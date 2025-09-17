Oposición Mercurio-Saturno en el Horóscopo: ¿Tenés las ideas bloqueadas? Enterate cómo destrabarlas

image Hasta las mejores ideas necesitan tiempo para florecer. Foto: Ideogram, Astrología.

Ideas para atravesarlo sin colapsar

No fuerces conversaciones. Si no salen, dejalas para más adelante.

Anotá tus ideas aunque no parezcan brillantes. Después florecen.

Hacé pausas reales: caminá sin el celu, tomá agua, escuchá tu respiración.

Aceptá que descansar también es parte de avanzar.

Signos que necesitan respirar profundo

Virgo: Les puede pesar más la autocrítica. Aflojen con la perfección: hacer lento también es hacer.

Acuario: Mente rápida chocando con un muro. No es el fin, es un recreo.

Cáncer: Las palabras ajenas pueden sonar más duras. No todo es personal: filtren con ternura.

Preguntas frecuentes

¿Por qué me siento tan cansado mentalmente con este tránsito?

Porque la energía mental se vuelve más densa y exigente. Es normal: descansá y bajá expectativas.

¿Puedo tomar decisiones importantes ahora?

Sí, pero revisalas con calma. No firmes nada apresurado.

¿Este bloqueo mental va a pasar pronto?

Sí. En pocos días la energía se libera y vuelve la fluidez.