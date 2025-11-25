A24.com

El contundente descargo de El Puma Rodríguez tras ser bajado de un avión: "Me humillé tres veces y..."

A través de un video que subió a su cuenta de Instagram, El Puma Rodríguez rompió el silencio tras el escándalo en Quito.

25 nov 2025, 19:01
el puma rodriguez
el puma rodriguez

José Luis "El Puma" Rodríguez rompió el silencio luego del episodio que protagonizó en un avión de American Airlines en Quito, donde fue obligado a descender en medio de un fuerte cruce con la tripulación. El cantante venezolano decidió contar su versión en primera persona, agradeciendo la preocupación de la prensa y aclarando lo sucedido.

"¿Qué tal, amigas, amigos, de Hispanoamérica? Primero quiero agradecer a toda la prensa desde Argentina hasta España por su preocupación, por mi persona. Infinitas gracias por tratar de indagar y de saber la verdad de lo ocurrido, un hecho realmente lamentable que quiero explicarlo y decirlo de mi propia boca para que no se preste confusiones. Mi vida ha sido, por supuesto, un libro abierto para para toda la gente", comenzó diciendo El Puma en un video que subió a su cuenta de Instagram.

El artista recordó que lleva más de seis décadas viajando en aviones de todo tipo y que siempre eligió esa aerolínea por sus conexiones. Tras un show en Quito, al que calificó como “formidable” y “espectacular”, se dirigió al aeropuerto sin haber dormido.

Rodríguez explicó que siempre viaja con un bolso donde guarda sus medicinas, imprescindibles tras su trasplante de pulmón. "Y yo siempre he sido puntual en mi vida y no era la excepción, estaba ahí. Desde muy temprano, reitero, sin dormir. Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas... Hay millones de personas trasplantadas que le pueden contar lo que yo le estoy contando", señaló.

Embed

El conflicto comenzó cuando intentó colocar ese bolso debajo del asiento y el jefe de cabina, Ángel Coronado, le indicó que debía ubicarlo en el compartimento superior. "Entonces, siempre llevo un bolso guindado que llevo realmente eso, medicina... Le digo: 'Hermano, yo preciso esto porque tengo medicinas ahí. Me pasa cualquier cosa, subida de presión, bajada de presión, y es un vuelo muy temprano'. Total que accedo, por supuesto, y le doy el bolso para que lo ponga arriba", contó.

El Puma reconoció que hizo un comentario desafortunado sobre la situación, lo que derivó en un malentendido con la tripulación. "Literalmente la palabra fue pendejada, para nosotros la palabra 'pendejada' es como decir tontería... Entonces, viene y me dice: 'Voy a hablar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos del avión'", recordó.

El intento de diálogo con el capitán no prosperó y, pese a pedir disculpas en varias oportunidades, el cantante terminó siendo obligado a bajar del avión. "Voy y le pido disculpas a este muchacho Coronado y a la muchacha... Tres veces les pedí disculpa. Tres. Me humillé y le digo: 'Créame que me están haciendo mucho daño si me hacen esto'", expresó.

Acto seguido, Rodríguez describió la humillación que sintió al ser desalojado. "Me echaron realmente como un delincuente", afirmó, al tiempo que aclaró que no responsabiliza a toda la compañía por lo ocurrido.

El Puma también agradeció el gesto de su director musical, Gilberto Ferrer, quien decidió bajarse voluntariamente en solidaridad. "Quise aclararlo todo para que no haya ningún tipo de dudas y reitero que debo agradecer la acción solidaria de Gilberto Ferrer, mi director musical, que también se salió del avión voluntariamente", dijo.

En el cierre de su mensaje, Rodríguez pidió una disculpa oficial de la aerolínea y reflexionó sobre las condiciones actuales de los vuelos comerciales. "Espero una disculpa de American Airlines y espero que no vuelva a pasar esto... Cuando veo pasar una persona voluminosa a la parte turística, de turista, pues oro por él porque es muy difícil lo que está pasando con la aviación", expresó.

Por último, dejó un mensaje de gratitud y esperanza: "Muy agradecido, realmente, a todas y todos por su preocupación y solidaridad con toda la gente trasplantada que vuela, viaja con su maletín de medicinas porque de eso depende nuestra vida. De eso depende que sigamos. Dios le bendiga".

Embed

     

 

