Actualidad
Tarifas
AMBA
Transporte público

Aumentarán las tarifas de colectivos en el AMBA: cuánto costará viajar desde noviembre

Los boletos se actualizan todos los meses según la inflación más 2 puntos. Resta que las autoridades provinciales de Transporte formalicen el incremento.

Desde el 1° de noviembre, los boletos de colectivo volverán a aumentar en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con una suba del 4,1%. De esta manera, el boleto mínimo pasará a $568,91 en CABA y a $572,86 en el conurbano bonaerense.

El nuevo ajuste responde al mecanismo automático de actualización tarifaria, que toma como referencia la inflación más dos puntos porcentuales. Sin embargo, el incremento deberá ser formalizado por las autoridades provinciales de Transporte en los próximos días.

En lo que va de 2025, el transporte automotor acumula un aumento del 54,44% en la provincia y 53,36% en la Ciudad de Buenos Aires. En octubre, las tarifas habían subido un 3,9%.

sube.jpg
Los boletos se actualizan todos los meses según la inflación más 2 puntos.

Cuánto costará el boleto de colectivo en el conurbano bonaerense

A partir del 1° de noviembre, los pasajeros del conurbano deberán pagar los siguientes valores en las líneas del 200 en adelante:

  • Boleto mínimo (0 a 3 km): $572,86 (antes $550,30)
  • De 3 a 6 km: $638,16
  • De 6 a 12 km: $687,32
  • De 12 a 27 km: $736,53
  • Tarjeta SUBE sin nominalizar: entre $910,85 y $1248,79

Este nuevo cuadro tarifario se aplicará a las líneas que dependen del gobierno bonaerense, mientras que las de jurisdicción nacional siguen con los precios congelados desde julio.

Nuevas tarifas de colectivos en CABA

Las 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires también tendrán un aumento del 4,1%. El esquema quedará de la siguiente manera:

  • Boleto mínimo (0 a 3 km): $568,91 (antes $546,54)
  • De 3 a 6 km: $633,81
  • De 6 a 12 km: $682,64
  • De 12 a 27 km: $731,51

Entre las líneas alcanzadas están: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Además, desde octubre también aumentaron las tarifas del subte y el premetro. El pasaje de subte cuesta $1157,59 y el del premetro $405,15.

Brecha tarifaria: qué diferencia hay con las líneas nacionales

Las líneas de jurisdicción nacional mantienen sus tarifas congeladas desde julio, lo que genera una brecha superior al 20% respecto de las tarifas del AMBA.

En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo nacional cuesta $550,30, mientras que en CABA es de $546,54, valores que seguirán por debajo de los nuevos cuadros porteños y bonaerenses desde noviembre.

