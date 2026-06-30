Otro escándalo en Luzu: el repudiable gesto de Marcos Giles, novio de Ángela Torres, que desató revuelo

Tras el escándalo que generó la falsa noticia al aire en Luzu de Florencia Peña sobre el padre de Messi, que derivó en la salida de la conductora de la señal de streaming, Nico Occhiato y su equipo se ven envuelros en una nueva polémica.
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Marcos Giles, novio de Ángela Torres, quedó envuelto en una enorme polémica en las redes por un gesto al aire de Luzu que se volvió viral.
Tras el escándalo que generó la falsa noticia al aire en Luzu de Florencia Peña sobre el padre de Messi, que derivó en la salida de la conductora de la señal de streaming, Nico Occhiato y su equipo se ven envuelros en una nueva polémica.
Fue a raíz de un video que se viralizó en las últimas horas en las redes sociales y que generó un profundo debate por un comentario al aire Marcos Giles, novio de Ángela Torres, el cruzarse con un grupo de hinchas argentinos en el Mundial 2026.
Fue cuando en las afueras del estadio, Nico Occhiato y Marcos Giles entrevistaron a un grupo de fans de la Selección Argentina y uno de ellos envió un saludo a una localidad del interior del país.
"Un saludo a la gente de Timbúes, Santa Fe, y a mi hermana que es fanática de ustedes y todas las mañanas los ve", dijo un hombre cuando le acercaron el micrófono.
"Un saludo a la hermana eh", acotó desde atrás uno de los que se encontraba en el grupo de amigos. "Un saludo a la gente de Timbúes", agregó Marcos Giles, y Nico Occhiato le preguntó: "¿A alguien muy especial de Santa Fe?". Y el novio de la cantante comentó: "La hermana de él, para Cande, te quiero mucho".
En las redes se desató una enorme polémica el gesto que hizo en ese instante Marcos Giles con su mano en la boca y movimiento de caderas al hacer referencia a la hermana de uno de los hinchas entrevistados, lo que despertó todo tipo de cuestionamientos de varios usuarios de X tras viralizarse el video y también fue cuestionada su pareja, pidiendo su inmediata reacción.
"Dirigirse con gestos obscenos a una mujer en 2026 con 30 años atrasa demasiado. Dejemos de naturalizar estos chistes y + en gente que influye a un público masculino", "Faltarle el respeto a la novia, realmente no entiendo como nadie le puede decir che no da, Angelita no sé que esperas para salir de ahí", "Ni hablar de la incomodidad de la novia, pero ella lo permitirá", "Hasta yo me sentí incómoda, es horrible cuando tu pareja hace esas cosas", observaron varias personas indignadas por el accionar de Marcos Giles.
En tanto, desde el estudio de Nadie Dice Nada repasaron ese momento entre risas y Torres se tomó con humor lo sucedido con su pareja en plena euforia por el Mundial 2026 en medio de la catarata de reacciones en redes sociales.