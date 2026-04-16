Presión arterial: cuáles son los valores normales y cuándo es una señal de alerta

Si las mediciones superan habitualmente los 145/95 mmHg, se entra en la categoría de hipertensión, aunque sea en un grado leve.

Un aspecto crítico es que esta condición suele ser un “enemigo silencioso”, dado que no presenta síntomas evidentes, por lo que el control regular es la única forma de detección.

La importancia de los dos números: Sistólica y Diastólica

Para entender qué número es más relevante, es necesario comprender qué representa cada uno. La presión sistólica (la alta) refleja la fuerza con la que el corazón bombea la sangre hacia las arterias al contraerse.

Por otro lado, la presión diastólica (la baja) es la presión residual que queda en las arterias mientras el corazón se relaja entre latidos; depende principalmente del diámetro de las arterias pequeñas y de la elasticidad de los vasos mayores.

Si las arterias están contraídas o han perdido flexibilidad, la sangre encuentra mayor resistencia y la presión no desciende adecuadamente.

Cómo influye la edad en la interpretación de los valores

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Lo que se considera preocupante varía significativamente con el envejecimiento. En personas menores de 50 años, el principal indicador a vigilar suele ser la presión diastólica.

Es común encontrar pacientes jóvenes con una presión alta normal (por ejemplo, 120), pero con la mínima elevada (como 95) debido a factores como el estrés o la grasa abdominal, que provocan que las arterias pequeñas se mantengan contraídas. En estos casos, la situación suele ser reversible mediante la mejora de hábitos: buena alimentación, descanso adecuado y ejercicio.

Sin embargo, en mayores de 60 años, el escenario cambia y el foco de atención se desplaza a la presión sistólica. Con el paso del tiempo, las arterias pierden su elasticidad natural y se vuelven más rígidas, lo que impide amortiguar correctamente el flujo de sangre que sale del corazón.

Esto da lugar a la llamada “hipertensión sistólica aislada”, donde la cifra alta supera los 140 mmHg mientras la baja permanece en niveles normales.

La presión del pulso y el riesgo vascular

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Un indicador clave que suele pasar desapercibido es la presión del pulso, que es la diferencia entre la máxima y la mínima.

Contrario a la creencia popular de que es peligroso que ambos valores se “junten”, en la población mayor el riesgo real aparece cuando se separan demasiado. Por ejemplo, una presión de 150/60 muestra una diferencia de 90 puntos, lo cual es una señal clara de rigidez arterial.

Los estudios indican que una presión de pulso elevada es un potente predictor de riesgo de ictus en adultos mayores.

No debe definirse la salud a partir de una sola toma aislada de presión, puesto que factores momentáneos como el estrés pueden elevar los valores de forma temporal.

Lo verdaderamente importante es la tendencia de las mediciones realizadas en reposo. Mantener un estilo de vida activo, controlar el consumo de sodio y asegurar un buen descanso son pilares fundamentales para conservar estos valores dentro de rangos saludables.