El comentario letal de Ángel de Brito sobre el rol de Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Al puntalizar sobre la conductora, Ángel fue picante. "A Wanda le sirve estar en Telefe, y ser conductora de MasterChef, porque le da un prestigio que no tiene", sostuvo.

Y remató: "Wanda trabajó muy poco en su vida, en el medio. De hecho, es más famosa por otras cosas que por sus trabajos en el medio".

Por último, el conductor de LAM cerró: "Es un programa que me resulta aburrido de siempre porque no me gustan los programas de cocina".

¿Cuál fue el promedio de MasterChe Celebrity el pasado lunes 20 de octubre?

El programa MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara en Telefe ha tenido un muy buen desempeño en ratings en su primera semana. En su debut, promedió 17.2 puntos de rating, y se mantuvo con promedios de 15 y 16 puntos, con picos que superaron los 17 puntos en algunos programas.

Pero este lunes 20 de octubre, el ciclo de cocina logró su promedio más bajo en su segunda semana al aire. Según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, MasterChef Celebrity obtuvo una media de 12.7 puntos en su primera parte y de 10.0 puntos en la segunda.

Si bien se mantuvo como el programa más visto del día, el reality de Wanda Nara perdió más de 3 puntos con respecto a la semana pasada.

Antes, el especial de Pasapalabra con Iván de Pineda con algunos participantes de MasterChef, registró 8.3 puntos de rating y le ganó a Buenas Noches Familia que en El Trece hizo 5.5 puntos.

En la competencia de los noticieros, Telefe Noticias lideró con 7.6 puntos de rating contra los 5.0 puntos de Telenoche en El Trece.

En América TV, lo mejor pasó por LAM con Ángel de Brito que llegó a los 3.8 puntos y le ganó otra vez a Bendita con Beto Casella que se mantuvo con 3.0 puntos en El Nueve. En la TV Pública se destacó Estamos en una con Gabriel Corrado con 0.4 puntos.

Los 24 participantes que fueron convocados para MasterChef Celebrity

Alex Pelao

Andy Chango

Cachete Sierra

Chino Leunis

Claudio “Turco” Husaín

Diego “Peque” Schwartzman

Emilia Attias

Esteban Mirol

Eugenia Tobal

Evangelina Anderson

Ian Lucas

Jorge “Roña” Castro

Julia Calvo

La Joaqui

La Reini

Luis Ventura

Marixa Balli

Maxi López

Miguel Ángel Rodríguez

Momi Giardina

Pablo Lescano

Sofi Martínez

Susana Roccasalvo

Valentina Cervantes

¿Quién reemplazó a Maxi López en MasterChef Celebrity?

Maxi López tuvo que viajar de urgencia y debió ausentarse de las grabaciones de MasterChef Celebrity. Ante ese imprevisto, los productores del programa llamaron a Marley como reemplazo del ex jugador.

El ex de Wanda Nara ya regresó al país y prometió retomar sus compromisos como participar del certamen de gastronomía.