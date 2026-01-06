Aumento de boletos de colectivos en 24 ciudades: dónde está más caro y en qué región sale más barato

Embed Ranking de tarifas de colectivos al mes de enero de 2026 de las principales ciudades del país, con los porcentajes de los aumentos de cada localidad. pic.twitter.com/jtztg7bKMq — aaeta (@aaeta_arg) January 6, 2026

Las ciudades con el boleto de colectivo más caro

En varios casos, las diferencias con el cuadro tarifario de CABA y el conurbano superan el 400%. Estas son las tarifas más altas del país, según AAETA:

Pinamar: $2625

San Martín de los Andes: $2300

Pergamino: $2214

Centenario: $1997

Bariloche: $1895

Corrientes: $1890

Resistencia: $1885

Sáenz Peña: $1885

Córdoba: $1720

Cipolletti: $1600

Orán: $1600

Santa Fe: $1580

Rosario: $1580

Mar del Plata: $1550

Bahía Blanca: $1545

San Nicolás: $1519

Eldorado: $1500

Ciudades donde el boleto cuesta menos de $1500

En el segundo tramo del ranking aparecen las localidades con tarifas intermedias y bajas, aunque muy por encima del valor del AMBA:

Villa Carlos Paz: $1497

Río Cuarto: $1490

Formosa: $1450

Río Grande: $1431

Paraná: $1415

Rawson: $1400

Concepción del Uruguay: $1400

Concordia: $1400

Mendoza: $1400

San Rafael: $1400

Ramallo: $1400

Gualeguaychú: $1394

Tandil: $1334

Olavarría: $1330

Oberá: $1321

General Roca: $1306

Santa Rosa: $1290

Ushuaia: $1280

Catamarca: $1250

San Miguel de Tucumán: $1250

Punta Alta: $1230

Balcarce: $1203

Necochea: $1197

San Salvador de Jujuy: $1168

Salta: $1150

Neuquén: $1140

Río Gallegos: $1140

Santiago del Estero: $1140

La Banda: $1140

Candelaria: $1120

Garupá: $1120

Comodoro Rivadavia: $1114

Merlo: $1100

San Juan: $1070

Posadas: $1050

Aumento de boletos de colectivos en 24 ciudades.

Los boletos de colectivo más baratos del país

En el fondo del ranking aparecen las tarifas más bajas de la Argentina:

AMBA (líneas nacionales): $494

La Rioja: $600

Ciudad de Buenos Aires: $620

Conurbano bonaerense: $688

Partido de la Costa: $698

Villa Mercedes: $790

General Pico: $800

San Luis: $870

Viedma: $980

Trelew: $1000

Villa María: $1000

San Antonio Oeste: $1000

Con más de 20 ciudades del interior con boletos superiores a $1400, la brecha con el AMBA vuelve a quedar en el centro del debate y refuerza la discusión sobre cómo se distribuyen los subsidios y qué modelo de transporte público tendrá la Argentina en los próximos años.