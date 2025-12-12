El sorpresivo rol que asumió Rocío Rial ante la compleja situación que vive su hermana Morena
La trama judicial que rodea a Morena Rial se complica día tras día. La revocación de su excarcelación por incumplimiento hizo pensar que la prisión domiciliaria llegaría de un momento a otro, aunque eso todavía no ocurrió. A esto se suma la incertidumbre por un posible embarazo. En DDM, Martín Candalaft puso el foco en otro frente sensible: el rol de Rocío Rial, quien asumió la responsabilidad de cuidar a Amadeo.
El periodista fue claro al revelar los datos que surgen de los informes oficiales, al leer un fragmento del expediente hasta ahora ahora desconocido. “Hay informes negativos sobre la contención que la madre le podría dar al niño -señaló el periodista-, esto lo hizo la justicia y después lo toman los jueces, por ejemplo, cito textual ‘la incertidumbre que mencionan los profesionales en cuanto a la contención que la madre daría al niño, parece tener razones suficientes", comenzó detallando el panelista del programa de Mariana Fabbiani en la pantalla de América TV.
Fue allí que Candalaft confió que en el informe del 11 de noviembre informa que Amadeo, el hijo más chico de Morena, "se encuentra bajo el cuidado de su tía, Rocío Rial, con el apoyo y asistencia de su abuelo materno. No hay hasta ahora ninguna decisión administrativa ni judicial respecto a la guarda del niño. Y con el dictamen de fecha 1 de diciembre, elaborado por la asesoría número tres de San Isidro, se señaló que corresponde, a fin de salvaguardar el interés superior del niño, mantener la situación actual’”.
De esta manera, para la Justicia lo mejor es que el menor permanezca con su tía Rocío, quien de un día para el otro debió hacerse cargo del pequeño. Con un perfil extremadamente bajo -no tiene redes sociales y tampoco se la ven en eventos públicos- y lejos de todo tipo de escándalo mediático, Rocío tuvo que modificar drásticamente su vida para hacerse cargo de Amadeo.
Por otro lado, también se confirmó que el nene lleva el apellido materno y no el de su papá, con el que Morena no tiene vínculo alguno desde fines del año pasado. Mientras tanto, la causa continúa su curso con la mediáitca encarcelada en el penal femenino de Magdalena a la espera de una definición, mientras su hijo está bien cuidado por Rocío, quien cuenta con la aprobación judicial.
Cuál fue el impensado gesto de Jorge Rial hacia su hija, Morena, en medio de rumores de embarazo
En las últimas horas, Morena Rial continuaba realizándose los estudios médicos necesarios en la cárcel para confirmar si está atravesando un nuevo embarazo, que sería el tercero y el primero junto a Rodrigo, su pareja durante los últimos seis meses.
La posibilidad de una gestación generó un gran revuelo mediático, sobre todo porque desde fines de septiembre Morena se encuentra detenida en la Unidad 51 de Magdalena, donde vivió semanas especialmente complicadas. Con el paso del tiempo, logró adaptarse a las rutinas del penal y sortear distintos desafíos, mientras aguarda que la Justicia defina si podrá acceder a la prisión domiciliaria.
En medio de este contexto tan delicado, Morena consiguió retomar el vínculo con Jorge Rial durante algunas visitas. Según su círculo cercano, estos encuentros le otorgaron cierta estabilidad emocional en uno de los momentos más duros que le tocó enfrentar. La posibilidad de que él vuelva a convertirse en abuelo habría sido un factor que lo impulsó a volver a verla en el penal. En palabras de Guido Zaffora: "Con Jorge tiene relación ahora pero estuvo mucho tiempo peleada y separada".
En DDM (América TV) revelaron que el periodista visitó a su hija el jueves 11 de diciembre, un gesto que no hizo más que intensificar las especulaciones sobre un posible embarazo.
Su abogado, Alejandro Cipolla, se refirió al tema y aportó detalles clave: "Morena a mí me comenta una situación. Entiendo de que estaban todos los parámetros, como el retraso y varias cuestiones que le venían sucediendo, de que estaba embarazada, y lo expusimos ante la Cámara. No fue tanto una estrategia, porque ella no se quería presentar, no quería que se supiese o que se indagara sobre ese tema".
Así, mientras avanza el proceso judicial y continúa la espera de resultados médicos, el posible embarazo de Morena Rial se convirtió en un nuevo capítulo dentro de una situación ya cargada de tensión, expectativas y un fuerte interés público.