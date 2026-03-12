Se filtró la explosiva versión sobre por qué se pelearon Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves

Embed

“Que Zaira se lo pasó a su hermana y Wanda lo hizo público”, agregó, dejando entrever que ese material habría terminado exponiéndose y generando un fuerte enojo dentro del grupo.

De acuerdo con esta versión, ese episodio habría sido determinante para que el vínculo entre Paula Chaves y China Suárez se rompiera por completo. Pero el conflicto no habría terminado allí: también habría impactado directamente en la relación entre la pareja de Pedro Alfonso y Zaira Nara, lo que terminó de dinamitar una amistad que hasta ese momento parecía muy sólida.

Un dato que vuelve todavía más llamativa esta historia es el contexto en el que, supuestamente, habría ocurrido todo. Según se comentó, la situación se habría dado al mismo tiempo que estallaba el escandaloso Wandagate por el affaire entre China Suárez y Mauro Icardi, ocurrido en un hotel de Francia en 2021 y que desató un verdadero terremoto mediático.

A la luz de esta teoría, algunos interpretan que podría entenderse mejor el enojo de Paula Chaves cada vez que se vincula su distanciamiento con Zaira Nara al inicio de la relación de la modelo con Facundo Pieres, dado que muchos ese no habría sido el verdadero motivo detrás del quiebre entre las amigas.

Zaira Nara china suárez y paula chaves.jpg

Por qué Paula Chaves aniquiló a Zaira Nara filtrando chats íntimos

La polémica volvió a encenderse recientemente luego de que Zaira Nara deslizara un comentario filoso al ser consultada por su ya finalizada relación con Facundo Pieres y el supuesto visto bueno de Paula Chaves, expareja del polista en su juventud. Frente a esa situación, la conductora no se quedó callada y decidió salir con todo a responder desde sus redes sociales.

A través de su cuenta de X, Paula Chaves publicó un fuerte descargo en el que dejó en claro su malestar por quedar nuevamente involucrada en una historia que, según remarcó, nada tiene que ver con los motivos de su distanciamiento con la menor de las Nara. En el mismo hilo de mensajes, incluso compartió una captura de una conversación privada que mantuvo tiempo atrás con Zaira Nara.

“Por Dios ¡BASTA! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento”, escribió la conductora, visiblemente molesta por los titulares que volvieron a vincular su nombre con Facundo Pieres.

TW Paula Chaves 1

En ese mismo mensaje, Chaves aseguró que la situación ya había sido aclarada en más de una oportunidad. “Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses, le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas”, agregó, dejando en evidencia que el tema ya había sido conversado entre ellas.

Cansada de que su nombre reaparezca cada vez que surge alguna novedad en la vida sentimental del polista —actualmente vinculado a Chechu Bonelli—, la conductora también reflexionó sobre el verdadero motivo de su distanciamiento con Zaira Nara. “Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine”, expresó.

Pero su descargo no terminó ahí. En un segundo posteo, Paula Chaves volvió a manifestar su hartazgo y apuntó directamente contra las consultas que recibe desde hace años sobre el mismo tema. “No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad ¡BASTA!. Estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo. No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años y que no fue nada para mí”, disparó sin filtros.

TW Paula Chaves 2

En ese mismo mensaje, la conductora compartió la captura de una charla que mantuvo con Zaira Nara el 26 de septiembre, donde le pedía que evitara mencionarla públicamente. Allí se puede leer: “Habíamos logrado salir del medio y ahora de nuevo nos esperan ahí a la salida de Olga, más que nada por Pepe y por mí también que es una fiaca, estamos regalados ahí. Nadie me había nombrado en esto en ningún lado y me manda tu recorte de que fuiste vos la que me nombraste. Porfi, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio”.