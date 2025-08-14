Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis y explicó los duros motivos: "Complicado"

"Nunca me escapé pero es un momento complicado. Con Martín nos llevamos bien", se sinceró sobre su separación del ex futbolista y actual DT a quien conoció en 2007 y tienen tres hijos: Bastian, Lola y Emma. Y consultada sobre una reacción en redes con un futbolista del exterior, aclaró: "A ningún jugador le pongo like".

La pareja formada por Evangelina Anderson y Martín Demichelis se casó en 2015, primero por civil y luego con una celebración en Pilar. La relación, que comenzó en 2007, tuvo varias crisis, pero se consolidó con el tiempo y tres hijos en común: Bastián, Lola y Emma.

Recientemente, surgieron rumores de separación que fuero confirmados así por la modelo aunque evitó entrar en detalles de la interna que derivó en el final del matrimonio.

Las presuntas razones de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En el ciclo LAM (América TV) continuaron brindando detalles sobre la noticia que se dio a conocer la noche del 12 de agosto: Evangelina Anderson y Martín Demichelis están separados.

Según informaron en el ciclo que conduce Ángel de Brito, todo terminó con una nueva crisis que, esta vez, la pareja no pudo superar.

El fin de la relación ya había sido comunicada a todo su entorno, incluido el colegio de sus hijos. Ahora, informaron que el desencadenante sería una tercera en discordia entre ellos.

"Están separados, viven separados. Organizaron todo. El régimen comunicacional está todo en orden, es una separación en paz, pero hay un tema...", comunicó el panelista sobre la logísitica que estarían llevando a cabo en la familia, pero con un tema a tener en cuenta. "¿Hay terceros?", preguntó Ángel de Brito.

"Sí", respondió el panelista. "De él", agregó, refiriéndose a quien habría cometido un acto indecente. "Según me cuentan, hay una persona que se robó el corazón de él en México", sumó Ochoa.

“Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen sus seguimiento a los chicos”, amplió.