Esta presentación coronó un 2026 histórico para Londra, marcado por una serie de shows internacionales con entradas agotadas por Latinoamérica y Estados Unidos. Un recorrido que sumó hitos como el Festival de Viña del Mar, Lollapalooza Argentina y el Estadio Nacional de Lima. Tras su paso por el Movistar Arena, el artista llevará este espectáculo a su Córdoba natal el próximo 3 de diciembre, antes de dar inicio a su gira de verano y su regreso a Europa en 2027.

Pocos argentinos cambiaron tanto las reglas del juego en tan poco tiempo. Londra salió de las competencias amateurs de freestyle de plaza -El Quinto Escalón entre ellas- y en 2018 ya era el artista argentino más reproducido en Spotify y YouTube, con "Adán y Eva" llegando al número 1 en España. Fue el primer cantante argentino en superar los mil millones de reproducciones en Spotify con un tema propio y en entrar al Billions Club de la plataforma, y el primero en pasar los 10 mil millones de visualizaciones en YouTube, con apenas 113 videos publicados. Marcas que ningún artista nacional había conseguido antes y que abrieron una puerta por la que después pasó toda una generación.

Su 2026 fue el de mayor exposición internacional. Empezó con una presentación consagratoria en el Festival de Viña del Mar, donde fue ovacionado y se llevó las Gaviotas de Plata y de Oro. Volvió a Lollapalooza Argentina después de siete años, esta vez como único headliner nacional, ante más de 100.000 personas. Sumó cuatro nominaciones a los Premios Gardel. Y encaró su debut en Estados Unidos con funciones en Nueva York, Chicago, Napa Valley, Miami y Los Ángeles, a las que se agregaron su debut en el Movistar Arena de Bogotá, fechas en Puebla, Mérida, Monterrey y Santiago de Chile, y su llegada al Estadio Nacional de Lima con localidades agotadas.

En agosto estrenó "me asfixia LA CIUDAD", el primer single de "entre CIELOS", ya disponible en todas las plataformas. Una canción que refleja esta nueva faceta, resultado del trabajo junto a Lisan y Tiano, los productores que acompañan esta búsqueda sonora dentro de su carrera. Con un tono más íntimo, el tema habla de las ganas de bajar un cambio y dejar atrás el ritmo de la ciudad, donde el amor aparece como refugio en medio del caos. La certeza de encontrar en otra persona un lugar de calma, la complicidad y las ganas de empezar de nuevo se convierten en el hilo conductor de una canción que combina vulnerabilidad y frescura, dos rasgos que atraviesan este nuevo momento creativo del artista.