Aumento de boletos de colectivos en 24 ciudades: dónde está más caro y en qué región sale más barato
En algunos casos, la diferencia entre viajes mínimos supera el 400% con el cuadro de valores del AMBA. El ranking de tarifas urbanas de enero de 2026 fue elaborado por la AAETA.
Aumento de boletos de colectivos en 24 ciudades.
Las tarifas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancaron enero con un nuevo aumento y dejaron el boleto mínimo en $494, uno de los valores más bajos de todo el país. En el otro extremo del mapa aparece Pinamar, donde el pasaje urbano cuesta $2625, el más caro de la Argentina, con una brecha del 431,4% respecto de las líneas nacionales que circulan por la Ciudad y el conurbano bonaerense.
El ranking de tarifas urbanas de enero de 2026, elaborado por la AAETA, vuelve a mostrar una fuerte disparidad entre distritos. Detrás de Pinamar se ubican San Martín de los Andes ($2300) y Pergamino ($2214), mientras que en el extremo opuesto aparece La Rioja, con un boleto mínimo de $600. Entre ambos valores, el precio del viaje puede multiplicarse más de cinco veces, según la ciudad.
En el caso del AMBA, la diferencia de precios responde a un factor estructural. Desde 2006, con la implementación de regímenes especiales de compensación y subsidios, las tarifas de los colectivos que circulan bajo jurisdicción nacional, unas 104 líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, quedaron desfasadas respecto del interior del país. Allí, los boletos dependen en mayor medida de los costos locales y de los aportes de cada provincia o municipio.
El relevamiento también señala que, mientras muchas ciudades mantienen tarifas congeladas, en otras se aplicaron aumentos significativos en los últimos meses para sostener el sistema frente a la suba de costos operativos. El resultado es un mapa tarifario fragmentado, con asimetrías regionales marcadas, que vuelve a poner en debate el esquema de subsidios y el financiamiento del transporte público en la Argentina.
En varios casos, las diferencias con el cuadro tarifario de CABA y el conurbano superan el 400%. Estas son las tarifas más altas del país, según AAETA:
Pinamar: $2625
San Martín de los Andes: $2300
Pergamino: $2214
Centenario: $1997
Bariloche: $1895
Corrientes: $1890
Resistencia: $1885
Sáenz Peña: $1885
Córdoba: $1720
Cipolletti: $1600
Orán: $1600
Santa Fe: $1580
Rosario: $1580
Mar del Plata: $1550
Bahía Blanca: $1545
San Nicolás: $1519
Eldorado: $1500
Ciudades donde el boleto cuesta menos de $1500
En el segundo tramo del ranking aparecen las localidades con tarifas intermedias y bajas, aunque muy por encima del valor del AMBA:
Villa Carlos Paz: $1497
Río Cuarto: $1490
Formosa: $1450
Río Grande: $1431
Paraná: $1415
Rawson: $1400
Concepción del Uruguay: $1400
Concordia: $1400
Mendoza: $1400
San Rafael: $1400
Ramallo: $1400
Gualeguaychú: $1394
Tandil: $1334
Olavarría: $1330
Oberá: $1321
General Roca: $1306
Santa Rosa: $1290
Ushuaia: $1280
Catamarca: $1250
San Miguel de Tucumán: $1250
Punta Alta: $1230
Balcarce: $1203
Necochea: $1197
San Salvador de Jujuy: $1168
Salta: $1150
Neuquén: $1140
Río Gallegos: $1140
Santiago del Estero: $1140
La Banda: $1140
Candelaria: $1120
Garupá: $1120
Comodoro Rivadavia: $1114
Merlo: $1100
San Juan: $1070
Posadas: $1050
Los boletos de colectivo más baratos del país
En el fondo del ranking aparecen las tarifas más bajas de la Argentina:
AMBA (líneas nacionales): $494
La Rioja: $600
Ciudad de Buenos Aires: $620
Conurbano bonaerense: $688
Partido de la Costa: $698
Villa Mercedes: $790
General Pico: $800
San Luis: $870
Viedma: $980
Trelew: $1000
Villa María: $1000
San Antonio Oeste: $1000
Con más de 20 ciudades del interior con boletos superiores a $1400, la brecha con el AMBA vuelve a quedar en el centro del debate y refuerza la discusión sobre cómo se distribuyen los subsidios y qué modelo de transporte público tendrá la Argentina en los próximos años.