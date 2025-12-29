El detalle oculto del vestido rojo de Pampita en Punta del Este que desató furor y dio que hablar

Una vez más, Pampita confirmó que no necesita grandes producciones para imponer tendencia. Con un vestido bien elegido y un styling relajado, volvió a demostrar por qué cada una de sus apariciones, ya sea en la calle o en redes sociales, termina convirtiéndose en tema de conversación y marcando el pulso del verano.





Qué hacía Pampita en un sanatorio de Uruguay durante Navidad

La aparición de Pampita en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este encendió todas las alarmas en redes y medios uruguayos y argentinos después de que se difundieran imágenes de la modelo entrando en plena Navidad junto a su pareja, Martín Pepa, lo que generó especulaciones sobre su salud o la de alguno de sus hijos.

Lejos de confirmarse un problema médico propio, Pampita aclaró ante la prensa que no sufrió ninguna dolencia ni estaba allí por motivos personales, sino que estuvo acompañando a un adolescente cercano a su entorno que necesitó atención médica, y que todo terminó siendo un susto sin gravedad.

Al retirarse de la clínica uruguaya, la modelo afirmó, visiblemente cansada tras varias horas en el lugar, que su visita fue solo para brindar apoyo a una amiga y su familia y pidió tranquilidad a sus seguidores y al público.