Se supo el incómodo motivo por el que Nicole Neumann no quiere ni ver a Soledad Solaro pero ¿la invitó a casamiento?

“Ellos hicieron juntos unas fotos en las Termas de Río Hondo, pegaron onda y a la siguiente carrera se encontraron en un hotel en el que él se hospedaba. Pasaron la noche juntos. Incluso se seguían en redes hasta que Manu empezó a salir con Nicole. No le metió los cuernos, fue algo anterior”, dijo sobre cuando Solaro cubría automovilismo.

Sin embargo, Solaron habló al respecto: “Fue gracioso. Están muy mal informados. Ella es mi amiga y tengo la mejor. Hice fotos con Manu, sí, y con otros pilotos. Podría haber sido él como cualquier otro”.

“Estoy invitada al casamiento, por eso me río. Es incómodo esto para mí porque yo trabajo con pilotos. Aunque no tenga nada que aclarar, yo igual la llamé a Nicole y charlamos, le pregunté si realmente tenía alguna duda, pero no había nada que hablar. Estoy libre de pecado”, cerró Soledad.