El contundente descargo de El Puma Rodríguez tras ser bajado de un avión: "Me humillé tres veces y..."

El conflicto comenzó cuando intentó colocar ese bolso debajo del asiento y el jefe de cabina, Ángel Coronado, le indicó que debía ubicarlo en el compartimento superior. "Entonces, siempre llevo un bolso guindado que llevo realmente eso, medicina... Le digo: 'Hermano, yo preciso esto porque tengo medicinas ahí. Me pasa cualquier cosa, subida de presión, bajada de presión, y es un vuelo muy temprano'. Total que accedo, por supuesto, y le doy el bolso para que lo ponga arriba", contó.

El Puma reconoció que hizo un comentario desafortunado sobre la situación, lo que derivó en un malentendido con la tripulación. "Literalmente la palabra fue pendejada, para nosotros la palabra 'pendejada' es como decir tontería... Entonces, viene y me dice: 'Voy a hablar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos del avión'", recordó.

El intento de diálogo con el capitán no prosperó y, pese a pedir disculpas en varias oportunidades, el cantante terminó siendo obligado a bajar del avión. "Voy y le pido disculpas a este muchacho Coronado y a la muchacha... Tres veces les pedí disculpa. Tres. Me humillé y le digo: 'Créame que me están haciendo mucho daño si me hacen esto'", expresó.

Acto seguido, Rodríguez describió la humillación que sintió al ser desalojado. "Me echaron realmente como un delincuente", afirmó, al tiempo que aclaró que no responsabiliza a toda la compañía por lo ocurrido.

El Puma también agradeció el gesto de su director musical, Gilberto Ferrer, quien decidió bajarse voluntariamente en solidaridad. "Quise aclararlo todo para que no haya ningún tipo de dudas y reitero que debo agradecer la acción solidaria de Gilberto Ferrer, mi director musical, que también se salió del avión voluntariamente", dijo.

En el cierre de su mensaje, Rodríguez pidió una disculpa oficial de la aerolínea y reflexionó sobre las condiciones actuales de los vuelos comerciales. "Espero una disculpa de American Airlines y espero que no vuelva a pasar esto... Cuando veo pasar una persona voluminosa a la parte turística, de turista, pues oro por él porque es muy difícil lo que está pasando con la aviación", expresó.

Por último, dejó un mensaje de gratitud y esperanza: "Muy agradecido, realmente, a todas y todos por su preocupación y solidaridad con toda la gente trasplantada que vuela, viaja con su maletín de medicinas porque de eso depende nuestra vida. De eso depende que sigamos. Dios le bendiga".