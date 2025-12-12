El sorpresivo rol que asumió Rocío Rial ante la compleja situación que vive su hermana Morena

Por otro lado, también se confirmó que el nene lleva el apellido materno y no el de su papá, con el que Morena no tiene vínculo alguno desde fines del año pasado. Mientras tanto, la causa continúa su curso con la mediáitca encarcelada en el penal femenino de Magdalena a la espera de una definición, mientras su hijo está bien cuidado por Rocío, quien cuenta con la aprobación judicial.

Morena Rial y Amadeo

Cuál fue el impensado gesto de Jorge Rial hacia su hija, Morena, en medio de rumores de embarazo

En las últimas horas, Morena Rial continuaba realizándose los estudios médicos necesarios en la cárcel para confirmar si está atravesando un nuevo embarazo, que sería el tercero y el primero junto a Rodrigo, su pareja durante los últimos seis meses.

La posibilidad de una gestación generó un gran revuelo mediático, sobre todo porque desde fines de septiembre Morena se encuentra detenida en la Unidad 51 de Magdalena, donde vivió semanas especialmente complicadas. Con el paso del tiempo, logró adaptarse a las rutinas del penal y sortear distintos desafíos, mientras aguarda que la Justicia defina si podrá acceder a la prisión domiciliaria.

En medio de este contexto tan delicado, Morena consiguió retomar el vínculo con Jorge Rial durante algunas visitas. Según su círculo cercano, estos encuentros le otorgaron cierta estabilidad emocional en uno de los momentos más duros que le tocó enfrentar. La posibilidad de que él vuelva a convertirse en abuelo habría sido un factor que lo impulsó a volver a verla en el penal. En palabras de Guido Zaffora: "Con Jorge tiene relación ahora pero estuvo mucho tiempo peleada y separada".

En DDM (América TV) revelaron que el periodista visitó a su hija el jueves 11 de diciembre, un gesto que no hizo más que intensificar las especulaciones sobre un posible embarazo.

Su abogado, Alejandro Cipolla, se refirió al tema y aportó detalles clave: "Morena a mí me comenta una situación. Entiendo de que estaban todos los parámetros, como el retraso y varias cuestiones que le venían sucediendo, de que estaba embarazada, y lo expusimos ante la Cámara. No fue tanto una estrategia, porque ella no se quería presentar, no quería que se supiese o que se indagara sobre ese tema".

Así, mientras avanza el proceso judicial y continúa la espera de resultados médicos, el posible embarazo de Morena Rial se convirtió en un nuevo capítulo dentro de una situación ya cargada de tensión, expectativas y un fuerte interés público.