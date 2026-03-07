Thiago Medina sorprendió a todos con un enigmático anuncio junto a Daniela Celis: "Quiero contarles..."
Thiago Medina y Daniela Celis se mostraron muy cerca en una foto y sorprendieron a sus seguidores con un enigmático anuncio que dejó a todos con la intriga.
¿Cómo está el vínculo hoy entre Daniela Celis yThiago Medina? Eso solo ellos lo saben con certeza. Lo que sí resulta evidente es que, desde aquel terrible accidente que sufrió el joven en septiembre de 2025, ambos se dieron la oportunidad de acercarse, priorizando tanto a sus hijas como el cariño que se tienen.
El difícil momento que atravesó Thiago marcó un antes y un después en la relación: la cercanía se volvió indispensable no solo por la contención familiar y los cuidados que debía recibir tras el accidente, sino también por el bienestar de las gemelas Laia y Aimé. Así, Thiago volvió a armar sus valijas y regresó al hogar, consolidando su presencia en la vida cotidiana de la familia.
En ese contexto, muchos se preguntaban si habían decidido darle una nueva oportunidad al amor, pero ellos prefirieron dejar que el tiempo hablara por sí mismo. Hasta entonces, no había señales claras de que hubieran retomado formalmente la relación, aunque la complicidad y el cuidado mutuo eran innegables. De hecho, él le hizo un regalo por San Valentín y ella se encargó, en el posteo que subió presumiendo lo recibido, que eran exs pero que se guardaban un gran amor.
Este 7 de marzo, los rumores crecieron cuando el propio Medina compartió una historia en Instagram en la que se lo veía sonriendo a carcajadas y abrazando a la influencer, acompañada de un mensaje enigmático: "Quiero contarles todo y no encuentro cómo".
¿Volvieron? ¿Les gustaría nuevamente verlos en pareja?
Qué le regaló Thiago Medina a Daniela Celis en San Valentín
El 14 de febrero, Día de los Enamorados, Thiago Medina sorprendió a Daniela Celis con un gesto romántico que rápidamente se volvió viral en las redes.
Fue la propia Daniela, ex participante de Gran Hermano, quien mostró el impresionante regalo que recibió: un enorme oso de peluche, un ramo de rosas, una caja de bombones y una lluvia de golosinas y snacks que no pasó desapercibida entre sus seguidores.
Junto a la imagen, la mediática dejó una reflexión que sorprendió a muchos: “Siento que estoy promocionando muchas marcas gratis, pero imaginate tenerlo de novio. Sí, somos ex. Pero por siempre compañeros de vida”.
El gesto llegó en medio de rumores que la vinculaban sentimentalmente con Grego Rossello, situación que ella misma se encargó de aclarar. Fue categórica: “Grego es un compañero de trabajo, hacemos juntos el stream de Telefe”.
“Yo tengo una filosofía de vida: donde como no cag. Cuido mucho mi trabajo y a mis compañeros. Ahora soy otra, mi vida cambió, ya tengo 30 años”, cerró con una frase que refleja su nueva etapa personal.
El regalo de Thiago, en ese marco, volvió a dejar en evidencia que, aunque la relación de pareja haya terminado, el vínculo entre ellos continúa intacto y más sólido que nunca.