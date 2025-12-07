Clima en el AMBA: qué dice el SMN sobre el domingo y el lunes feriado

Desde el SMN explicaron que este comportamiento se debe a la configuración de las masas de aire que dominan la región, con mayor humedad en capas medias de la atmósfera, lo que favorece la nubosidad pero sin generar inestabilidad marcada.

Cómo continuará el clima durante el fin de semana largo

De cara al lunes feriado, el pronóstico indica que se mantendrán las temperaturas moderadas, con una mínima estimada en 18°C y una máxima de 26°C. El cielo se presentará parcialmente nublado, con condiciones generalmente estables, aunque el organismo no descarta la posibilidad de lluvias hacia la tarde o la noche en algunas zonas.

Este escenario obliga a prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, sobre todo para quienes tengan previsto viajar o realizar actividades al aire libre durante el cierre del fin de semana largo.

Recomendaciones del SMN para evitar golpes de calor

Aunque el descenso de temperatura traerá alivio, el SMN recuerda que aún se transitan días cálidos, por lo que es importante mantener los cuidados básicos para evitar complicaciones de salud:

Tomar abundante agua durante todo el día , aun sin sentir sed.

Consumir alimentos frescos , como frutas y verduras.

Usar ropa suelta , de telas livianas y colores claros.

Protegerse del sol , especialmente en las horas del mediodía.

Prestar especial atención a lactantes, niños y personas mayores, que son los más vulnerables al calor.

Advertencias del SMN por lluvias y viento para el lunes feriado

Ante la probabilidad de lluvias aisladas y ráfagas de viento para el lunes, el organismo difundió una serie de medidas preventivas para evitar accidentes y daños materiales: