El gesto de la China Suárez con una cartera que podría desatar un nuevo conflicto con Wanda Nara

Cómo se desató el 'carteragate' entre la China Suárez y Wanda Nara

Hace un par de semanas la China Suárez compartió un posteo en redes sociales donde presumía un bolso Luis Vuitton rosado que Mauro Icardi le había regalado. "La cartera más linda del mundo. Gracias mi amor por la sorpresa. Te amo", escribió la actriz.

Luego de mostrar el exclusivo bolso que recibió, la actriz compartió con sus seguidores el detalle más tierno del gesto: una carta escrita a mano, con un mensaje cargado de romanticismo.

En la historia que subió a sus redes, se podía ver la nota junto al regalo, donde el futbolista expresaba todo su cariño: "Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz, porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo. Te amo", escribió.

Esto desató un fuerte enojo en Wanda Nara. Por un lado, consideró que se trataba de una falta de respeto por parte del futbolista, ya que —según ella misma expresó— no le había hecho ningún regalo a su hija menor por su cumpleaños, pero sí había gastado una fortuna en su pareja. Por otro lado, también se molestó con Eugenia, a quien vio la publicación como una actitud provocadora.

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, escribió en el posteo.

La situación escaló aún más cuando volvió a referirse al llamado “bolsogate” y escribió: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”.

El descargo continuó con más acusaciones y comparaciones: “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá”, escribió sin filtros.

“Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá. Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”, cerró su explosiva publicación con otro mensaje dirigido a la pareja del futbolista.