videollamada con Magnolia e hizo un importante anuncio sobre sus hijos

“Voy a tomarme vacaciones con todos mis hijos, así que estoy ilusionado. Me estoy organizando para tener vacaciones, laburar y proyectar. Nos vamos a ir a Uruguay”, contó el actor.

Y sobre el diálogo y acuerdo con la China Suárez por los niños remarcó: “Todo el mundo hace malabares. En mi caso me tengo que poner de acuerdo, son fechas, organización, pero hay que quedarse con lo bueno”.

benjamin vicuña videollamada magnolia a distancia

La fuerte confesión de Benjamín Vicuña sobre la distancia con sus hijos por la China Suárez

Benjamín Vicuña habló a fondo sobre la distancia con sus hijos Magnolia y Amancio por la China Suárez, que se instaló hace unos meses en Turquía con su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

“No veo a mis hijos más de cuarenta y tantos días. Es una situación que me toca vivir, que nos toca vivir, no es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, reconoció el actor en una nota con la televisión de su país.

“Es muy triste, me cuesta asimilarlo, porque me parece una decisión muy drástica. Hablamos todos los días, pero lo más importante es que los extraño muchísimo”, profundizó sobre cómo vive el día a día sin sus hijos y tan lejos.

En ese sentido, Benjamín Vicuña analizó: “Es injusto pero no por mí, por mis hijos. Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos, la verdad no es un lindo momento”.

El actor admitió que es un "problema grave" no ponerse de acuerdo entre adultos sobre dónde deben vivir los hijos. Sin embargo, destacó a su ex en el rol de madre.

“Cuando dos adultos no se ponen de acuerdo en algo tan básico como el lugar donde viven los hijos, no es un problemita, es un problema grave. Como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con ella porque Eugenia es una buena madre, pero también creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”, finalizó Benjamín Vicuña.