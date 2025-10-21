Lanzamiento: Supéralo de Manu Dal Santo

Embed

Un cuarteto moderno

El single combina la tradición cuartetera con una frescura popera que redefine el género. Este E.P no sólo consolida la huella artística de Manu en la música popular argentina, sino que también la proyecta hacia una etapa de mayor versatilidad, con la mira puesta en colaboraciones internacionales de cumbia y feats junto a referentes nacionales de la música tropical.

Un equipo de lujo detrás de la obra

En este recorrido creativo, Manu está acompañada por El Vecino, compositor de grandes himnos del género, quien aporta su experiencia y visión. La producción musical corre por cuenta de Lucato, que logra plasmar con precisión la esencia de Manu en un sonido poderoso y moderno.

Con “Supéralo”, Manu Dal Santo demuestra que está lista para trascender fronteras y conquistar nuevas audiencias, consolidándose como una de las voces más prometedoras y auténticas de la música popular argentina.





