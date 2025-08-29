Robert De Niro brilla en Netflix con esta serie breve de 6 capítulos que es el gran estreno del 2025.

Día cero Netflix 2

De qué trata "Día cero" en Netflix

La sinopsis oficial de Día cero describe: "Un expresidente de EE. UU. debe volver de su retiro para encontrar la fuente de un mortal ciberataque, solo para descubrir una vasta red de mentiras y conspiraciones."

Ese eje narrativo marcó la diferencia. La serie mezcla política, drama y suspenso con un ritmo que evita los rodeos y lleva al espectador directo al conflicto. Al contar con solo seis episodios, la trama no se dispersa: cada capítulo suma tensión y deja un cierre en suspenso que invita a reproducir el siguiente sin demora.

Netflix debió salir a aclarar en los primeros días tras el estreno que se trata de una ficción completa, ya que parte del público especuló con la posibilidad de que estuviera inspirada en hechos reales. La verosimilitud de la historia y la seriedad de la puesta en escena alimentaron esas dudas, pero la confirmación oficial despejó todo: no hay referencias directas a la realidad, sino una construcción dramática.

Día cero Netflix 3

El elenco de "Día cero" con Robert De Niro

Robert De Niro

Jesse Plemons

Lizzy Caplan

Connie Britton

Joan Allen

Bill Camp

Dan Stevens

Gaby Hoffmann

Matthew Modine

Angela Bassett

El impacto de la serie "Día cero" en Netflix

Netflix logró con esta serie uno de sus objetivos principales: ofrecer un contenido original de calidad que compita con las grandes producciones televisivas estadounidenses y, al mismo tiempo, se convierta en un fenómeno global. Día cero demostró que incluso con un formato breve, una serie puede alcanzar números de audiencia impensados.

La plataforma la posicionó entre sus recomendaciones destacadas y, desde entonces, no dejó de figurar en los rankings internos de popularidad. Además, las redes sociales amplificaron su alcance: miles de usuarios compartieron reseñas, teorías y comentarios sobre el desarrollo de la trama, lo que potenció aún más la visibilidad del título.

Día cero Netflix 4

"Día cero" es la serie que marca tendencia en 2025

En un año marcado por estrenos de alto nivel, Día cero logró sobresalir por encima de otras propuestas del catálogo. Su éxito confirmó que las miniseries con historias potentes y elencos de calidad son una fórmula que Netflix seguirá explotando en el futuro inmediato.

Para Robert De Niro, esta producción significó su desembarco definitivo en el mundo de las plataformas, un terreno que hasta hace pocos años parecía reservado para nuevas generaciones de intérpretes. La decisión del actor de encabezar una miniserie de este tipo refuerza la importancia que la ficción en streaming tiene actualmente dentro de la industria audiovisual.

Tráiler de "Día cero" en Netflix con De Niro