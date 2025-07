Sueño: ¿Estás embarazada o hay algo gestándose en vos?

Miedo, deseo y un poco de todo

Este tipo de sueño también remueve. ¿Y si no quiero ser madre? ¿Y si no puedo? ¿Y si es tarde? Las preguntas saltan como palomitas. Pero, otra vez: no siempre se trata de bebés.

Puede hablar del miedo a crecer, al compromiso, a asumir una nueva versión de vos misma. O del deseo de crear algo que te represente. Algo tuyo, único.

El cuerpo como metáfora

Tu cuerpo en el sueño se transforma. Se expande. Se vuelve nido. Esa imagen puede resultar poderosa, incluso si no tenés ningún plan de maternidad. Porque todos, en algún punto, somos capaces de crear algo nuevo.

Preguntas frecuentes:

¿Soñar que estoy embarazada siempre significa que quiero tener un hijo?

No. Muchas veces habla de cambios internos, deseos creativos o procesos emocionales que estás viviendo.

¿Puede un hombre soñar que está embarazado?

Sí, y no es raro. En ese caso, también simboliza algo que está creciendo en él: ideas, emociones, nuevas etapas.

¿Soñar con embarazo puede ser una señal de algo nuevo en mi vida?

Exactamente. Es una imagen muy común cuando algo importante está por cambiar o surgir en tu camino.