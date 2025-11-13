El gesto de la China Suárez con una cartera que podría desatar un nuevo conflicto con Wanda Nara

Un nuevo conflicto entre la China Suárez y Wanda Nara está a punto de estallar y, otra vez, una cartera aparece como el desencadenante. Al parecer, la actriz le habría robado a su enemiga.
Desde aquel episodio en el que Mauro Icardi le regaló una cartera a la China Suárez —situación que desató la furia de Wanda Nara en redes sociales—, este accesorio se convirtió en un símbolo de conflicto. ¿Qué pasó ahora?
Este jueves 13 de noviembre, la actriz fue vista de compras en el shopping porteño ubicado sobre Figueroa Alcorta, donde estuvo acompañada por Mauro Icardi y sus hijas. Con un look relajado y sin demasiada producción, la China llamó la atención por un detalle que ya generó la furia de la empresaria en otras oportunidades: la cartera Louis Vuitton que llevaba consigo.
Resulta que Yanina Latorre recibió en SQP (América TV) un mensaje de una persona con mucho conocimiento en estos accesorios de alta gama y lo que reveló podría ser un escándalo. “La China lleva un Louis Vuitton de monograma en cuero negro, modelo 2013. Si llegara a ser de Wanda, ni siquiera la habría pagado Mauro: la habría pagado Maxi", leyó la conductora al aire, insinuando que Eugenia estaba luciendo algo que sería propiedad de Nara.
Como en el paseo familiar también estaban sus hijas, sumaron que "Francesca es grande ya y se da cuenta que la cartera es de la madre".
Hace un par de semanas la China Suárez compartió un posteo en redes sociales donde presumía un bolso Luis Vuitton rosado que Mauro Icardi le había regalado. "La cartera más linda del mundo. Gracias mi amor por la sorpresa. Te amo", escribió la actriz.
Luego de mostrar el exclusivo bolso que recibió, la actriz compartió con sus seguidores el detalle más tierno del gesto: una carta escrita a mano, con un mensaje cargado de romanticismo.
En la historia que subió a sus redes, se podía ver la nota junto al regalo, donde el futbolista expresaba todo su cariño: "Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz, porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo. Te amo", escribió.
Esto desató un fuerte enojo en Wanda Nara. Por un lado, consideró que se trataba de una falta de respeto por parte del futbolista, ya que —según ella misma expresó— no le había hecho ningún regalo a su hija menor por su cumpleaños, pero sí había gastado una fortuna en su pareja. Por otro lado, también se molestó con Eugenia, a quien vio la publicación como una actitud provocadora.
“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, escribió en el posteo.
La situación escaló aún más cuando volvió a referirse al llamado “bolsogate” y escribió: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”.
El descargo continuó con más acusaciones y comparaciones: “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá”, escribió sin filtros.
“Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá. Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”, cerró su explosiva publicación con otro mensaje dirigido a la pareja del futbolista.