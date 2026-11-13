Sorpresiva separación de un reconocido periodista: se terminó su matrimonio después de casi cuatro años

"En un momento ella le dio una nueva oportunidad y ella lo dejó del día a la noche y desapareció. No le atendió nunca más el teléfono y le mandó al abogado para divorciarse", relató el integrante de LAM. Acto seguido, confirmó la noticia: "Se separó de Luciana Méndez nuestro querido colega y amigo Alexis Puig".

El antecedente que llamó la atención el día de su casamiento

La ruptura vuelve a poner en escena un episodio que había generado repercusiones cuando Puig y Méndez se casaron, hace tres años y medio. En aquella oportunidad, la actitud de la novia sorprendió a los cronistas que estaban cubriendo el evento, luego de que algunos familiares aceptaran hablar con Intrusos (América TV).

Por entonces, Gonzalo Vázquez había contado que la mujer se mostró visiblemente molesta por la situación y que incluso comenzó a fumar, agobiada por las entrevistas que estaban dando sus allegados.

"Esto le molestó bastante, pero la familia, desconocida para el público, fue consultada de si querían dar una nota y accedieron muy amablemente", había explicado el notero.

Además, describió la inesperada reacción de la recién casada: "Ella se fue, no digo caminando rápido, digo corriendo. Alexis fue detrás acompañando a su reciente esposa". Y agregó que ambos estaban preparados para dar una entrevista, pero finalmente ella decidió retirarse y dejó a su marido siguiéndola.

Cuántas veces se casó Alexis Puig

La vida sentimental de Alexis Puig volvió a ocupar un lugar central en el mundo del espectáculo tras trascender su separación de Luciana Méndez, con quien se había casado por civil en mayo de 2023. El periodista habría tenido, según la información pública, tres matrimonios: uno anterior, del que nació su hija Victoria; otro con Lola Cordero; y el más reciente con Méndez.

Puig conoció a Lola Cordero en Barcelona, donde ella estudiaba en el Instituto de Cine. Ocho meses después se casaron en Buenos Aires y conformaron una familia junto a sus hijas Lara y Eva, nacidas en 2008 y 2011, respectivamente.

La relación con Cordero duró 19 años y terminó en diciembre de 2021, cuando ambos anunciaron la separación en sus redes sociales. En aquella ocasión, la pareja aseguró que la decisión había sido tomada de común acuerdo y que buscaban preservar el bienestar de sus hijas.

Poco más de un año después, Puig presentó a Luciana Méndez, con quien inició una relación en 2022. En abril de 2023 anunció su casamiento y, el 24 de mayo de ese año, celebraron una ceremonia civil íntima.

Sin embargo, este jueves 12 de noviembre se conoció que la unión habría llegado a su fin. Según lo revelado en LAM, la separación se produjo tras una crisis de varios meses y Méndez habría decidido dejar la relación y encarar el divorcio a través de un abogado.