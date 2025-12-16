A24.com

El crudo relato de Estaban Mirol sobre el abuso que sufrió cuando tenía 7 años

En una nota con Ángel Responde, Estaban Mirol habló sobre el abuso que sufrió cuando tenía 7 años.

16 dic 2025, 17:45
Estaban Mirol
Estaban Mirol

Un dato poco conocido sobre Esteban Mirol salió a la luz en las últimas horas a partir de su visita al stream Ángel Responde, conducido por Ángel De Brito. Durante la charla, el periodista se animó a hablar de una experiencia muy delicada de su infancia: el abuso que sufrió cuando tenía siete años. El testimonio surgió luego de una pregunta formulada con respeto por el conductor, que dio lugar a un relato sincero y reflexivo por parte del invitado.

En ese contexto, Mirol explicó que se trata de una situación que no siempre hizo pública, aunque sí era conocida por su círculo íntimo. “La familia ya lo sabía, algunos amigos no, y como siempre te preguntan por qué no lo contaste. Y porque no da. Me recuperé bien, hay gente a la que le cuesta más. A mí no, la mejor terapia fueron mis viejos. Me apoyaron”, expresó, al destacar el acompañamiento que recibió desde el primer momento y el rol clave que tuvo su familia para poder atravesar lo ocurrido.

El periodista también relató cómo reaccionaron sus padres cuando se enteraron del abuso y subrayó la importancia de haber sido escuchado y creído. “Mis viejos me creyeron, lo sacaron a las patadas”, contó, con firmeza. Además, recordó un episodio posterior que lo enfrentó nuevamente con esa persona muchos años después. “Después me encontré con ese hombre, fue al velatorio de mi padre. Pero ya está, ya fue”, agregó, dejando en claro que se trata de una etapa que logró cerrar.

Durante la entrevista, Mirol también hizo referencia a la edad que tenía el abusador en ese momento, un dato que llamó la atención del público. Según contó, se trataba de un adolescente de “15 o 16 años”. El relato se dio en un tono sereno, sin buscar impacto, centrado en su proceso personal y en cómo logró elaborar esa experiencia a lo largo del tiempo.

Tanto Ángel De Brito como el equipo del programa destacaron la entereza y la claridad con la que el periodista abordó un tema complejo y sensible. La entrevista generó repercusión entre los espectadores, que valoraron su testimonio y la importancia de poder hablar de estas situaciones desde un lugar de conciencia, respeto y superación.

¿Esteban Mirol firmó con Telefe tras un fuerte malestar con Marisa Andino?

En diálogo con PrimiciasYa, Esteban Mirol dio su versión y se mostró sorprendido ante la actitud que tuvieron las autoridades del canal, así como también la de Marisa: "No entiendo por qué se enojan. Dije siempre que me iba a dedicar a las redes sociales y que, si retomaba algo, iba a ser un magazine y no todos los días. El gerente de noticias (de Canal 9) siempre supo que estaba charlando desde hacía tiempo con C5N para un fin de semana y nadie se enojó. ¿Por qué se enojan ahora? ¿Porque es Telefe?", comenzó diciendo.

Sobre la actitud que tuvo Marisa Andino, quien dijo estar ofendida porque él nunca le avisó que se iba, señaló: "No sé por qué se ofende. No le hice nada. ¿Qué le tenía que contar? Que el martes la gente de Telefe, concretamente Tristán Noblia, se comunica conmigo y me ofrece hacer cuatro presentaciones de un informe especial que se llama Familias Argentinas, que está maravillosamente producido y que, si el tema funcionaba, podíamos seguir por algún tiempo los días jueves. El martes me lo propusieron, les pregunté cuándo arrancábamos y me dijeron el jueves. Así se dio todo".

"De Canal 9 también me escribió ofendido el director, que les podría haber avisado. Creo que estamos todos locos. Mirá que me voy a poner a avisar a mi lista de amigos y conocidos que voy a estar cuatro jueves en Telefe presentando un informe. Y si Marisa está ofendida, lo lamento, porque antes de ofenderse ella me podría haber llamado. Yo tengo la mejor con ella y la quiero mucho. Si Marisa hubiera empezado un nuevo proyecto, la hubiera llamado contento para felicitarla", remarcó.

"Marisa tuvo tiempo para hablar con PrimiciasYa y con Intrusos (América TV), y no con su compañero de 12 años. En este caso, porque se habló mal de mí. Y a las autoridades de Canal 9 ya les dije que antes de hablar se tendrían que haber informado mejor o hablar conmigo; son una empresa periodística. Pero yo no me ofendo con ellos ni con nadie. Solo hablaron al pedo", cerró molesto Esteban Mirol.

     

 

