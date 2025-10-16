Aumentarán las tarifas de colectivos en el AMBA: cuánto costará viajar desde noviembre

Boleto mínimo (0 a 3 km): $572,86 (antes $550,30)

De 3 a 6 km: $638,16

De 6 a 12 km: $687,32

De 12 a 27 km: $736,53

Tarjeta SUBE sin nominalizar: entre $910,85 y $1248,79

Este nuevo cuadro tarifario se aplicará a las líneas que dependen del gobierno bonaerense, mientras que las de jurisdicción nacional siguen con los precios congelados desde julio.

Nuevas tarifas de colectivos en CABA

Las 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires también tendrán un aumento del 4,1%. El esquema quedará de la siguiente manera:

Boleto mínimo (0 a 3 km): $568,91 (antes $546,54)

De 3 a 6 km: $633,81

De 6 a 12 km: $682,64

De 12 a 27 km: $731,51

Entre las líneas alcanzadas están: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Además, desde octubre también aumentaron las tarifas del subte y el premetro. El pasaje de subte cuesta $1157,59 y el del premetro $405,15.

Brecha tarifaria: qué diferencia hay con las líneas nacionales

Las líneas de jurisdicción nacional mantienen sus tarifas congeladas desde julio, lo que genera una brecha superior al 20% respecto de las tarifas del AMBA.

En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo nacional cuesta $550,30, mientras que en CABA es de $546,54, valores que seguirán por debajo de los nuevos cuadros porteños y bonaerenses desde noviembre.