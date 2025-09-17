En vivo Radio La Red
Oposición Mercurio-Saturno en el Horóscopo: ¿Tenés las ideas bloqueadas? Enterate cómo destrabarlas

Si sentís que nada fluye, no sos vos: es el cielo pidiendo pausa en el horóscopo. Acá van claves para sobrevivir a este parate mental sin perder la calma.

Cuando Mercurio oposición Saturno aparece en el cielo, pareciera que la mente se apaga de golpe. Las ideas que antes salían como chispas ahora parecen ladrillos húmedos. Las palabras no fluyen, los mails se responden con pesadez y hasta un mensaje de WhatsApp parece requerir energía nuclear.

Y eso nos desespera, claro. Porque vivimos en un mundo que glorifica la velocidad, que mide el valor por lo rápido que respondemos o producimos. Pero lo cierto es que no estamos rotos: solo estamos entrando en otro ritmo.

Horóscopo: El freno no siempre es fracaso

Este tránsito expone nuestra obsesión con la productividad. Aparece el miedo a “quedarse atrás”, a no rendir lo suficiente. Pero Saturno viene a recordarnos que todo lo que vale la pena necesita tiempo: como el vino, los vínculos o las ideas profundas.

Lo que hoy parece bloqueo, en realidad puede ser maduración. Saturno nos pide base firme. Mercurio quiere correr, pero Saturno le dice: “pará, acomodá primero”. Es incómodo, sí, pero necesario.

Ideas para atravesarlo sin colapsar

  • No fuerces conversaciones. Si no salen, dejalas para más adelante.

  • Anotá tus ideas aunque no parezcan brillantes. Después florecen.

  • Hacé pausas reales: caminá sin el celu, tomá agua, escuchá tu respiración.

  • Aceptá que descansar también es parte de avanzar.

Signos que necesitan respirar profundo

  • Virgo: Les puede pesar más la autocrítica. Aflojen con la perfección: hacer lento también es hacer.

  • Acuario: Mente rápida chocando con un muro. No es el fin, es un recreo.

  • Cáncer: Las palabras ajenas pueden sonar más duras. No todo es personal: filtren con ternura.

Preguntas frecuentes

¿Por qué me siento tan cansado mentalmente con este tránsito?

Porque la energía mental se vuelve más densa y exigente. Es normal: descansá y bajá expectativas.

¿Puedo tomar decisiones importantes ahora?

Sí, pero revisalas con calma. No firmes nada apresurado.

¿Este bloqueo mental va a pasar pronto?

Sí. En pocos días la energía se libera y vuelve la fluidez.

