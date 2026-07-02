Yanina Latorre destrozó en vivo a Mauro Icardi y le dijo de todo: "La llevabas a un hotel..."

En otro tramo de su descargo, Yanina apuntó contra el delantero por la relación con su padre y cuestionó su presente profesional. "¿No te avergüenza matar animalitos indefensos? Sos un pobre tipo, o sea, digno de lástima. Y otra peor, yo laburo todos los días de mi vida, resisto archivos, lo único que tenés para decirme es cornuda. Tengo una mamá vieja que se llama Dora, que la asisto, la cuido, la acompaño, la mantengo y me ocupo de su salud. Vos tenés un papá que está solo en tu provincia natal, que no tiene para comer, que va a Wanda de vez en cuando y lo mediatiza, y el señor hace una olla popular para vender comida y poder comer. ¿No te da vergüenza, Mauro Icardi? Ya que estás al pedo. En lugar de exponer a tu hija, tratarme de conchuda o de cornuda, ¿por qué no te vas a Rosario y cuidás a tu papá?", remarcó.

Sin bajar el tono, agregó: "¿Por qué no le pagás la prepaga? ¿Por qué no te buscás un laburo digno? ¿No te da vergüenza que todos los jugadores están concentrados, están en la Selección y los que no, están de vacaciones en familia? Vos te metés en el Instagram de cualquier jugador de renombre y el tipo está entrenando, tiene fotos jugando al fútbol. Vos tenés una foto de Yanina Latorre vestida de payaso y desciéndole cornuda. Sos un pobre tipo y hacés videítos con tu novia para dar por tierra los rumores que salen. De verdad, sos digno de lástima. Te deseo que te busques un trabajo. Por ahí, en lugar de estar hablando conmigo, tratándome de cornuda o puteando a tus abogadas porque son mis amigas, podrías estar buscando un laburo".

Por último, la conductora recordó el escándalo que protagonizó Icardi cuando salió a la luz su affaire con la China Suárez y sostuvo que ese episodio marcó para siempre su imagen pública. "Y a los jugadores como vos, generalmente, no les va bien en el fútbol porque son indeseables, porque sos un nabo. Acordate que cuando la cagaste a Wanda con la China, que es hoy quien es tu mujer, que le pagabas viajes a París, para cagar a Wanda, que se ve que ella era la culpable de que la cagues, pues lo que me estás diciendo a mí, porque me comí un cuerno de mi marido, que es un problema mío, de algo que no hice. ¿Se entiende? ¿Vos qué hacías? La llevabas a un hotel, la llevabas a París y cuando Wanda se entera le pediste perdón, le regalaste tus propiedades, dejaste de ir a entrenar. No conozco un jugador, uno, que haya faltado un entrenamiento y no haya concentrado en el París Saint Germain, en la Champions League, porque se había peleado con la mujer porque se ganchó a la China Suárez", disparó.

Para cerrar, Yanina dejó una última chicana que resumió su postura sobre el lugar que ocupa Icardi en toda esta historia. "Acá lo divertido es el Wanda Gate, no el Mauro Gate, fijate que se llama Wanda Gate, vos sos el ex marido de Wanda", sentenció.

Cómo fue el video que subieron la China Suárez y Mauro Icardi para responder a los rumores de crisis

Yanina Latorre reveló en Sálvese quien pueda (América TV) que la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez estaría atravesando su momento más crítico. Según explicó la conductora, el conflicto se originó aquella recordada noche en el boliche Tequila, cuando el futbolista tuvo un acercamiento con Ekaterina Ojeda y la actriz, al advertirlo, reaccionó con evidente enojo.

En ese marco, trascendió además que, según la propia Ojeda, Icardi habría intentado comunicarse con ella para continuar el vínculo. "Me escribió", aseguró la joven al contar que el jugador le mandó un mensaje por WhatsApp para iniciar una charla. Sin embargo, lejos de mostrarse interesada, relató que decidió no responderle enseguida y lanzó una frase con ironía: "Que se esfuerce".

Aunque solo ellos conocen lo que realmente ocurrió puertas adentro, la sucesión de episodios habría sido determinante para la actriz. Se mencionó que optó por dejar la llamada Casa de los Sueños y trasladarse temporalmente a su vivienda en el barrio San Jorge, mientras el panorama se aclaraba. Incluso circularon imágenes que la ubicaban allí.

Poco después, ambos reaparecieron juntos y buscaron dar una señal completamente distinta. En lugar de responder con palabras, eligieron hacerlo con un gesto: un video en el que recrearon una antigua publicidad de chicles estadounidense que la China protagonizó en su infancia y que ella misma había compartido en sus redes. Más allá del guiño nostálgico, el mensaje fue claro: mostrarse sonrientes, relajados y cómplices frente a cámara, como una forma de reafirmar que la relación sigue firme pese a los rumores.