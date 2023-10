Dura acusación hacia Fabián Cubero sobre la mala relación entre Nicole Neumann e Indiana

Lo cierto es que en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, aseguraron que tanto Fabián Cubero padre de Indiana, como su actual pareja, Mica Viciconte, “no están ayudando” a restablecer la relación entre la modelo y su hija mayor.

Embed

“Me da mucha pena esta situación que está pasando Nicole porque, más allá de que uno pueda pensar que ella es fría, no es fría, o lo que sea, siempre fue una madraza", expresó Paula Varela tras ver el posteo que le dedicó la rubia a su hija.

"Es la mamá, es su primera hija y le debe doler mucho a Nicole todo esto, y más cuando son los 15 que, para una nena, son muy importantes, te guste o no”, remarcó.

Y Nancy Duré observó sobre el tema: “Me parece que es injusto, porque de verdad, del otro lado no están ayudando a esta relación. A mí me consta que Nicole es una madraza, porque he trabajado junto con ella y la he visto en camarines cuidando a su nena. Puede haber diferencias con la adolescente, pueden existir, pero lo que está pasando ahora es muy injusto, sobre todo”.

nicole neumann indiana 15 años.jpg

El nuevo conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero en el día del cumpleaños de Indiana

Tal como se sabe, Nicole Neumann y su hija mayor Indiana Cubero continúan distanciadas y desde diciembre del año pasado que no tienen relación. La joven se fue a vivir con su papá Fabián Cubero y hasta ahora no se pudo lograr una reconciliación entre ambas.

Y este miércoles 18 de octubre llegó el día en el que Indiana cumple sus 15 sin la presencia de su madre, por lo que a la pareja de Manu Urcera no le quedó otra opción que tener un gesto simbólico hacia su hija, como puede ser una publicación en las redes.

Lo cierto es que Nicole se adelantó a Cubero en el saludo de cumpleaños, así como a su actual pareja, Mica Viciconte, con tal de dejarlos expuestos y en falta.

Por eso, pocos minutos después de las 0:00 horas, la modelo publicó un tierno mensaje dedicado a Indiana, mientras que, del otro lado, no hubo durante las primeras horas de la mañana ningún tipo de posteo.

“Felices 15 mi reina !!!! Indiana Cubero. Quien me dio el título de ‘Mama’, quien me mostró ese sentimiento de ‘amor incondicional’ por primera vez en mi vida ! Que seas siempre muy feliz !!!!!! Te amo !”, señaló Nicole junto a la galería de fotos de la adolescente.