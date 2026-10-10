Netflix estrenó la comedia romántica que está enamorando a todos con su historia de amor

La película se apoya en una premisa sencilla, aunque efectiva: dos personas que tuvieron un primer acercamiento terminan enfrentadas después de una experiencia que sale mal. El tiempo pasa, sus caminos vuelven a cruzarse y ambos deben compartir una situación en la que mantener las apariencias se convierte en una prioridad.

La producción se estrenó en 2023 y contó con Sydney Sweeney y Glen Powell en los papeles principales. La presencia de ambos actores fue uno de los elementos que más llamó la atención, especialmente por la química que transmitieron en pantalla.

En lugar de apostar exclusivamente por una historia sentimental, la película combina el romance con situaciones cómicas y momentos de mayor intensidad. El resultado es una propuesta que busca entretener a través de una relación marcada por las contradicciones y los sentimientos que sus protagonistas no quieren reconocer.

De qué trata Con todos menos contigo en Netflix

La historia sigue a Bea y Ben, dos personajes que se conocen y sienten una atracción mutua. Sin embargo, un encuentro romántico que termina de manera desastrosa cambia por completo la relación entre ellos.

El escenario cambia cuando vuelven a encontrarse durante los preparativos de una boda en común. La reunión los obliga a compartir espacio y afrontar una circunstancia en la que sus diferencias resultan cada vez más evidentes.

En ese contexto, Bea y Ben toman una decisión que modifica la dinámica de la historia: fingir que son pareja. La estrategia tiene un objetivo concreto: tranquilizar a los padres de ella y darle celos a la ex de él.

La convivencia, los encuentros y las circunstancias que comparten hacen que la frontera entre la ficción y los sentimientos verdaderos se vuelva cada vez más difícil de distinguir. Así, la película aprovecha el recurso de la pareja fingida para construir buena parte de sus escenas humorísticas y románticas.

Sydney Sweeney y Glen Powell, una dupla que sostiene la historia

Uno de los principales atractivos de Con todos menos contigo es el trabajo de sus protagonistas. Sydney Sweeney, conocida por sus participaciones en distintas producciones televisivas y cinematográficas, interpreta a Bea, mientras que Glen Powell da vida a Ben.

La química entre Sweeney y Powell también se convirtió en uno de los aspectos más comentados alrededor de la película. Antes del estreno, circularon rumores y especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ambos fuera de la pantalla.

Posteriormente, la promoción de la producción quedó asociada a una estrategia de marketing que contribuyó a despertar curiosidad. La conversación en torno a los protagonistas ayudó a instalar el título entre las películas románticas más comentadas de aquel período.

Sin embargo, el interés por la película no se limita a esa repercusión. La dinámica entre Bea y Ben funciona como el eje de una comedia que busca combinar atracción, rivalidad y situaciones inesperadas.

El elenco principal de Con todos menos contigo

Sydney Sweeney

Glen Powell

Alexandra Shipp

GaTa

Hadley Robinson

Michelle Hurd

Dermot Mulroney

Darren Barnet

Rachel Griffiths

Tráiler oficial de Con todos menos contigo