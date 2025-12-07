¿Reconciliados? El dato que indica que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich estarían apostando de nuevo al amor

Con estas declaraciones, todo indica que la historia entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich podría tener un nuevo capítulo, lejos de la exposición mediática que marcó su separación.

El fin de semana anterior se desató un fuerte escándalo que involucró a Chechu Bonelli, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, con las redes sociales como escenario principal de los mensajes y acusaciones que pusieron el tema en el centro de la atención.

La vuelta de Chechu a la escena pública, hablando abiertamente de su separación del ex futbolista, reavivó la polémica. Tras la contundente aclaración de Figueiras sobre el inicio de su relación con Cvitanich, la modelo decidió dar un paso al costado y alejarse del ruido mediático.

En medio de esa situación, Ángel de Brito aportó información sobre la ruptura entre Cvitanich y Figueiras, que se produjo apenas cuatro meses después de haber comenzado el romance.

"El Chechugate, que nunca me interesó, explotó porque, inocentemente publiqué un video en un shopping y confundí a las señoritas", relató el conductor de LAM (América TV) en sus historias de Instagram. Y agregó sobre la separación: "Todo terminó en escándalo, Ivana se pudrió de Cvitanich y lo dejó".

El periodista también sumó otra versión: "Chechu acusada de picaseso, hizo mucho más de lo que expuso el jugador, así cuentan de su entorno", señaló.

En otro mensaje, De Brito recordó cómo se dio el final del matrimonio de Cvitanich y Bonelli tras 14 años juntos: "En un viaje a Bariloche, Chechu montó un escándalo con la nena más grande porque tiró sin querer una mermelada. Ese fue el detonante de la separación".

Lo cierto es que ese fin de semana marcó el quiebre definitivo entre Cvitanich y Figueiras, y el exfutbolista incluso decidió cerrar su cuenta de Instagram.

