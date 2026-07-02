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El llamativo gesto de Mauro Icardi con Ekaterina Ojeda tras el video junto a la China Suárez

Luego de mostrarse junto a la China Suárez para desmentir los rumores de crisis, Mauro Icardi tuvo un inesperado movimiento con Ekaterina Ojeda.

2 jul 2026, 20:40
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ekaterina, icardi y la china
ekaterina, icardi y la china

En medio del cruce con Mauro Icardi, Yanina Latorre volvió a sorprender con una nueva revelación sobre el futbolista. Luego del fuerte descargo que le dedicó en Sálvese quien pueda (América TV), la conductora contó cuál habría sido el último movimiento de Icardi en redes sociales con Ekaterina Ojeda, la joven señalada como la supuesta tercera en discordia.

Según había trascendido en los últimos días, Ekaterina es la chica que el delantero conoció en el boliche Tequila y cuyo nombre volvió a quedar en el centro de la polémica tras los rumores de una crisis con la China Suárez.

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Fue entonces cuando Yanina lanzó una información que sorprendió a todos en el estudio. "Te cuento, es tan en Nabo que la bloqueó a Eka de Instagram", disparó la conductora.

Ante la revelación, uno de sus compañeros quiso saber el motivo de esa decisión y le preguntó: "¿Por qué la bloqueó?". Quien tomó la palabra fue Pía Shaw, que aportó un dato para explicar la situación: "No la seguía, pero la buscó y la bloqueó".

La conversación continuó con una irónica observación de Majo Martino, quien deslizó: "Le da miedo tentarse con algún like". Sin vueltas, Yanina coincidió con esa interpretación y respondió: "Exactamente".

Cómo es el video que subieron la China Suárez y Mauro Icardi para desmentir su crisis

Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda (América TV) que la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez estaría atravesando su etapa más delicada. Según detalló la conductora, el conflicto habría comenzado aquella recordada noche en el boliche Tequila, cuando el futbolista se acercó a Ekaterina Ojeda y la actriz, al notar la situación, reaccionó con visible enojo.

En ese marco, también se conoció que, según la propia Ojeda, Icardi intentó comunicarse con ella con la intención de mantener el contacto. "Me escribió", aseguró la joven al revelar que el jugador le envió un mensaje por WhatsApp para iniciar una conversación. Sin embargo, lejos de mostrarse interesada, explicó que prefirió no responderle de inmediato y lanzó una frase con ironía: "Que se esfuerce".

Aunque solo ellos saben qué ocurrió realmente puertas adentro, la sucesión de estos hechos habría sido determinante para la actriz. Se mencionó que decidió dejar la llamada Casa de los Sueños y mudarse temporalmente a su vivienda en el barrio San Jorge, hasta que la situación se estabilizara. Incluso circularon imágenes que la mostraban instalada allí.

Tiempo después, ambos reaparecieron juntos y buscaron dar una señal completamente distinta. En lugar de hacerlo con declaraciones, eligieron expresarse a través de un video en el que recrearon una antigua publicidad de chicles estadounidense que la China protagonizó en su infancia y que ella misma había compartido en sus redes. Más allá del guiño nostálgico, el mensaje fue claro: mostrarse relajados, sonrientes y cómplices frente a cámara, como una forma de reafirmar que la relación sigue firme pese a los rumores.

     

 

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