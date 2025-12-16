La masiva noticia que recibió el chico de 14 años que fue abandonado por sus padres y busca una familia

Desde el gobierno santafesino explicaron que la publicación fue realizada con autorización expresa de la abogada del adolescente y de la jueza a cargo del expediente.

La intención fue ampliar el alcance de la convocatoria ante la urgencia del caso y visibilizar una realidad que atraviesa a miles de chicos y chicas que esperan una familia, especialmente adolescentes, quienes suelen tener menos posibilidades dentro del sistema de adopción.

La historia de Nata, el adolescente de 14 años que busca una familia

Nata vive actualmente en un centro residencial en Rosario. Su historia está marcada por el abandono, el abuso y la violencia familiar. A los siete años fue separado de su entorno por situaciones graves que motivaron la intervención del Estado.

Su madre fue privada de la libertad y, tiempo después, su padre también fue detenido tras nuevos episodios de violencia. Luego de pasar por distintos intentos de cuidado familiar, en 2024 su madre lo llevó a Tribunales y manifestó su decisión de darlo en adopción.

nata4

Desde entonces, el adolescente transita su vida en un hogar, con acompañamiento profesional y contención institucional. Va a la escuela, cursa segundo año de secundaria, asiste a terapia psicológica cada quince días y practica natación dos veces por semana, una actividad que disfruta especialmente. También mantiene vínculos con amigos, que se convirtieron en un sostén clave en medio de la incertidumbre.

La jueza de Familia N.º 3, María José Campanella, explicó que la convocatoria fue un pedido expreso del propio Nata, quien participó activamente en la elaboración del video junto a organizaciones especializadas en adopción. “Se han recibido interesados desde Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Centroamérica.

Son más de "500 anotados”, detalló la magistrada en declaraciones a medios locales. Sin embargo, aclaró que los postulantes del exterior quedarán excluidos del proceso, ya que se priorizará la cercanía geográfica y el interés superior del adolescente.

naat7

El proceso ahora entra en una etapa clave. El RUAGA, junto con la Dirección de Niñez, será el encargado de analizar y depurar las inscripciones. Cada familia recibirá formularios y se evaluará su perfil, priorizando aquellos grupos que puedan ofrecer un entorno estable y acorde a los deseos y necesidades del chico. El plazo para anotarse vence el próximo 20 de diciembre.