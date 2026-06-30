Otro escándalo en Luzu: el repudiable gesto de Marcos Giles, novio de Ángela Torres, que desató revuelo

"Un saludo a la hermana eh", acotó desde atrás uno de los que se encontraba en el grupo de amigos. "Un saludo a la gente de Timbúes", agregó Marcos Giles, y Nico Occhiato le preguntó: "¿A alguien muy especial de Santa Fe?". Y el novio de la cantante comentó: "La hermana de él, para Cande, te quiero mucho".

Las fuertes críticas a Marcos Giles por su actitud

En las redes se desató una enorme polémica el gesto que hizo en ese instante Marcos Giles con su mano en la boca y movimiento de caderas al hacer referencia a la hermana de uno de los hinchas entrevistados, lo que despertó todo tipo de cuestionamientos de varios usuarios de X tras viralizarse el video y también fue cuestionada su pareja, pidiendo su inmediata reacción.

"Dirigirse con gestos obscenos a una mujer en 2026 con 30 años atrasa demasiado. Dejemos de naturalizar estos chistes y + en gente que influye a un público masculino", "Faltarle el respeto a la novia, realmente no entiendo como nadie le puede decir che no da, Angelita no sé que esperas para salir de ahí", "Ni hablar de la incomodidad de la novia, pero ella lo permitirá", "Hasta yo me sentí incómoda, es horrible cuando tu pareja hace esas cosas", observaron varias personas indignadas por el accionar de Marcos Giles.

En tanto, desde el estudio de Nadie Dice Nada repasaron ese momento entre risas y Torres se tomó con humor lo sucedido con su pareja en plena euforia por el Mundial 2026 en medio de la catarata de reacciones en redes sociales.