En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
colectivos
AMBA
Transporte

Aumento de boletos de colectivos en 24 ciudades: dónde está más caro y en qué región sale más barato

En algunos casos, la diferencia entre viajes mínimos supera el 400% con el cuadro de valores del AMBA. El ranking de tarifas urbanas de enero de 2026 fue elaborado por la AAETA.

Aumento de boletos de colectivos en 24 ciudades. 

Aumento de boletos de colectivos en 24 ciudades. 

Las tarifas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancaron enero con un nuevo aumento y dejaron el boleto mínimo en $494, uno de los valores más bajos de todo el país. En el otro extremo del mapa aparece Pinamar, donde el pasaje urbano cuesta $2625, el más caro de la Argentina, con una brecha del 431,4% respecto de las líneas nacionales que circulan por la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Leé también Javier Milei defendió la Boleta Única de Papel y apuntó contra el kirchnerismo: "Bajó el riesgo kuka"
Javier Milei defendió la Boleta Única de Papel y apuntó contra el kirchnerismo: Bajó el riesgo kuka. 

El ranking de tarifas urbanas de enero de 2026, elaborado por la AAETA, vuelve a mostrar una fuerte disparidad entre distritos. Detrás de Pinamar se ubican San Martín de los Andes ($2300) y Pergamino ($2214), mientras que en el extremo opuesto aparece La Rioja, con un boleto mínimo de $600. Entre ambos valores, el precio del viaje puede multiplicarse más de cinco veces, según la ciudad.

En el caso del AMBA, la diferencia de precios responde a un factor estructural. Desde 2006, con la implementación de regímenes especiales de compensación y subsidios, las tarifas de los colectivos que circulan bajo jurisdicción nacional, unas 104 líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, quedaron desfasadas respecto del interior del país. Allí, los boletos dependen en mayor medida de los costos locales y de los aportes de cada provincia o municipio.

El relevamiento también señala que, mientras muchas ciudades mantienen tarifas congeladas, en otras se aplicaron aumentos significativos en los últimos meses para sostener el sistema frente a la suba de costos operativos. El resultado es un mapa tarifario fragmentado, con asimetrías regionales marcadas, que vuelve a poner en debate el esquema de subsidios y el financiamiento del transporte público en la Argentina.

Embed

Las ciudades con el boleto de colectivo más caro

En varios casos, las diferencias con el cuadro tarifario de CABA y el conurbano superan el 400%. Estas son las tarifas más altas del país, según AAETA:

  • Pinamar: $2625
  • San Martín de los Andes: $2300
  • Pergamino: $2214
  • Centenario: $1997
  • Bariloche: $1895
  • Corrientes: $1890
  • Resistencia: $1885
  • Sáenz Peña: $1885
  • Córdoba: $1720
  • Cipolletti: $1600
  • Orán: $1600
  • Santa Fe: $1580
  • Rosario: $1580
  • Mar del Plata: $1550
  • Bahía Blanca: $1545
  • San Nicolás: $1519
  • Eldorado: $1500

Ciudades donde el boleto cuesta menos de $1500

En el segundo tramo del ranking aparecen las localidades con tarifas intermedias y bajas, aunque muy por encima del valor del AMBA:

  • Villa Carlos Paz: $1497
  • Río Cuarto: $1490
  • Formosa: $1450
  • Río Grande: $1431
  • Paraná: $1415
  • Rawson: $1400
  • Concepción del Uruguay: $1400
  • Concordia: $1400
  • Mendoza: $1400
  • San Rafael: $1400
  • Ramallo: $1400
  • Gualeguaychú: $1394
  • Tandil: $1334
  • Olavarría: $1330
  • Oberá: $1321
  • General Roca: $1306
  • Santa Rosa: $1290
  • Ushuaia: $1280
  • Catamarca: $1250
  • San Miguel de Tucumán: $1250
  • Punta Alta: $1230
  • Balcarce: $1203
  • Necochea: $1197
  • San Salvador de Jujuy: $1168
  • Salta: $1150
  • Neuquén: $1140
  • Río Gallegos: $1140
  • Santiago del Estero: $1140
  • La Banda: $1140
  • Candelaria: $1120
  • Garupá: $1120
  • Comodoro Rivadavia: $1114
  • Merlo: $1100
  • San Juan: $1070
  • Posadas: $1050
este-es-el-ranking-de-precio-del-boleto-de-colectivos-en-enero-2026-foto-tnleandro-heredia-E7RRA23AMBAL3MLUUFPVSZTZ6Y
Aumento de boletos de colectivos en 24 ciudades.&nbsp;

Aumento de boletos de colectivos en 24 ciudades.

Los boletos de colectivo más baratos del país

En el fondo del ranking aparecen las tarifas más bajas de la Argentina:

  • AMBA (líneas nacionales): $494
  • La Rioja: $600
  • Ciudad de Buenos Aires: $620
  • Conurbano bonaerense: $688
  • Partido de la Costa: $698
  • Villa Mercedes: $790
  • General Pico: $800
  • San Luis: $870
  • Viedma: $980
  • Trelew: $1000
  • Villa María: $1000
  • San Antonio Oeste: $1000

Con más de 20 ciudades del interior con boletos superiores a $1400, la brecha con el AMBA vuelve a quedar en el centro del debate y refuerza la discusión sobre cómo se distribuyen los subsidios y qué modelo de transporte público tendrá la Argentina en los próximos años.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
colectivos AMBA Pinamar
Notas relacionadas
Aumentaron los boletos de colectivos, subtes y peajes: cuánto cuestan ahora en CABA y PBA
Aumentan la luz, el gas y el agua en el AMBA: así quedarán las boletas desde enero 2026
Chubut en alerta máxima por un incendio que avanza sin control y obligó a una evacuación

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar