Várices y piernas pesadas: dos remedios caseros efectivos para combatirlas y activar la circulación
Las venas inflamadas y las “arañitas” son señales de alerta del organismo sobre el sistema vascular. Claves para mejorar la alimentación y dos recetas caseras de alivio inmediato.
Las várices y la sensación de pesadez en las piernas pueden mejorar con cambios simples en la alimentación y la rutina diaria.
No se trata solo de una cuestión estética. Las várices, esas venas dilatadas que suelen aparecer en las piernas, junto con las famosas “arañitas” y la sensación de pesadez, son mucho más que una preocupación frente al espejo. Son, fundamentalmente, un aviso del cuerpo de que la circulación necesita atención inmediata.
El ardor y la hinchazón no deben ignorarse, ya que indican que el retorno sanguíneo no está funcionando de manera óptima.
Para enfrentar este problema de raíz, no basta con tratamientos superficiales; es necesario un cambio de hábito integral que comience en la cocina y continúe con la actividad física diaria.
Alimentación e hidratación, dos pilares fundamentales
El primer paso para sanar las venas desde adentro es revisar lo que ponemos en el plato. La recomendación principal es eliminar el exceso de productos procesados, azúcares, harinas refinadas (panificados) y aceites industriales (girasol, maíz o mezcla), considerados perjudiciales para la salud vascular.
En su lugar, se propone volver a la “comida de verdad”:
Grasas saludables: cocinar con aceite de coco, grasa de vaca o de cerdo, y usar aceite de oliva para las ensaladas.
Frutos rojos: el consumo de arándanos y uvas es especialmente beneficioso para la circulación.
Hidratación inteligente: no alcanza solo con agua; es vital el aporte de electrolitos como sodio, magnesio y potasio.
Aliados naturales: el ajo (preferentemente fermentado) y la infusión de hibisco sin azúcar actúan como probióticos y tónicos para los vasos sanguíneos.
Movimiento y descanso: la técnica de los 20 minutos
El ejercicio de bajo impacto es fundamental para que los músculos de la pantorrilla ayuden a impulsar la sangre de regreso al corazón. Caminar, nadar o andar en bicicleta son las mejores opciones.
Para quienes pasan mucho tiempo sentados o parados, existe un ejercicio sencillo: realizar tres series de 20 repeticiones de elevaciones de talones, contrayendo bien las pantorrillas.
Al llegar al hogar, el hábito de elevar las piernas por encima del nivel del corazón durante 30 minutos es clave para reducir la presión en las venas.
Dos remedios naturales para combatir las várices y la pesadez en las piernas
Dependiendo de la urgencia del síntoma, desde el canal de YouTube “Soy Ahora” se proponen dos remedios caseros:
1. Alivio inmediato (Gel de Aloe Vera)
Ideal para quienes necesitan calmar el ardor o la pesadez de forma rápida.
Preparación: usar gel de aloe vera (previamente reposado 24 horas en agua para eliminar la aloína). Mezclar con una cucharada de aceite de oliva y 5 gotas de aceite esencial de lavanda y 5 de romero.
Aplicación: realizar masajes circulares sobre la zona afectada. Se puede conservar en la heladera hasta por cuatro días.
2. Solución potente (Macerado de Romero)
Es la opción más completa para tonificar los vasos sanguíneos y reducir la inflamación, aunque requiere paciencia.
Preparación: llenar un frasco limpio con ramas de romero fresco y cubrir totalmente con aceite de oliva.
Maceración: dejar el frasco en un lugar oscuro, fresco y seco durante cuatro semanas.
Refuerzo: pasado ese tiempo, se pueden agregar 10 gotas de aceite esencial de lavanda para potenciar el alivio del picor y el dolor.
Uso: aplicar mediante masajes ascendentes y circulares durante 15 minutos todos los días.