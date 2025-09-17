Oposición Mercurio-Saturno en el Horóscopo: ¿Tenés las ideas bloqueadas? Enterate cómo destrabarlas

image
Hasta las mejores ideas necesitan tiempo para florecer. Foto: Ideogram, Astrología.
Ideas para atravesarlo sin colapsar
No fuerces conversaciones. Si no salen, dejalas para más adelante.
Anotá tus ideas aunque no parezcan brillantes. Después florecen.
Hacé pausas reales: caminá sin el celu, tomá agua, escuchá tu respiración.
Aceptá que descansar también es parte de avanzar.
Signos que necesitan respirar profundo
Virgo: Les puede pesar más la autocrítica. Aflojen con la perfección: hacer lento también es hacer.
Acuario: Mente rápida chocando con un muro. No es el fin, es un recreo.
Cáncer: Las palabras ajenas pueden sonar más duras. No todo es personal: filtren con ternura.
Preguntas frecuentes
¿Por qué me siento tan cansado mentalmente con este tránsito?
Porque la energía mental se vuelve más densa y exigente. Es normal: descansá y bajá expectativas.
¿Puedo tomar decisiones importantes ahora?
Sí, pero revisalas con calma. No firmes nada apresurado.
¿Este bloqueo mental va a pasar pronto?
Sí. En pocos días la energía se libera y vuelve la fluidez.