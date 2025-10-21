La dura advertencia de Wanda Nara a L-Gante que predijo el final de la relación con Maxi El Brother

“Cuando Wanda puso un pie en la relación entre L-Gante y Maxi se dio cuenta de que pasaban cosas y que L-Gante generaba algo que no recibía”, explicó, sobre el desequilibrio que habría notado la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Federico Seeber, conductor, agregó que la mediática fue directa con el cantante: “Wanda seguramente le dijo ‘che, pará, acá hay algo que no está bien’. Lo avivó”.

Incluso, lo habría aconsejado sobre su proyección artística. “Vos ya tenés que estar haciendo teatros, festivales, no cuatro shows en una noche”, habrían sido las palabras de Wanda hacia Valenzuela.

El día que L-Gante se peleó con Maxi El Brother

El domingo 13 de abril en Infama (América TV), el ciclo conducido por Marcela Tauro, mostraron violentos videos de L-Gante a las piñas con su mánager, Maxi El Brother, en un boliche.

La historia es así: todo comenzó cuando el músico se presentó en un boliche de la comunidad boliviana en Liniers, donde ofreció un show ante una multitud y estuvo acompañado por Wanda Nara. Sin embargo, lo que debía ser una noche de música terminó en escándalo. Según contó la periodista Laura Ubfal, durante el recital se habría desatado una fuerte discusión entre el cantante y su representante, en medio de sospechas por cuestiones económicas y conflictos judiciales.

“Toda la gente que estaba con Elián, lo defendió a él”, sumó Ubfal sobre el enfrentamiento ocurrido durante la madrugada del domingo. En el programa también señalaron que “Wanda tiene que ver con eso”, dejando entrever que la empresaria habría estado presente en medio del tenso episodio.

En los videos que circularon, se puede ver a L-Gante visiblemente alterado insultando a su mánager y golpeando el auto de Maxi. Lo llamativo es que, momentos antes, ambos habían sido fotografiados abrazados y sonrientes en el mismo recital. “L-Gante le dice en el video ‘sos un garca’”, remarcó Gonzalo Sorbo al analizar las imágenes.