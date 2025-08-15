Netflix y Vanessa Kirby deslumbran con una nueva película y es el estreno más esperado del 2025.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Ante un inminente desalojo en una ciudad que su familia ya no puede costear, una mujer se lanza a una desesperada y peligrosa búsqueda nocturna para reunir 25.000 dólares."

En medio de un contexto económico asfixiante, el espectador sigue a Lynette, una mujer que vive al límite y que debe proteger a su hermano Kenny, un joven que necesita cuidados especiales. Pero el sueño se rompe cuando su madre, Doreen, gasta el dinero en un auto. Esta traición obliga a la protagonista a tomar un camino peligroso: buscar el dinero de cualquier manera, incluso si eso significa cruzar la línea de la legalidad.

A lo largo de una sola noche, Lynette se embarca en una odisea contrarreloj. Sus acciones la llevan a reencontrarse con un pasado oscuro que creía haber dejado atrás. Cada decisión es un riesgo, cada encuentro un posible desastre. La tensión crece mientras el reloj avanza y las consecuencias se vuelven más inevitables.

Vanessa Kirby brilla en Netflix con su nueva película

Vanessa Kirby ya había demostrado su capacidad actoral en producciones como Fragmentos de una mujer y The Crown, pero en La noche siempre llega alcanza un nuevo nivel. Su interpretación de Lynette es intensa, física y emocionalmente exigente. En cada escena, transmite el cansancio de una mujer golpeada por la vida, pero también la fuerza de quien está dispuesta a todo por proteger lo que ama.

Kirby logra que el espectador se sienta parte de esa noche interminable, viviendo el miedo, la frustración y la determinación que guían cada paso de su personaje.

El elenco de "La noche siempre llega"

Vanessa Kirby

Jennifer Jason Leigh

Zachary Gottsagen

Stephan James

Randall Park

Julia Fox

Michael Kelly

Eli Roth

Por qué ver "La noche siempre llega" en Netflix

La noche siempre llega no es solo un drama de suspenso, es también un retrato humano profundo. Si te atraen las historias donde el tiempo y las circunstancias se convierten en los peores enemigos, este film te atrapará desde el primer minuto.

La interpretación de Vanessa Kirby, el pulso narrativo de Benjamin Caron y la solidez de su guion hacen de esta producción una de las apuestas más fuertes de Netflix para lo que queda de 2025.

Tráiler de "La noche siempre llega"