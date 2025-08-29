En vivo Radio La Red
MINISERIE

Robert De Niro brilla en Netflix con esta serie breve de 6 capítulos que es el gran estreno del 2025

Arrasa en Netflix, tiene tan solo seis episodios y se convirtió en la serie más prometedora del año con Robert De Niro como gran protagonista.

Está en Netflix, apenas tiene seis capítulos y ya logró posicionarse como una de las series más comentadas del 2025. Se trata de "Día cero", el drama político y de conspiraciones encabezado por Robert De Niro que se transformó en una de las apuestas más fuertes del catálogo de series y películas de la plataforma.

Con una duración breve pero intensa, esta serie sorprendió a la crítica y al público por igual. Netflix buscó en ella reforzar su oferta de contenidos originales y, a juzgar por la repercusión, acertó de lleno. El atractivo de contar con un elenco de primer nivel y la potencia narrativa de una historia atrapante convirtieron a Día cero en un fenómeno que no deja de escalar en visualizaciones.

Día cero Netflix 1

Robert De Niro, la gran figura de Netflix en 2025

El peso de esta producción recae principalmente en su protagonista. Robert De Niro interpreta a George Mullen, un expresidente de Estados Unidos que se ve obligado a regresar a la arena política tras un retiro anticipado. El actor, con décadas de trayectoria en el cine, encontró en esta ficción de Netflix un proyecto diferente, pensado para captar tanto a su público fiel como a las nuevas generaciones de espectadores que lo descubren a través de la plataforma.

La interpretación de De Niro fue uno de los puntos más elogiados por los críticos especializados. Varios portales internacionales remarcaron que el actor logró transmitir con solidez la vulnerabilidad de un personaje marcado por el poder y la responsabilidad, atrapado en medio de una red de secretos y traiciones.

Día cero Netflix 2

De qué trata "Día cero" en Netflix

La sinopsis oficial de Día cero describe: "Un expresidente de EE. UU. debe volver de su retiro para encontrar la fuente de un mortal ciberataque, solo para descubrir una vasta red de mentiras y conspiraciones."

Ese eje narrativo marcó la diferencia. La serie mezcla política, drama y suspenso con un ritmo que evita los rodeos y lleva al espectador directo al conflicto. Al contar con solo seis episodios, la trama no se dispersa: cada capítulo suma tensión y deja un cierre en suspenso que invita a reproducir el siguiente sin demora.

Netflix debió salir a aclarar en los primeros días tras el estreno que se trata de una ficción completa, ya que parte del público especuló con la posibilidad de que estuviera inspirada en hechos reales. La verosimilitud de la historia y la seriedad de la puesta en escena alimentaron esas dudas, pero la confirmación oficial despejó todo: no hay referencias directas a la realidad, sino una construcción dramática.

Día cero Netflix 3

El elenco de "Día cero" con Robert De Niro

  • Robert De Niro
  • Jesse Plemons
  • Lizzy Caplan
  • Connie Britton
  • Joan Allen
  • Bill Camp
  • Dan Stevens
  • Gaby Hoffmann
  • Matthew Modine
  • Angela Bassett

El impacto de la serie "Día cero" en Netflix

Netflix logró con esta serie uno de sus objetivos principales: ofrecer un contenido original de calidad que compita con las grandes producciones televisivas estadounidenses y, al mismo tiempo, se convierta en un fenómeno global. Día cero demostró que incluso con un formato breve, una serie puede alcanzar números de audiencia impensados.

La plataforma la posicionó entre sus recomendaciones destacadas y, desde entonces, no dejó de figurar en los rankings internos de popularidad. Además, las redes sociales amplificaron su alcance: miles de usuarios compartieron reseñas, teorías y comentarios sobre el desarrollo de la trama, lo que potenció aún más la visibilidad del título.

Día cero Netflix 4

"Día cero" es la serie que marca tendencia en 2025

En un año marcado por estrenos de alto nivel, Día cero logró sobresalir por encima de otras propuestas del catálogo. Su éxito confirmó que las miniseries con historias potentes y elencos de calidad son una fórmula que Netflix seguirá explotando en el futuro inmediato.

Para Robert De Niro, esta producción significó su desembarco definitivo en el mundo de las plataformas, un terreno que hasta hace pocos años parecía reservado para nuevas generaciones de intérpretes. La decisión del actor de encabezar una miniserie de este tipo refuerza la importancia que la ficción en streaming tiene actualmente dentro de la industria audiovisual.

Tráiler de "Día cero" en Netflix con De Niro

