OnlyFans: quiénes son las 5 celebridades y estrellas del porno que recaudaron hasta 20 millones de dólares por mes

Qué es OnlyFans

OnlyFans es una plataforma que está revolucionando la industria de las redes sociales y el porno. Se trata de un sitio de intercambio entre los creadores de contenido (alrededor de dos millones de personas) y los suscriptores (130 millones en todo el mundo).

Creada en 2016, inicialmente fue concebida como un sitio que tenía la intención de acercar a los famosos con sus fanáticos. Sin embargo, el espíritu inicial fue mutando en otra cosa: las celebridades subían fotos y videos, y los suscriptores tenían la opción de pedir algún contenido personalizado.

Para acceder a OnlyFans hay que pagar una suscripción mensual, y luego cada creador de contenido tiene una tarifa personalizada.

Hoy, muchos deportistas, atletas, gimnastas y modelos recaudan más dinero con este intercambio que con su actividad principal.

La número 1 de OnlyFans: Blac Chyna

Blac Chyna se hizo conocida por sus múltiples conflictos con las hermanas del clan Kardashian. Se llama Angela Renee White, tuvo un pasado como stripper en clubes nocturnos, luego fue modelo publicitaria y empresaria.

Según el cálculo de la consultora, recaudó 20 millones de dólares gracias a las suscripciones a su canal de OnlyFans. Como dato saliente, fue pareja de Tyga, otro de los aparece entre los 5 que más recaudaron en 2022.

Blac Chyna.webp

2. Bella Thorne

Anabella Avery Thorne fue una joven estrella de Disney y luego continuó su carrera como protagonista en películas, series y videoclips. Ganó 11 millones de dólares por mes en OnlyFans en 2022.

Bella Thorne.webp

3. Cardi B.

Belcalis Marlenis Almánzar es una cantante, rapera y actriz, con orígenes latinos por su madre y su padre. Recaudó 9,43 millones de dólares por mes.

Cardi-B-e1642623813357.webp

4. Tyga

Ganó 7,69 millones de dólares por mes en OnlyFans. Su nombre artístico proviene del acrónimo Thank You God Always. (Gracias Dios Siempre).

Tyga.jpg

5. Mia Khalifa

Nació en el Líbano y se nacionalizó estadounidense. Se hizo famosa como actriz porno y recaudó 6,42 millones por mes en 2022.