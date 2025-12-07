Clima en el AMBA: qué dice el SMN sobre el domingo y el lunes feriado
El primer fin de semana de diciembre llegó con un cambio en las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con cielo mayormente cubierto, temperaturas más suaves y sin tormentas en el corto plazo. ¿Cómo estará mañana?
El primer fin de semana de diciembre llegó con un cambio en las condiciones meteorológicas en gran parte del país. Tras jornadas marcadas por el calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo un escenario de nubosidad persistente, temperaturas más moderadas y estabilidad en general, sin previsión de tormentas durante el día.
De acuerdo con el organismo oficial, este domingo se registrará una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 27°C, con cielo mayormente cubierto durante toda la jornada. El ingreso de una masa de aire templado favorecerá la presencia de nubes y limitará la amplitud térmica, por lo que no se esperan picos de calor como los de días anteriores.
El cielo permanecerá cubierto desde la madrugada, sin variaciones bruscas a lo largo del día y sin ingreso de frentes de tormenta, lo que permitirá mantener condiciones estables en la mayor parte del territorio.
Un domingo más fresco tras varios días de calor
El cambio más notorio será el leve descenso térmico respecto a la jornada del sábado. Aunque las temperaturas seguirán siendo agradables, el ambiente se sentirá más templado, ideal para actividades al aire libre sin el agobio del calor extremo.
Desde el SMN explicaron que este comportamiento se debe a la configuración de las masas de aire que dominan la región, con mayor humedad en capas medias de la atmósfera, lo que favorece la nubosidad pero sin generar inestabilidad marcada.
Cómo continuará el clima durante el fin de semana largo
De cara al lunes feriado, el pronóstico indica que se mantendrán las temperaturas moderadas, con una mínima estimada en 18°C y una máxima de 26°C. El cielo se presentará parcialmente nublado, con condiciones generalmente estables, aunque el organismo no descarta la posibilidad de lluvias hacia la tarde o la noche en algunas zonas.
Este escenario obliga a prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, sobre todo para quienes tengan previsto viajar o realizar actividades al aire libre durante el cierre del fin de semana largo.
Recomendaciones del SMN para evitar golpes de calor
Aunque el descenso de temperatura traerá alivio, el SMN recuerda que aún se transitan días cálidos, por lo que es importante mantener los cuidados básicos para evitar complicaciones de salud:
Tomar abundante agua durante todo el día, aun sin sentir sed.
Consumir alimentos frescos, como frutas y verduras.
Usar ropa suelta, de telas livianas y colores claros.
Protegerse del sol, especialmente en las horas del mediodía.
Prestar especial atención a lactantes, niños y personas mayores, que son los más vulnerables al calor.
Advertencias del SMN por lluvias y viento para el lunes feriado
Ante la probabilidad de lluvias aisladas y ráfagas de viento para el lunes, el organismo difundió una serie de medidas preventivas para evitar accidentes y daños materiales:
Asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas y muebles de balcones.
Mantenerse alejado de árboles, ya que podrían quebrarse ramas por las ráfagas.
No estacionar vehículos debajo de árboles o estructuras inestables.
Mantener las viviendas cerradas de la manera más hermética posible.
Informarse únicamente a través de los canales oficiales.
En caso de emergencia, comunicarse con los organismos locales (en la Ciudad de Buenos Aires, la línea 147).
Tener siempre preparada una mochila de emergencia, con linterna, radio, documentos importantes y un teléfono.