La drástica decisión de Maxi López tras convertirse en papá por segunda vez con Daniela Christiansson
Tras la llegada de su segundo hijo con Daniela Christiansson, Maxi López tomó una decisión tajante que marca un quiebre en su día a día. El exfutbolista sorprendió con un anuncio que llamó la atención y dejó en claro cuáles son hoy sus verdaderas prioridades. Qué ocurrió.
2 ene 2026, 09:49
Maxi López atraviesa un presente completamente distinto al que supo tener en otros momentos de su vida pública. Lejos de escándalos y con el foco puesto en lo más íntimo, el exfutbolista tomó una decisión contundente tras convertirse nuevamente en papá: dar un paso al costado de las redes sociales para dedicarse de lleno a su familia.
La llegada de Lando, su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, marcó un punto de inflexión en su rutina diaria. A través de una historia de Instagram, Maxi explicó que durante los próximos días bajará el perfil digital para disfrutar de este momento especial junto a su pareja y sus hijos. “Voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo todo a mi equipo”, expresó, dejando en claro cuáles son hoy sus prioridades.
El exdelantero ya es padre de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara, y en los últimos años volvió a formar una familia con la modelo sueca, con quien también tiene a Elle, la hermana mayor de Lando. Esta nueva etapa parece haberlo llevado a replantearse su exposición y su ritmo de vida.
Además, Maxi aprovechó el mensaje para agradecer el cariño recibido y anticipar que el 2026 llegará cargado de proyectos laborales, aunque aclaró que, por ahora, todo puede esperar. “Nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga”, adelantó, sin dar mayores detalles.
Así, la llegada de Lando no solo amplió la familia, sino que también provocó un cambio profundo en el día a día de Maxi López. Esta vez, eligió el silencio, el bajo perfil y el tiempo en casa para vivir sin distracciones los primeros días de su nuevo hijo. Familia, primero.
Qué dijo Wanda Nara tras la primera imagen de Maxi López con su hijo recién nacido
La llegada de Lando generó una reacción inmediata en redes sociales y uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Wanda Nara, quien le dedicó unas palabras públicas al hijo de su ex. “Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina”, escribió la empresaria, en un saludo cargado de afecto que fue celebrado por sus seguidores.
El posteo tuvo además un detalle que reforzó la imagen de armonía familiar: recibió un “me gusta” de Daniela Christiansson, pareja de Maxi López y mamá del recién nacido. El gesto no pasó desapercibido y fue leído como una señal de cordialidad en un momento tan especial para todos.
Por su parte, Maxi López fue el primero en anunciar el nacimiento con una foto íntima en la que se lo ve sosteniendo al bebé en brazos. Junto a la imagen, expresó su emoción con un mensaje profundo: “31/12/2025. ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos y Lando que llegó para agrandar el equipo”, escribió, cerrando el 2025 con la llegada más importante de su vida.