La trama oculta de la pelea entre Juana Viale y Marcela Tinayre que salió a la luz

Después de que llamase poderosamente la atención el faltazo de Juana Viale al cumpleaños de su madre Marcela Tinayre el pasado viernes 31 de octubre, no tardaron en estallar versiones de pelea entre madre e hija.
A pesar de que tanto Juana Viale como Marcela Tinayre se esforzaron en negar las versiones de pelea entre ellas, en Desayuno Americano revelaron los motivos familiares del aparente conflicto.
Y si bien la hija de Mirtha Legrand desmintió vehementemente tal pelea con su hija este lunes en un evento solidario, así como también hizo lo propio Juana al cruzarse con la prensa en la noche del martes, este miércoles por la mañana Santiago Sposato desgranó las declaraciones de la nieta de la legendaria diva y reveló las fuertes diferencias que habría entre madre e hija, a pesar de sus intentos por ocultarlos.
“Juana miente cuando dice que no están peleadas”, sentenció el periodista desde Desayuno Americano (América TV), al tiempo que detalló: “Ellas son dos excelentes madres, pero están enfrentadas por el estilo de maternidad”.
De acuerdo al integrante del ciclo que conduce Pamela David en el canal del cubo, actualmente Marcela Tinayre tendría un rol sumamente activo en relación a sus nietos: “Parece que a Marcela le toca ocuparse muchísimo de sus nietos porque Juana tiene un estilo de vida más libre, viaja mucho”.
Fue allí que detalló que en la mayoría de las veces "Marcela es más mamá que abuela". "Entonces chocó con Juana y le dijo: ‘Podrías estar un poco más presente con tus hijos… y también venir a mi cumpleaños’. Están cruzadas por eso”, concluyó develando así el real motivo de la ausencia de Viale en el festejo de su madre, y no como dijo que ella: que su ausencia se debió a que estaba muy cansada porque recién había llegado de Europa y había tenido que grabar su programa dominical, por lo que no tenía energía para participar de una reunión multitudinaria.
Juana Viale rompió el silencio frente a las versiones que señalaron un fuerte cruce con su madre, Marcela Tinayre, después de que no asistiera al festejo de cumpleaños que la conductora realizó el fin de semana. En Desayuno Americano (América TV) difundieron una breve entrevista en la que la actriz se mostró algo incómoda con las preguntas sobre el tema.
Era inevitable que, ante la curiosidad mediática y la notoriedad pública de ambas, alguna saliera a aclarar la situación. En medio de los comentarios sobre un supuesto distanciamiento entre madre e hija, fue la propia conductora de Almorzando con Juana (eltrece) quien decidió ponerle fin a las especulaciones con un tono relajado y sin dramatizar, asegurando que no existe ningún conflicto grave entre ellas, sino simples roces familiares que pueden darse en cualquier vínculo cercano.
"Hay tantos rumores que han pasado por mi vida que uno más, uno menos. No vivo de rumores, yo", expresó con cierto fastidio frente a los cronistas que la esperaban a la salida de un evento.
La nieta de Mirtha Legrand también explicó por qué decidió no acompañar a su madre en su día especial: "Estaba cansada, no tenía ganas de ir al cumpleaños. Había tanta gente... no me daba el cuero", confesó, sincera como siempre.
Cuando le consultaron sobre las versiones que indicaban que no se hablaban desde hacía dos meses, Juana fue tajante: "Me hablé todos los días que estuve de viaje. Si hubiese pasado, no lo expondría acá tampoco", dijo, dejando en claro que no tiene intención de ventilar cuestiones privadas frente a las cámaras.
Finalmente, con su característico estilo frontal, cerró el tema con una frase que resume su vínculo con Tinayre: "Tengo 43 años y una madre... ¿cómo no me voy a pelear?". Así, Juana Viale intentó poner punto final a los rumores y demostaró que, más allá de las diferencias, la relación con su mamá sigue en pie y sin mayores sobresaltos.