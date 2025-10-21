A24.com

La dura advertencia de Wanda Nara a L-Gante que predijo el final de la relación con Maxi El Brother

Wanda Nara habría estado un paso adelante de L-Gante y anticipado el fin de la relación entre el cantante y Maxi El Brother. Cuáles fueron sus palabras que lo demostrarían.

21 oct 2025, 17:18
L-Gante (2) (1)
L-Gante (2) (1)

El vínculo entre L-Gante y Maxi El Brother llegó sorpresivamente y de manera abrupta a su fin luego de que el cantante sospechara de manejos económicos irregulares, lo que derivó en una denuncia judicial en la que Elián Valenzuela reclama más de un millón de dólares.

Durante más de dos años —el mismo período en que Wanda Nara mantuvo su relación con el músico—, la empresaria fue testigo directo de la intensa amistad entre ambos, así como de los altibajos que atravesaron. Compartió de cerca tanto los buenos momentos, vinculados al crecimiento artístico y a los negocios conjuntos ligados a shows y presentaciones, como también las fuertes discusiones que marcaron el vínculo, incluida la recordada pelea en la vía pública que trascendió en los medios.

Horas después del escándalo, trascendió en Mujeres Argentinas (eltrece) que la mediática, al conocer de cerca la situación de su expareja, le habría advertido con su ojo de empresaria que ciertos números no cerraban.

Pampa Mónaco sostuvo que “la aparición de Wanda Nara fue crucial en esta historia”, y destacó su visión empresarial: “A Wanda se le puede criticar cualquier cosa, pero que tiene mente empresaria, eso es imposible de negarlo”.

“Cuando Wanda puso un pie en la relación entre L-Gante y Maxi se dio cuenta de que pasaban cosas y que L-Gante generaba algo que no recibía”, explicó, sobre el desequilibrio que habría notado la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Federico Seeber, conductor, agregó que la mediática fue directa con el cantante: “Wanda seguramente le dijo ‘che, pará, acá hay algo que no está bien’. Lo avivó”.

Incluso, lo habría aconsejado sobre su proyección artística. “Vos ya tenés que estar haciendo teatros, festivales, no cuatro shows en una noche”, habrían sido las palabras de Wanda hacia Valenzuela.

El día que L-Gante se peleó con Maxi El Brother

El domingo 13 de abril en Infama (América TV), el ciclo conducido por Marcela Tauro, mostraron violentos videos de L-Gante a las piñas con su mánager, Maxi El Brother, en un boliche.

La historia es así: todo comenzó cuando el músico se presentó en un boliche de la comunidad boliviana en Liniers, donde ofreció un show ante una multitud y estuvo acompañado por Wanda Nara. Sin embargo, lo que debía ser una noche de música terminó en escándalo. Según contó la periodista Laura Ubfal, durante el recital se habría desatado una fuerte discusión entre el cantante y su representante, en medio de sospechas por cuestiones económicas y conflictos judiciales.

“Toda la gente que estaba con Elián, lo defendió a él”, sumó Ubfal sobre el enfrentamiento ocurrido durante la madrugada del domingo. En el programa también señalaron que “Wanda tiene que ver con eso”, dejando entrever que la empresaria habría estado presente en medio del tenso episodio.

En los videos que circularon, se puede ver a L-Gante visiblemente alterado insultando a su mánager y golpeando el auto de Maxi. Lo llamativo es que, momentos antes, ambos habían sido fotografiados abrazados y sonrientes en el mismo recital. “L-Gante le dice en el video ‘sos un garca’”, remarcó Gonzalo Sorbo al analizar las imágenes.

