Polémica con María Becerra: ¿por qué ya no podrá usar el apodo "La Nena de Argentina"?

¿Qué dijo María Becerra sobre el duro episodio de salud que vivió?

María Becerra vivió una situación crítica de salud tras atravesar dos embarazos ectópicos —el último estuvo a punto de costarle la vida—, lo que derivó en una internación urgente en terapia intensiva debido a una fuerte hemorragia interna. Con mucha entereza, logró superar ese episodio y hoy puede compartir su historia.

El pasado 6 de agosto, participó como invitada en el programa Perros de la Calle (Urbana Play), conducido por Andy Kusnetzoff. En ese espacio, tuvo una conversación íntima con Gabriel Rolón, donde se abrió emocionalmente y no pudo evitar quebrarse al revivir lo que le tocó atravesar.

"Es algo tremendo realmente", expresó la Nena de Argentina al comenzar a hablar de temas profundos, guiada por uno de los psicólogos más reconocidos del país. Rolón tiene la habilidad de sacar confesiones incluso de quienes se resisten, y más aún de alguien tan sensible como ella. "Cuando te estás muriendo es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente", dijo con total sinceridad.

"Cuando logras salir de eso yo vi la vida de otra manera completamente diferente. Todo. Todo lo empecé a ver distinto y siento que hasta me empecé a tomar como con más calma la vida en general. Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar y mi famila", contó María, al referirse al impacto que tuvo esa experiencia en su día a día.

Con lágrimas en los ojos, rememoró los instantes más difíciles que vivió durante su hospitalización. Relató cómo, al salir de terapia intensiva, empezó a notar y agradecer cosas que antes no tenían importancia. "Hasta las cosas más básicas. Me pasó en la clínica cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola, o pararme para ir al baño. Todas esas cosas tan básicas de la vida, ¿Viste? Las valorás un montón", dijo con la voz quebrada.

La entrevista mantuvo un tono emocional intenso, y dejó frases que reflejan su vulnerabilidad frente a la fama y la presión constante: "Yo nunca me la creí, ¿Viste? Siempre fui al contrario, muy insegura de mí misma. Tenga el éxito que tenga, nunca me la voy a creer".

"Soy muy perfeccionista, nunca siento que soy una capa. Me cuesta disfrutar. Lo hice muy bien pero lo podría haber hecho mejor. ¡Re choto! Je, ¡No disfrutaba nunca la piba!", confesó entre risas, con una honestidad desarmante.

Al hablar de los embarazos ectópicos, compartió cómo enfrentó el sentimiento de culpa y la necesidad de entender lo que había pasado. "Tiendo a culparme mucho por lo que me pasó. Me hice estudios, mi novio se hizo estudios. Nos re ocupamos. Siento que el estrés afecta mucho a esas cosas. Yo pensaba cuántas personas quedan embarazadas, no lo saben y siguen yendo al gimnasio, o fumando... y bueno...", reflexionó con tono introspectivo.