El llamativo gesto de Mauro Icardi con Ekaterina Ojeda tras el video junto a la China Suárez

La conversación continuó con una irónica observación de Majo Martino, quien deslizó: "Le da miedo tentarse con algún like". Sin vueltas, Yanina coincidió con esa interpretación y respondió: "Exactamente".

Cómo es el video que subieron la China Suárez y Mauro Icardi para desmentir su crisis

Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda (América TV) que la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez estaría atravesando su etapa más delicada. Según detalló la conductora, el conflicto habría comenzado aquella recordada noche en el boliche Tequila, cuando el futbolista se acercó a Ekaterina Ojeda y la actriz, al notar la situación, reaccionó con visible enojo.

En ese marco, también se conoció que, según la propia Ojeda, Icardi intentó comunicarse con ella con la intención de mantener el contacto. "Me escribió", aseguró la joven al revelar que el jugador le envió un mensaje por WhatsApp para iniciar una conversación. Sin embargo, lejos de mostrarse interesada, explicó que prefirió no responderle de inmediato y lanzó una frase con ironía: "Que se esfuerce".

Aunque solo ellos saben qué ocurrió realmente puertas adentro, la sucesión de estos hechos habría sido determinante para la actriz. Se mencionó que decidió dejar la llamada Casa de los Sueños y mudarse temporalmente a su vivienda en el barrio San Jorge, hasta que la situación se estabilizara. Incluso circularon imágenes que la mostraban instalada allí.

Tiempo después, ambos reaparecieron juntos y buscaron dar una señal completamente distinta. En lugar de hacerlo con declaraciones, eligieron expresarse a través de un video en el que recrearon una antigua publicidad de chicles estadounidense que la China protagonizó en su infancia y que ella misma había compartido en sus redes. Más allá del guiño nostálgico, el mensaje fue claro: mostrarse relajados, sonrientes y cómplices frente a cámara, como una forma de reafirmar que la relación sigue firme pese a los rumores.