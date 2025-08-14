Evangelina Anderson y Martín Demichelis separados: quién es la mujer señalada como la tercera en discordia

En tanto, sobre la actual situación de Evangelina y Demichelis, ella está instalada en Argentina donde sigue formando parte del jurado de Los 8 escalones (El Trece), que ahora tiene a su colega Carolina Pampita Ardohain como conductora, mientras que Martín Demichelis permanece en el exterior por sus compromisos deportivos en el ámbito de la dirección técnica de fútbol, aunque va y viene manteniendo así un vínculo fluido con sus tres hijos que están viviendo en Buenos Aires con la madre.

Por su parte, trascendió que Moreno recientemente habría viajado a Europa, si bien no está claro si fue por trabajo o fue un mero viaje de descanso y recreación. Así las cosas, mientras el entorno de la expareja respeta el silencio de los protagonistas evitando hacer cualquier tipo de comentario de manera pública, sí trascendió que tanto Eva como Martín priorizan el bienestar de los menores, motivo por el cual la modelo y el ex DT de River habrían informado personalmente la situación familiar en el colegio de sus hijos.

El sugestivo gesto de Mauro Icardi con Evangelina Anderson tras la separación de Demichelis

A pocas horas de confirmarse la separación entre el exfutbolista Martín Demichelis y la modelo Evangelina Anderson, las miradas se dirigieron hacia Mauro Icardi, tras viralizarse un curioso detalle no menor.

El dato lo reveló Juariu, la popular instagramer que habitualmente suele generar revuelo al destapar situaciones que de no ser por ella pasarían desapercibidas. Así, lo cierto es que fiel a su estilo, revisó perfiles de distintas figuras del espectáculo y encontró un detalle llamativo: el delantero del Galatasaray figura entre los seguidores de la modelo argentina en Instagram.

Juariu notó que Mauro Icardi sigue a Evangelina Anderson

En la imagen que compartió la panelista se observa el perfil de Anderson, con sus 3,7 millones de seguidores, y al buscar el nombre de Mauro Icardi puede comprobarse que efectivamente la sigue. Con humor, Juariu acompañó la captura con la frase: “¿Mauro ya la seguía?”.

Sin embargo, no hay confirmación alguna de que este gesto tenga un trasfondo reciente. Actualmente Mauro Icardi continúa mostrándose muy enamorado de la China Suárez, por lo que es posible que ese “follow” a Evangelina Anderson haya sido de hace tiempo y no tenga relación alguna con la actualidad sentimental de ninguno de los dos.