Desesperada búsqueda de un investigador argentino del Conicet que desapareció el lunes en Alemania

En Córdoba, la alarma se extendió entre colegas y allegados. Mónica Balzarini, directora de Conicet Córdoba, afirmó que la comunidad científica se mantiene en alerta. Hasta el momento, no hay pistas sobre su ubicación: “No está en hospitales ni en comisarías de la zona, y las cámaras de seguridad no arrojaron datos relevantes”, explicó. El Conicet de Córdoba también difundió la búsqueda a través de su cuenta de Instagram, incluyendo datos de contacto para quienes puedan aportar información.

El comunicado oficial describe: “Su nombre es Alejandro Matías Fracaroli, es de Córdoba, Argentina, y se encuentra desaparecido desde el lunes 13 de octubre en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, o en zonas cercanas. Podría estar desorientado y no ser plenamente consciente de su situación actual”, escribieron en el comunicado.

Un primo hermano, que vive a dos horas de Karlsruhe, ayudó a agilizar la comunicación con la policía alemana, que mantiene el caso como prioritario.

Si bien los movimientos han sido lentos, la Policía ya descartó varias zonas mientras avanza la búsqueda. La única certeza es que Fracaroli subió al colectivo desde el campus universitario y nunca llegó a su hogar. Los contactos para aportar información son un compañero de trabajo en Karlsruhe y los números habilitados: +34 634 64 10 75 y +49 15560587656 (este último para quienes hablen alemán o inglés).