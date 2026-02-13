Viernes 13: por qué se asocia con la mala suerte y qué se esconde detrás de la temida fecha

El viernes, a su vez, lleva una carga sombría en el cristianismo: según la tradición, Jesús fue crucificado un viernes (el Viernes Santo), y otros relatos bíblicos asocian ese día con tentaciones y muertes violentas.

Aunque estos miedos individuales tienen raíces antiguas, la superstición específica del viernes 13 como una fecha particularmente infausta es relativamente moderna.

Viernes 13: la sangrienta batalla que dio origen al mito

Un evento histórico frecuentemente citado como posible origen es el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención masiva de los Caballeros Templarios. La orden, una poderosa entidad militar y financiera cristiana, había prestado grandes sumas al rey, quien acumulaba deudas considerables.

Con el aval del papa Clemente V, se acusó a los templarios de herejía, sodomía y otros delitos. Cientos fueron arrestados, torturados por la Inquisición y ejecutados (incluido el Gran Maestre Jacques de Molay en 1314). La orden se disolvió y sus bienes fueron confiscados. Este episodio de traición y ruina repentina reforzó la asociación de la fecha con desgracia en la cultura europea, especialmente anglosajona, aunque los historiadores coinciden en que no fue el origen directo de la superstición moderna, que se consolidó siglos más tarde.

La creencia se difundió ampliamente en el siglo XX gracias a la novela Friday, the Thirteenth (1907), que describe pánico financiero en Wall Street, y sobre todo a la saga cinematográfica Friday the 13th (desde 1980).

En cuanto al impacto económico, estimaciones del Stress Management Center and Phobia Institute indican que cada viernes 13 se pierden entre 700 y 900 millones de dólares en Estados Unidos por la reticencia de las personas a viajar, comprar bienes mayores o realizar transacciones.

Esto responde a comportamientos de evitación, aunque no hay evidencias estadísticas de un aumento real en accidentes o siniestros en esas fechas; algunos estudios registran incluso una disminución por mayor precaución. Como reflejo de esta superstición, en muchos edificios, hoteles, hospitales y aviones de Estados Unidos (y otros países anglosajones) se omite el piso 13 o la fila 13, pasando directamente del 12 al 14.

En Argentina y gran parte de Latinoamérica, la superstición predominante es la del martes 13 (“En martes 13, ni te cases ni te embarques”), que deriva del origen romano del martes (Martis dies, día de Marte, dios de la guerra y el caos), combinado con el número 13.

El viernes 13, en cambio, se asocia principalmente con la crucifixión cristiana y el episodio de los Templarios, y su difusión en la región responde a la influencia cultural anglosajona y del cine de Hollywood.