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Netflix estrenó la comedia romántica que está enamorando a todos con su historia de amor

Netflix incorporó una película romántica que conquistó al público con química, humor y enredos amorosos. Descubrí por qué merece una oportunidad.

Netflix estrenó la comedia romántica que está enamorando a todos con su historia de amor. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó la comedia romántica que está enamorando a todos con su historia de amor. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a renovar su catálogo con una propuesta que promete conquistar a quienes disfrutan de las historias de amor atravesadas por el humor, los desencuentros y las situaciones inesperadas. Se trata de una comedia romántica que dio mucho de qué hablar desde su estreno y que llegó al servicio para convertirse en una alternativa ideal para disfrutar durante el fin de semana.

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La película es "Con todos menos contigo" (Anyone But You), una producción estrenada en 2023 que tiene como protagonistas a Sydney Sweeney y Glen Powell. Ambos actores encabezan una historia en la que la atracción inicial, los malentendidos y el orgullo terminan convirtiéndose en los principales obstáculos para una relación que parece imposible.

Con una combinación de escenas divertidas, tensión romántica y situaciones que llevan a los personajes al límite, la cinta recupera algunos de los ingredientes más populares del género. Su propuesta también juega con una fórmula que sigue despertando interés: dos personas que parecen no soportarse, pero que podrían descubrir que sus sentimientos son muy diferentes de lo que muestran.

La película que volvió a llamar la atención de los fanáticos del romance

El catálogo de Netflix incluye producciones de distintos géneros, pero las historias románticas mantienen un lugar destacado entre las opciones para quienes buscan una película entretenida sin demasiadas complicaciones. En ese contexto, la llegada de Con todos menos contigo representa una oportunidad para descubrir, o volver a disfrutar, una de las comedias románticas que generaron conversación durante los últimos años.

La película se apoya en una premisa sencilla, aunque efectiva: dos personas que tuvieron un primer acercamiento terminan enfrentadas después de una experiencia que sale mal. El tiempo pasa, sus caminos vuelven a cruzarse y ambos deben compartir una situación en la que mantener las apariencias se convierte en una prioridad.

La producción se estrenó en 2023 y contó con Sydney Sweeney y Glen Powell en los papeles principales. La presencia de ambos actores fue uno de los elementos que más llamó la atención, especialmente por la química que transmitieron en pantalla.

En lugar de apostar exclusivamente por una historia sentimental, la película combina el romance con situaciones cómicas y momentos de mayor intensidad. El resultado es una propuesta que busca entretener a través de una relación marcada por las contradicciones y los sentimientos que sus protagonistas no quieren reconocer.

De qué trata Con todos menos contigo en Netflix

La historia sigue a Bea y Ben, dos personajes que se conocen y sienten una atracción mutua. Sin embargo, un encuentro romántico que termina de manera desastrosa cambia por completo la relación entre ellos.

El escenario cambia cuando vuelven a encontrarse durante los preparativos de una boda en común. La reunión los obliga a compartir espacio y afrontar una circunstancia en la que sus diferencias resultan cada vez más evidentes.

En ese contexto, Bea y Ben toman una decisión que modifica la dinámica de la historia: fingir que son pareja. La estrategia tiene un objetivo concreto: tranquilizar a los padres de ella y darle celos a la ex de él.

La convivencia, los encuentros y las circunstancias que comparten hacen que la frontera entre la ficción y los sentimientos verdaderos se vuelva cada vez más difícil de distinguir. Así, la película aprovecha el recurso de la pareja fingida para construir buena parte de sus escenas humorísticas y románticas.

Sydney Sweeney y Glen Powell, una dupla que sostiene la historia

Uno de los principales atractivos de Con todos menos contigo es el trabajo de sus protagonistas. Sydney Sweeney, conocida por sus participaciones en distintas producciones televisivas y cinematográficas, interpreta a Bea, mientras que Glen Powell da vida a Ben.

La química entre Sweeney y Powell también se convirtió en uno de los aspectos más comentados alrededor de la película. Antes del estreno, circularon rumores y especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ambos fuera de la pantalla.

Posteriormente, la promoción de la producción quedó asociada a una estrategia de marketing que contribuyó a despertar curiosidad. La conversación en torno a los protagonistas ayudó a instalar el título entre las películas románticas más comentadas de aquel período.

Sin embargo, el interés por la película no se limita a esa repercusión. La dinámica entre Bea y Ben funciona como el eje de una comedia que busca combinar atracción, rivalidad y situaciones inesperadas.

El elenco principal de Con todos menos contigo

  • Sydney Sweeney
  • Glen Powell
  • Alexandra Shipp
  • GaTa
  • Hadley Robinson
  • Michelle Hurd
  • Dermot Mulroney
  • Darren Barnet
  • Rachel Griffiths

Tráiler oficial de Con todos menos contigo

En pocas palabras

  • Netflix: Incorporó la comedia romántica "Con todos menos contigo" protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell.
  • Trama: La película narra la historia de Bea y Ben, quienes fingen ser pareja para cumplir objetivos personales tras un primer encuentro fallido.
  • Claves del éxito: La química entre los protagonistas y una combinación de humor, romance y situaciones inesperadas la convierten en una opción atractiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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