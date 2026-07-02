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Yanina Latorre destrozó en vivo a Mauro Icardi y le dijo de todo: "La llevabas a un hotel..."

Yanina Latorre recogió el guante tras el ataque del futbolista en Instagram y le dedicó un explosivo descargo en el que no dejó tema sin mencionar.

2 jul 2026, 19:42
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yaninaaaa e icardi
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La guerra entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que el futbolista la atacara en redes sociales con una imagen editada y la calificara de "cornuda", la conductora aprovechó su programa Sálvese quien pueda (América TV) para responderle con un durísimo descargo, en el que repasó distintos episodios de la vida personal y profesional del delantero.

Sin filtro y molesta, Yanina comenzó cuestionando que Icardi recurra siempre al mismo insulto cada vez que decide enfrentarse con ella. "Es la segunda vez que me tratás de cornuda. El otro día, Maurito, nos peleamos con la China, que yo creo que el que escribieras vos, pues tenés un tema, y siempre me insultás. No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda, ni pase por ocuparse de la vida. Pero prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", expresó.

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Luego, la panelista fue mucho más allá y recordó la conflictiva relación que Icardi mantuvo con Maxi López, además de cuestionar el vínculo del delantero con otros colegas del fútbol: "No te quiere ningún jugador. Tenías un amigo que era Maxi López, te daba de comer en la casa, te recibían los fines de semana, te daba mate, ¿y qué hiciste? Te garch... a la mujer, te casaste con la mujer. Te tatuaste a los hijos de Maxi López, los obligaste a decirles papá, y Wanda cuenta que vos no dejabas a ella hablar con Maxi para que vea a los hijos. A Maxi López le costó como 15 años volver a tener un muy buen vínculo con los hijos".

"Pero tenés karma, papi, porque ¿qué te hizo Wanda? Se garchó a tu amigo Keita, al jugador, y te lo metió en tu casa. Y vos como un boludo veías los videítos, lo guardabas, eras cornudo consciente y la perdonabas. Después te cagó con L-Gante. ¿Y qué hacías? Le rogabas que le querías chupar la hamburguesa, que lo deje L-Gante y venga. Yo, digna amor, perdoné un cuerno. No hice papelones, no subí chats, no me chupa la hamburguesa Diego, no le debo guita a nadie, siempre mantuve a mis hijos, siempre cuidé a mi familia, nunca expuse a mis hijos, siempre todo lo traté puertas adentro menos los que se enteraron y no me la agarré con nadie. Porque explícame lo terrible de ser cornuda. Otra, ¿se puede ser tan nabo y tan vil de salir a cazar y matar animalitos, grabarlo y mostrarlo?", continuó filosa.

En otro tramo de su descargo, Yanina apuntó contra el delantero por la relación con su padre y cuestionó su presente profesional. "¿No te avergüenza matar animalitos indefensos? Sos un pobre tipo, o sea, digno de lástima. Y otra peor, yo laburo todos los días de mi vida, resisto archivos, lo único que tenés para decirme es cornuda. Tengo una mamá vieja que se llama Dora, que la asisto, la cuido, la acompaño, la mantengo y me ocupo de su salud. Vos tenés un papá que está solo en tu provincia natal, que no tiene para comer, que va a Wanda de vez en cuando y lo mediatiza, y el señor hace una olla popular para vender comida y poder comer. ¿No te da vergüenza, Mauro Icardi? Ya que estás al pedo. En lugar de exponer a tu hija, tratarme de conchuda o de cornuda, ¿por qué no te vas a Rosario y cuidás a tu papá?", remarcó.

Sin bajar el tono, agregó: "¿Por qué no le pagás la prepaga? ¿Por qué no te buscás un laburo digno? ¿No te da vergüenza que todos los jugadores están concentrados, están en la Selección y los que no, están de vacaciones en familia? Vos te metés en el Instagram de cualquier jugador de renombre y el tipo está entrenando, tiene fotos jugando al fútbol. Vos tenés una foto de Yanina Latorre vestida de payaso y desciéndole cornuda. Sos un pobre tipo y hacés videítos con tu novia para dar por tierra los rumores que salen. De verdad, sos digno de lástima. Te deseo que te busques un trabajo. Por ahí, en lugar de estar hablando conmigo, tratándome de cornuda o puteando a tus abogadas porque son mis amigas, podrías estar buscando un laburo".

Por último, la conductora recordó el escándalo que protagonizó Icardi cuando salió a la luz su affaire con la China Suárez y sostuvo que ese episodio marcó para siempre su imagen pública. "Y a los jugadores como vos, generalmente, no les va bien en el fútbol porque son indeseables, porque sos un nabo. Acordate que cuando la cagaste a Wanda con la China, que es hoy quien es tu mujer, que le pagabas viajes a París, para cagar a Wanda, que se ve que ella era la culpable de que la cagues, pues lo que me estás diciendo a mí, porque me comí un cuerno de mi marido, que es un problema mío, de algo que no hice. ¿Se entiende? ¿Vos qué hacías? La llevabas a un hotel, la llevabas a París y cuando Wanda se entera le pediste perdón, le regalaste tus propiedades, dejaste de ir a entrenar. No conozco un jugador, uno, que haya faltado un entrenamiento y no haya concentrado en el París Saint Germain, en la Champions League, porque se había peleado con la mujer porque se ganchó a la China Suárez", disparó.

Para cerrar, Yanina dejó una última chicana que resumió su postura sobre el lugar que ocupa Icardi en toda esta historia. "Acá lo divertido es el Wanda Gate, no el Mauro Gate, fijate que se llama Wanda Gate, vos sos el ex marido de Wanda", sentenció.

Cómo fue el video que subieron la China Suárez y Mauro Icardi para responder a los rumores de crisis

Yanina Latorre reveló en Sálvese quien pueda (América TV) que la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez estaría atravesando su momento más crítico. Según explicó la conductora, el conflicto se originó aquella recordada noche en el boliche Tequila, cuando el futbolista tuvo un acercamiento con Ekaterina Ojeda y la actriz, al advertirlo, reaccionó con evidente enojo.

En ese marco, trascendió además que, según la propia Ojeda, Icardi habría intentado comunicarse con ella para continuar el vínculo. "Me escribió", aseguró la joven al contar que el jugador le mandó un mensaje por WhatsApp para iniciar una charla. Sin embargo, lejos de mostrarse interesada, relató que decidió no responderle enseguida y lanzó una frase con ironía: "Que se esfuerce".

Aunque solo ellos conocen lo que realmente ocurrió puertas adentro, la sucesión de episodios habría sido determinante para la actriz. Se mencionó que optó por dejar la llamada Casa de los Sueños y trasladarse temporalmente a su vivienda en el barrio San Jorge, mientras el panorama se aclaraba. Incluso circularon imágenes que la ubicaban allí.

Poco después, ambos reaparecieron juntos y buscaron dar una señal completamente distinta. En lugar de responder con palabras, eligieron hacerlo con un gesto: un video en el que recrearon una antigua publicidad de chicles estadounidense que la China protagonizó en su infancia y que ella misma había compartido en sus redes. Más allá del guiño nostálgico, el mensaje fue claro: mostrarse sonrientes, relajados y cómplices frente a cámara, como una forma de reafirmar que la relación sigue firme pese a los rumores.

     

 

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