Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con los Oro de los Martín Fierro de Cine 2025

Minutos antes de las 0 horas, Teté Coustarot y Luciano Cáceres anunciaron a los dos ganadores del Oro en los Martín Fierro de Cine 2025 que transmitió en vivo América Tv desde la Usina del Arte de Buenos Aires.
La actriz uruguaya Natalia Oreiro y la serie El Eternauta se quedaron con los máximos galardones en la nueva edición de los Premios Martín Fierro de Cine.
El primer Oro en conocerse fue para la serie El eternauta de Bruno Stagnaro protagonizada por Ricardo Darín. Mientras que después llegó el turno del mundo del cine, galardón que quedó en manos de la actriz Natalia Oreiro.
Al escuchar su nombre la actriz de 48 años no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas y agradeció a quienes la apoyaron de pequeña en su sueño de ser artista. Durante la ceremonia Natalia Oreiro se había quedado con la estatuilla a mejor actriz protagonista de cine por su labor en La Mujer de la Fila.
"Muchísimas gracias, no sé qué decir. Gracias a mí, que confié en mí y que fui atrás de mis sueños siendo muy chica. Gracias a mis padres que confiaron también en mí y me dieron libertad. Gracias Argentina por brindarme un hogar y una profesión", indicó muy emocionada la artista urugiuaya al recibir la dorada estatuilla.
Y agrego: "Gracias a todos los maestros que me dio esta vocación y todos los actores y actrices que me acompañaron a crecer. Yo no era buena actriz, tuve buenos maestros .Gracias a mi hijo (Merlín Atahualpa) que está orgulloso de la mamá que le tocó, gracias a mi compañero (Ricardo Mollo), no sé qué decir más que gracias a Argentina, Uruguay y todo el periodismo argentino que siempre me acompañó".
El Eternauta es una serie de Netflix que adapta la historieta argentina clásica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. La trama gira en torno a una invasión alienígena en Buenos Aires, iniciada por una tormenta de nieve tóxica que aniquila gran parte de la población, y sigue la resistencia de un grupo de sobrevivientes liderados por Juan Salvo.
Ricardo Darín interpreta a Juan Salvo, un hombre común (veterano de Malvinas y padre de familia) que se convierte en líder de la resistencia contra los invasores extraterrestres.
El actor no pudo estar presente en el evento en la Usina del Arte pero sí todos los realizadores y gran parte del elenco quienes recibieron el máximo premio de Oro en los Martín Fierro de Cine 2025 en el escenario con mucha felicidad.
"La gente se lo apropió, es un broche de oro hermoso. Gracias Aptra por el reconocimiento", explicaron. El Eternauta fue la producción más nominada de la entrega con 13 nominaciones seguida de En el Barro que disputó 11 ternas.