La tajante determinación que podría tomar la Justicia con Morena Rial si se confirma su embarazo

Además, Latorre aclaró que Morena aún no está condenada, sino que atraviesa una prisión preventiva. Pero que, de quedar firme una condena, la magistrada fue clara respecto de lo que ocurriría: “ En el caso de que quede condenada, cursaría el embarazo y el parto adentro de la cárcel si le cabe la condena”.

Según Yanina, la Justicia se habría mostrado especialmente severa por el comportamiento de la hija del conductor: “La Justicia está enojada con Morena, por eso no le dan ahora la domiciliaria. Les tomó el pelo”, cerró.

Embed

Quién sería el papa del hijo que está esperando Morena Rial

El embarazogate de Morena Rial se convirtió en tema central en todos los medios, y la investigación para desentrañar cada detalle de su situación personal y judicial avanza a contrarreloj.

Entre las dudas que más ruido generaron —y que incluso despertaron suspicacias dentro del expediente— estuvo la gran pregunta: ¿quién sería el padre del supuesto bebé? Todo era hermetismo hasta que... finalmente, el nombre salió a la luz. Alejandro Cipolla lo confirmó en DDM (América TV), señalando que se trata de un joven llamado Rodrigo, con quien tuvo un

En pleno debate sobre los avances médicos que buscan establecer si Morena está o no cursando un embarazo, uno de los panelistas quiso despejar la incógnita y el abogado no dejó margen para especulaciones: "Rodrigo. R", respondió.

A su turno, Guido Záffora sumó información sobre el vínculo entre ambos y reforzó la confirmación: "Yo le pregunté a Morena sobre su vínculo y es Rodrigo".

Desde el estudio, el periodista agregó un dato que encendió aún más la expectativa mediática respecto de lo que ocurre dentro del penal de Magdalena. “Me está llegando información del penal sobre que, mientras se está haciendo el test, nos están mirando”, comentó, dejando entrever que la joven estaría al tanto de cada movimiento.

Luego, el panel detalló cuáles serían los síntomas que alimentan la sospecha del embarazo, mientras la Justicia evalúa cómo avanzar con su situación procesal. El contexto es delicado: el fiscal Patricio Ferrari ya pidió elevar la causa a juicio oral y cualquier confirmación podría modificar los tiempos judiciales.

En ese marco, el propio Záffora aportó un dato clave sobre los estudios médicos: “Se impone ecografía, no un test de sangre, porque si tiene menos semanas esto es definitivo y confirma todo”.