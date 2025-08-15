En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
película
STREAMING

Netflix y Vanessa Kirby deslumbran con una nueva película y es el estreno más esperado del 2025

Vanessa Kirby sorprende en Netflix con una historia de suspenso y drama. La nueva película que acaba de estrenarse y promete ser una de las más vistas del año.

Netflix y Vanessa Kirby deslumbran con una nueva película y es el estreno más esperado del 2025.

Netflix y Vanessa Kirby deslumbran con una nueva película y es el estreno más esperado del 2025.

Netflix volvió a demostrar por qué lidera el mundo del streaming con estrenos que atrapan desde el primer segundo. El viernes 15 de agosto de 2025 marcó el debut de "La noche siempre llega", una película que combina drama y suspenso de forma magistral y que, en apenas horas, ya comenzó a posicionarse entre las más vistas de la plataforma.

Leé también Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película romántica más emocionante y dura menos de 2 horas
Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película romántica más emocionante y dura menos de 2 horas.

La producción, dirigida por Benjamin Caron y basada en la novela homónima de Willy Vlautin, cuenta con un elenco encabezado por Vanessa Kirby, acompañada por nombres de peso como Jennifer Jason Leigh y Zack Gottsagen. Su historia intensa, su atmósfera oscura y la interpretación impecable de su protagonista han generado un gran impacto en la audiencia y en la crítica.

Desde su estreno, La noche siempre llega comenzó a acumular reseñas positivas. Críticos de cine destacaron su intensidad narrativa, el trabajo actoral impecable y la dirección precisa. Muchos coincidieron en que es uno de los mejores dramas de Netflix en 2025 y que podría estar entre las nominadas a premios importantes.

La noche siempre llega Netflix 1

De qué trata "La noche siempre llega" en Netflix

La noche siempre llega llega desde el Reino Unido con una duración precisa de 1 hora y 48 minutos. No hay escenas sobrantes: cada momento construye tensión y empatía hacia sus personajes. El guion explora temas profundos como la pobreza, las relaciones familiares dañadas y el peso de las decisiones desesperadas.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Ante un inminente desalojo en una ciudad que su familia ya no puede costear, una mujer se lanza a una desesperada y peligrosa búsqueda nocturna para reunir 25.000 dólares."

La noche siempre llega Netflix 2

En medio de un contexto económico asfixiante, el espectador sigue a Lynette, una mujer que vive al límite y que debe proteger a su hermano Kenny, un joven que necesita cuidados especiales. Pero el sueño se rompe cuando su madre, Doreen, gasta el dinero en un auto. Esta traición obliga a la protagonista a tomar un camino peligroso: buscar el dinero de cualquier manera, incluso si eso significa cruzar la línea de la legalidad.

A lo largo de una sola noche, Lynette se embarca en una odisea contrarreloj. Sus acciones la llevan a reencontrarse con un pasado oscuro que creía haber dejado atrás. Cada decisión es un riesgo, cada encuentro un posible desastre. La tensión crece mientras el reloj avanza y las consecuencias se vuelven más inevitables.

La noche siempre llega Netflix 3

Vanessa Kirby brilla en Netflix con su nueva película

Vanessa Kirby ya había demostrado su capacidad actoral en producciones como Fragmentos de una mujer y The Crown, pero en La noche siempre llega alcanza un nuevo nivel. Su interpretación de Lynette es intensa, física y emocionalmente exigente. En cada escena, transmite el cansancio de una mujer golpeada por la vida, pero también la fuerza de quien está dispuesta a todo por proteger lo que ama.

Kirby logra que el espectador se sienta parte de esa noche interminable, viviendo el miedo, la frustración y la determinación que guían cada paso de su personaje.

El elenco de "La noche siempre llega"

  • Vanessa Kirby
  • Jennifer Jason Leigh
  • Zachary Gottsagen
  • Stephan James
  • Randall Park
  • Julia Fox
  • Michael Kelly
  • Eli Roth
La noche siempre llega Netflix 4

Por qué ver "La noche siempre llega" en Netflix

La noche siempre llega no es solo un drama de suspenso, es también un retrato humano profundo. Si te atraen las historias donde el tiempo y las circunstancias se convierten en los peores enemigos, este film te atrapará desde el primer minuto.

La interpretación de Vanessa Kirby, el pulso narrativo de Benjamin Caron y la solidez de su guion hacen de esta producción una de las apuestas más fuertes de Netflix para lo que queda de 2025.

Tráiler de "La noche siempre llega"

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix película
Notas relacionadas
Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta es la miniserie ideal para ver
Carla Peterson y Nancy Dupláa arrasan en Netflix con el estreno de su nueva serie corta argentina
La serie italiana de Netflix que causa furor con sus 6 episodios y es una joya atrapante

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar