El comentario letal de Ángel de Brito sobre el rol de Wanda Nara en MasterChef Celebrity

El pasado lunes 13 de octubre, Wanda Nara se puso al frente de la nueva temporada de MasterChe Celebrity, acompañada por un jurado de lujo: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
El conductor de LAM, Ángel de Brito, fue lapidario con Wanda Nara al analizar su desempeño como conductora de MasterChef Celebrity.
En una nota con Mediodía Bien Arriba (TV Pública), el periodista Ángel de Brito fue lapidario con su opinión sobre el program y el desempeño de la mediática como presentadora.
"A mí no me divierte. No me resulta un programa entretenido", manifestó el conductor de LAM (América TV), aunque destacó algunos aciertos de esta temporada.
"Me gusta que esté Maxi López, el ida y vuelta con Wanda, Luis Ventura, Susana Roccasalvo... los condimentos mediáticos del programa", agregó.
Al puntalizar sobre la conductora, Ángel fue picante. "A Wanda le sirve estar en Telefe, y ser conductora de MasterChef, porque le da un prestigio que no tiene", sostuvo.
Y remató: "Wanda trabajó muy poco en su vida, en el medio. De hecho, es más famosa por otras cosas que por sus trabajos en el medio".
Por último, el conductor de LAM cerró: "Es un programa que me resulta aburrido de siempre porque no me gustan los programas de cocina".
El programa MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara en Telefe ha tenido un muy buen desempeño en ratings en su primera semana. En su debut, promedió 17.2 puntos de rating, y se mantuvo con promedios de 15 y 16 puntos, con picos que superaron los 17 puntos en algunos programas.
Pero este lunes 20 de octubre, el ciclo de cocina logró su promedio más bajo en su segunda semana al aire. Según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, MasterChef Celebrity obtuvo una media de 12.7 puntos en su primera parte y de 10.0 puntos en la segunda.
Si bien se mantuvo como el programa más visto del día, el reality de Wanda Nara perdió más de 3 puntos con respecto a la semana pasada.
Antes, el especial de Pasapalabra con Iván de Pineda con algunos participantes de MasterChef, registró 8.3 puntos de rating y le ganó a Buenas Noches Familia que en El Trece hizo 5.5 puntos.
En la competencia de los noticieros, Telefe Noticias lideró con 7.6 puntos de rating contra los 5.0 puntos de Telenoche en El Trece.
En América TV, lo mejor pasó por LAM con Ángel de Brito que llegó a los 3.8 puntos y le ganó otra vez a Bendita con Beto Casella que se mantuvo con 3.0 puntos en El Nueve. En la TV Pública se destacó Estamos en una con Gabriel Corrado con 0.4 puntos.
Maxi López tuvo que viajar de urgencia y debió ausentarse de las grabaciones de MasterChef Celebrity. Ante ese imprevisto, los productores del programa llamaron a Marley como reemplazo del ex jugador.
El ex de Wanda Nara ya regresó al país y prometió retomar sus compromisos como participar del certamen de gastronomía.