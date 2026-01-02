La drástica decisión de Maxi López tras convertirse en papá por segunda vez con Daniela Christiansson

Así, la llegada de Lando no solo amplió la familia, sino que también provocó un cambio profundo en el día a día de Maxi López. Esta vez, eligió el silencio, el bajo perfil y el tiempo en casa para vivir sin distracciones los primeros días de su nuevo hijo. Familia, primero.

Maxi López

Qué dijo Wanda Nara tras la primera imagen de Maxi López con su hijo recién nacido

La llegada de Lando generó una reacción inmediata en redes sociales y uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Wanda Nara, quien le dedicó unas palabras públicas al hijo de su ex. “Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina”, escribió la empresaria, en un saludo cargado de afecto que fue celebrado por sus seguidores.

El posteo tuvo además un detalle que reforzó la imagen de armonía familiar: recibió un “me gusta” de Daniela Christiansson, pareja de Maxi López y mamá del recién nacido. El gesto no pasó desapercibido y fue leído como una señal de cordialidad en un momento tan especial para todos.

Por su parte, Maxi López fue el primero en anunciar el nacimiento con una foto íntima en la que se lo ve sosteniendo al bebé en brazos. Junto a la imagen, expresó su emoción con un mensaje profundo: “31/12/2025. ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos y Lando que llegó para agrandar el equipo”, escribió, cerrando el 2025 con la llegada más importante de su vida.