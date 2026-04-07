Várices y piernas pesadas: dos remedios caseros efectivos para combatirlas y activar la circulación

En su lugar, se propone volver a la “comida de verdad”:

Grasas saludables: cocinar con aceite de coco, grasa de vaca o de cerdo, y usar aceite de oliva para las ensaladas.

cocinar con aceite de coco, grasa de vaca o de cerdo, y usar aceite de oliva para las ensaladas. Frutos rojos: el consumo de arándanos y uvas es especialmente beneficioso para la circulación.

el consumo de es especialmente beneficioso para la circulación. Hidratación inteligente: no alcanza solo con agua; es vital el aporte de electrolitos como sodio, magnesio y potasio.

no alcanza solo con agua; es vital el aporte de como sodio, magnesio y potasio. Aliados naturales: el ajo (preferentemente fermentado) y la infusión de hibisco sin azúcar actúan como probióticos y tónicos para los vasos sanguíneos.

Movimiento y descanso: la técnica de los 20 minutos

El ejercicio de bajo impacto es fundamental para que los músculos de la pantorrilla ayuden a impulsar la sangre de regreso al corazón. Caminar, nadar o andar en bicicleta son las mejores opciones.

Para quienes pasan mucho tiempo sentados o parados, existe un ejercicio sencillo: realizar tres series de 20 repeticiones de elevaciones de talones, contrayendo bien las pantorrillas.

Al llegar al hogar, el hábito de elevar las piernas por encima del nivel del corazón durante 30 minutos es clave para reducir la presión en las venas.

Dos remedios naturales para combatir las várices y la pesadez en las piernas

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Dependiendo de la urgencia del síntoma, desde el canal de YouTube “Soy Ahora” se proponen dos remedios caseros:

1. Alivio inmediato (Gel de Aloe Vera)

Ideal para quienes necesitan calmar el ardor o la pesadez de forma rápida.

Preparación: usar gel de aloe vera (previamente reposado 24 horas en agua para eliminar la aloína). Mezclar con una cucharada de aceite de oliva y 5 gotas de aceite esencial de lavanda y 5 de romero .

usar gel de aloe vera (previamente reposado 24 horas en agua para eliminar la aloína). Mezclar con una cucharada de aceite de oliva y . Aplicación: realizar masajes circulares sobre la zona afectada. Se puede conservar en la heladera hasta por cuatro días.

2. Solución potente (Macerado de Romero)

Es la opción más completa para tonificar los vasos sanguíneos y reducir la inflamación, aunque requiere paciencia.