Tres infusiones naturales para aliviar la gripe

Té de jengibre: antivírico, antiinflamatorio y antioxidante

jengibre

El jengibre (Zingiber officinale) es uno de los remedios naturales más estudiados y utilizados en todo el mundo por sus múltiples beneficios para la salud. Contiene gingerol, un compuesto con potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que puede contribuir a reducir el dolor de garganta, la inflamación y la congestión.

Además, el jengibre tiene efectos antivirales leves, lo que significa que puede ayudar a combatir ciertos virus respiratorios de manera complementaria.

Cómo prepararla: cortar rodajas finas de jengibre fresco (unos 10 gramos) y hervirlas en una taza de agua durante 5 a 10 minutos. Luego, colar y beber. Se puede añadir una cucharadita de miel y jugo de limón para potenciar sus efectos y mejorar el sabor.

Qué dice la ciencia: un estudio publicado en Journal of Ethnopharmacology mostró que el jengibre fresco puede inhibir la replicación del virus respiratorio sincitial humano (RSV), uno de los causantes del resfrío común, especialmente en niños y adultos mayores.

Té de eucalipto: expectorante y descongestionante natural

te-de-eucalipto

El eucalipto (Eucalyptus globulus) es una planta aromática ampliamente conocida por sus efectos beneficiosos sobre las vías respiratorias. Su principal componente activo es el eucaliptol (también llamado cineol), un aceite esencial con efectos expectorantes, antisépticos y antiinflamatorios.

El vapor del eucalipto ayuda a despejar los conductos nasales, mientras que la infusión contribuye a aliviar la tos y la irritación de garganta.

Cómo prepararlo: hervir hojas de eucalipto frescas o secas durante unos minutos, retirar del fuego y dejar reposar tapado. También se puede aprovechar el vapor para inhalar profundamente antes de beber. Se recomienda no consumir más de una taza al día, y evitar su uso en niños pequeños sin indicación médica.

Respaldo científico: según una revisión publicada en Frontiers in Pharmacology, el eucaliptol tiene eficacia comprobada como tratamiento complementario para aliviar los síntomas de bronquitis y otras afecciones respiratorias.

Té de miel con limón: alivio efectivo para la tos

-miel-limon-resfriado-para-bebes

La miel es uno de los remedios naturales más tradicionales y efectivos para calmar la tos seca e irritativa. Su consistencia ayuda a cubrir y proteger la mucosa de la garganta, mientras que sus compuestos antibacterianos y antioxidantes contribuyen a disminuir la inflamación y mejorar la respuesta inmunológica.

Por su parte, el jugo de limón aporta vitamina C y otros antioxidantes que ayudan a reforzar el sistema inmune y acortar la duración de los cuadros virales.

Cómo prepararlo: calentar agua sin llegar a hervir, agregar una cucharada de miel pura y el jugo de medio limón. Tomar caliente, especialmente antes de dormir para aliviar la tos nocturna. Es importante no añadir la miel cuando el agua está hirviendo para preservar sus propiedades.

Lo que demuestra la ciencia: una revisión de estudios publicada por Cochrane Library concluyó que la miel es más efectiva que algunos medicamentos antitusivos de venta libre para tratar la tos aguda en adultos y niños mayores de un año (no se recomienda en menores por riesgo de botulismo).

Estas tres infusiones no curan la gripe ni reemplazan al tratamiento médico, pero sí pueden mejorar el confort general, aliviar síntomas comunes y ayudar al organismo a recuperarse más rápidamente. Además de sus propiedades específicas, el hecho de consumirlas calientes favorece la hidratación, lo que también es clave durante cuadros virales.