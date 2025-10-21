A24.com

Lanzamiento: Supéralo de Manu Dal Santo

Con una fuerza renovada y un mensaje directo de empoderamiento, Manu Dal Santo regresa con “Supéralo”, el primer adelanto de su próximo E.P de cuarteto, bajo el sello CLUB29. Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, reafirmando su lugar en la escena argentina mientras abre camino hacia nuevos horizontes sonoros.

21 oct 2025, 17:23
Captura de pantalla 2025-10-21 a la(s) 5.21.16 p. m.
Captura de pantalla 2025-10-21 a la(s) 5.21.16 p. m.

El primer corte de su nuevo E.P de cuarteto

Una canción para soltar y renacer

Con una letra intensa, contagiosa y cargada de actitud, “Supéralo” invita a dejar atrás relaciones que lastiman y a elegir la fortaleza personal por encima del dolor. Desde una voz femenina cercana y auténtica, Manu transmite complicidad y resiliencia, logrando una conexión inmediata con el público.

Un cuarteto moderno

El single combina la tradición cuartetera con una frescura popera que redefine el género. Este E.P no sólo consolida la huella artística de Manu en la música popular argentina, sino que también la proyecta hacia una etapa de mayor versatilidad, con la mira puesta en colaboraciones internacionales de cumbia y feats junto a referentes nacionales de la música tropical.

Un equipo de lujo detrás de la obra

En este recorrido creativo, Manu está acompañada por El Vecino, compositor de grandes himnos del género, quien aporta su experiencia y visión. La producción musical corre por cuenta de Lucato, que logra plasmar con precisión la esencia de Manu en un sonido poderoso y moderno.

Con “Supéralo”, Manu Dal Santo demuestra que está lista para trascender fronteras y conquistar nuevas audiencias, consolidándose como una de las voces más prometedoras y auténticas de la música popular argentina.



