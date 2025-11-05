La trama oculta de la pelea entre Juana Viale y Marcela Tinayre que salió a la luz

Fue allí que detalló que en la mayoría de las veces "Marcela es más mamá que abuela". "Entonces chocó con Juana y le dijo: ‘Podrías estar un poco más presente con tus hijos… y también venir a mi cumpleaños’. Están cruzadas por eso”, concluyó develando así el real motivo de la ausencia de Viale en el festejo de su madre, y no como dijo que ella: que su ausencia se debió a que estaba muy cansada porque recién había llegado de Europa y había tenido que grabar su programa dominical, por lo que no tenía energía para participar de una reunión multitudinaria.

Santiago Sposato y Juana Viale - captura Desayuno Americano

Qué dijo Juana Viale sobre su faltazo al cumpleaños de Marcela Tinayre

Juana Viale rompió el silencio frente a las versiones que señalaron un fuerte cruce con su madre, Marcela Tinayre, después de que no asistiera al festejo de cumpleaños que la conductora realizó el fin de semana. En Desayuno Americano (América TV) difundieron una breve entrevista en la que la actriz se mostró algo incómoda con las preguntas sobre el tema.

Era inevitable que, ante la curiosidad mediática y la notoriedad pública de ambas, alguna saliera a aclarar la situación. En medio de los comentarios sobre un supuesto distanciamiento entre madre e hija, fue la propia conductora de Almorzando con Juana (eltrece) quien decidió ponerle fin a las especulaciones con un tono relajado y sin dramatizar, asegurando que no existe ningún conflicto grave entre ellas, sino simples roces familiares que pueden darse en cualquier vínculo cercano.

"Hay tantos rumores que han pasado por mi vida que uno más, uno menos. No vivo de rumores, yo", expresó con cierto fastidio frente a los cronistas que la esperaban a la salida de un evento.

Juana Viale - captura Desayuno Americano

La nieta de Mirtha Legrand también explicó por qué decidió no acompañar a su madre en su día especial: "Estaba cansada, no tenía ganas de ir al cumpleaños. Había tanta gente... no me daba el cuero", confesó, sincera como siempre.

Cuando le consultaron sobre las versiones que indicaban que no se hablaban desde hacía dos meses, Juana fue tajante: "Me hablé todos los días que estuve de viaje. Si hubiese pasado, no lo expondría acá tampoco", dijo, dejando en claro que no tiene intención de ventilar cuestiones privadas frente a las cámaras.

Finalmente, con su característico estilo frontal, cerró el tema con una frase que resume su vínculo con Tinayre: "Tengo 43 años y una madre... ¿cómo no me voy a pelear?". Así, Juana Viale intentó poner punto final a los rumores y demostaró que, más allá de las diferencias, la relación con su mamá sigue en pie y sin mayores sobresaltos.