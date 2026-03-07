Thiago Medina sorprendió a todos con un enigmático anuncio junto a Daniela Celis: "Quiero contarles..."

Thiago Medina y Daniela Celis anuncio

¿Volvieron? ¿Les gustaría nuevamente verlos en pareja?

Qué le regaló Thiago Medina a Daniela Celis en San Valentín

El 14 de febrero, Día de los Enamorados, Thiago Medina sorprendió a Daniela Celis con un gesto romántico que rápidamente se volvió viral en las redes.

Fue la propia Daniela, ex participante de Gran Hermano, quien mostró el impresionante regalo que recibió: un enorme oso de peluche, un ramo de rosas, una caja de bombones y una lluvia de golosinas y snacks que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Junto a la imagen, la mediática dejó una reflexión que sorprendió a muchos: “Siento que estoy promocionando muchas marcas gratis, pero imaginate tenerlo de novio. Sí, somos ex. Pero por siempre compañeros de vida”.

El gesto llegó en medio de rumores que la vinculaban sentimentalmente con Grego Rossello, situación que ella misma se encargó de aclarar. Fue categórica: “Grego es un compañero de trabajo, hacemos juntos el stream de Telefe”.

“Yo tengo una filosofía de vida: donde como no cag. Cuido mucho mi trabajo y a mis compañeros. Ahora soy otra, mi vida cambió, ya tengo 30 años”, cerró con una frase que refleja su nueva etapa personal.

El regalo de Thiago, en ese marco, volvió a dejar en evidencia que, aunque la relación de pareja haya terminado, el vínculo entre ellos continúa intacto y más sólido que nunca.