La millonaria cifra que Luciana Salazar pidió para dar por cerrado el conflicto con Redrado

Según reveló Pampito en Puro Show (El Trece), Redrado le habría ofrecido a Salazar 100 mil dólares para cerrar la cuestión judicial. Sin embargo, la modelo habría solicitado un millón de dólares. “Por supuesto que no llegaron a un acuerdo y esto va a continuar”, señaló el conductor.

Aportando más detalles, Angie Balbiani comentó: “Ellos arreglaron un monto que es alto y esto que ofreció Redrado para arreglar era un chiste al lado de lo que habían acordado”.

El emotivo descargo de Luciana Salazar ante el fallo a favor en el juicio a Redrado y la dura respuesta del economista

Luciana Salazar recibió en las últimas horas una noticia importante por parte de la Justicia en el juicio que lleva adelante contra su ex pareja, Martín Redrado, por su hija Matilda.

Paula Varela mostró al aire en el programa Intrusos (América TV) un audio de la modelo, visiblemente conmovida, compartiendo las primeras sensaciones luego de que la Justicia diera un avance clave, permitiendo que continúe el proceso que estaba detenido desde hace un tiempo.

“No sabés lo que estoy llorando de alegría, no lo puedo creer, porque yo tenía suspendida esta causa por la penal, que próximamente está por tener sentencia”, indicó con profunda emoción la modelo.

Y explicó sobre esta novedad judicial: “El Juzgado Civil levantó la suspensión y priorizó los derechos de Matilda. Así que avanza la causa y ahora tiene que homologar. No sabes lo feliz que estoy”.

“La Cámara nos dio todo siempre y ahora nos dio el levantamiento de la suspensión, estoy muy feliz. Fueron muchos años de tortura”, cerró Luciana Salazar entre lágrimas.

“Me contaba que este paso es bastante definitorio a la hora de que lo que ella estaba buscando, que es justamente que Martín se haga cargo de aquello que firmó de mantener a la niña hasta los 18 años y pagar lo que debe. Él venía pagando, pero dejó de hacerlo hace dos o tres años, y eso es lo que pide Luciana”, puso en contexto la periodista sobre el largo proceso judicial iniciado por la modelo contra el economista.

Las lágrimas de Luciana Salazar por la enfermedad que Martín Redrado le ocultó

En medio del prolongado y feroz enfrentamiento con Martín Redrado por la manutención de Matilda, la hija que tuvo a través del método de vientre subrogado y en cuyo proceso el economista la acompañó, en las últimas horas Luciana Salazar rompió en llanto en un programa televisivo cuando se habló de la enfermedad que él le ocultó durante mucho tiempo.

En diálogo telefónico con Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias se refirió sin rodeos al impedimento de Redrado para concebir de manera natural, mientras Luciana escuchaba angustiada del otro lado de la línea.

“Vos sos una mujer, y también, por eso, el otro día cuando hablábamos el tema de de que estabas con algún problemita económico, vos sos una mujer tan espléndida que vendiste siempre esa fantasía, que es difícil entender que, del otro lado, de verdad hay una mujer que la ha pasado mal, que ha sufrido, y se la ha castigado a Luciana sin límites. Por eso me parece que lo que acaba de contar Fernanda es fuerte”, comenzó diciendo Pampito.

Fue entonces cuando Iglesias explicó: “De verdad no me voy a meter con algo que es una enfermedad, pero tenía un tema con que no podía tener hijos. Pero no se lo decía a Luciana y en cambio le hizo el cuento de ‘vamos a tener un hijo’ y, cuando finalmente se supo que no iban poder tener hijos de forma natural, él accede a subrogar un vientre y firma este acuerdo, el proyecto era de familia”.

“Yo, en algún momento también pensaba ‘pero ¿Cómo le vas a pedir al Derecho de Familia algo que no, si no es el padre?’. Yo la juzgué en un momento, porque decía ‘si no es el padre, el Derecho de Familia se ocupa de los padres y los hijos’. Y lo que más me da bronca es que ella está peleando por una nena. Acá en el medio hay una nena y el señor Redrado involucró todos sus contactos, como dice Luciana, porque él tiene poder y ella no. Él tocó contactos en la política, como ya se contó acá con el actual ministro de Justicia”, continuó la panelista de El Trece, en alusión a Mariano Cúneo Libarona.

En ese instante, cuando Pampito le cedió la palabra a Salazar para que, del otro lado de la línea, confirmara cada una de las declaraciones de su compañera, escucharon a la modelo totalmente quebrada.

“Ay, estoy llorando, chicos. Porque tengo muchos sentimientos encontrados. Por un lado tengo felicidad, porque siento que gané una guerra y que no la podía sostener más. Esto ya me lo había tomado de manera personal, de sed de justicia, porque no podía creer lo que estaba viviendo, que se me estén acusando de tantas cosas, soy una persona de bien, que me estén acusando de cosas que no me las merezco, que ensuciaron mi nombre, que te digan extorsionadora, con un tema de una hija, con todo lo que yo sufrí, a mí esto me da muchísima bronca, porque esto es violento. Es más violento que estar peleando una cuota alimentaria, porque te están acusando de algo”, alcanzó a expresar Luciana con un hilo de voz.

Finalmente, cerró remarcando el esfuerzo que siempre hizo por mostrarse fuerte: “Ustedes saben cómo yo me cuido, que yo soy una persona que no me meto con nadie, y tener que bancarme estas situaciones te da mucho dolor y mucha bronca. Él buscaba que yo esté mal y, si bien yo podía ser que estaba rota por dentro, yo no quería que él me vea mal y yo no le iba a dar el gusto”, sentenció, completamente movilizada.