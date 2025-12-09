Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con los Oro de los Martín Fierro de Cine 2025

Y agrego: "Gracias a todos los maestros que me dio esta vocación y todos los actores y actrices que me acompañaron a crecer. Yo no era buena actriz, tuve buenos maestros .Gracias a mi hijo (Merlín Atahualpa) que está orgulloso de la mamá que le tocó, gracias a mi compañero (Ricardo Mollo), no sé qué decir más que gracias a Argentina, Uruguay y todo el periodismo argentino que siempre me acompañó".

El Eternauta se quedó con el Oro de series en los Martín Fierro de Cine 2025

El Eternauta es una serie de Netflix que adapta la historieta argentina clásica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. La trama gira en torno a una invasión alienígena en Buenos Aires, iniciada por una tormenta de nieve tóxica que aniquila gran parte de la población, y sigue la resistencia de un grupo de sobrevivientes liderados por Juan Salvo.

Ricardo Darín interpreta a Juan Salvo, un hombre común (veterano de Malvinas y padre de familia) que se convierte en líder de la resistencia contra los invasores extraterrestres.

El actor no pudo estar presente en el evento en la Usina del Arte pero sí todos los realizadores y gran parte del elenco quienes recibieron el máximo premio de Oro en los Martín Fierro de Cine 2025 en el escenario con mucha felicidad.

"La gente se lo apropió, es un broche de oro hermoso. Gracias Aptra por el reconocimiento", explicaron. El Eternauta fue la producción más nominada de la entrega con 13 nominaciones seguida de En el Barro que disputó 11 ternas.