¿Qué pasó con las banderas de Estados Unidos que quedaron en la Luna?

Qué pasó con las banderas de Estados Unidos

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Mediante el Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), un orbitador que lleva años fotografiando la superficie lunar con gran detalle, los científicos de la NASA tienen evidencias bastante sólidas:

La bandera de Apolo 11 , la primera de todas, probablemente cayó al suelo durante el despegue del módulo lunar Eagle . Buzz Aldrin lo reportó en su momento.

, la primera de todas, probablemente cayó al suelo durante el despegue del módulo lunar . lo reportó en su momento. Las banderas de Apolo 12, 16 y 17 siguen de pie . Se detectan por las sombras alargadas que proyectan sus mástiles en las imágenes del LRO.

siguen . Se detectan por las que proyectan sus mástiles en las imágenes del LRO. Las de Apolo 14 y 15 son más difíciles de confirmar, pero es probable que también hayan resistido.

Sin embargo, “estar de pie” no significa que estén intactas. El entorno lunar es extremo: radiación ultravioleta sin filtro, temperaturas que oscilan entre 120 °C y -130 °C, y el bombardeo constante de micrometeoritos.

El nailon común con el que estaban fabricadas se degradó rápidamente. Lo más probable es que todas las banderas que permanecen erguidas se hayan decolorado por completo, quedando de un blanco fantasmal, fenómeno conocido como “sun rot”. El tejido debe estar quebradizo, rasgado en varios puntos y, en algunos casos, parcialmente desintegrado.

Con el paso de las décadas, seguirán deteriorándose hasta desaparecer con el paso del tiempo.

Curiosamente, a bordo de Artemis II viajó una bandera estadounidense que esperó más de 50 años para llegar al espacio: la que había sido preparada para plantar en la Luna durante la misión Apolo 18, cancelada en los años 70 por recortes presupuestarios, la caída del interés político tras los primeros alunizajes y el cambio de prioridades de la NASA hacia nuevos programas espaciales.