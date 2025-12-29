El detalle oculto del vestido rojo de Pampita en Punta del Este que desató furor y dio que hablar
Carolina “Pampita” Ardohain volvió a marcar tendencia con una prenda que no pasó desapercibida durante su paso por la costa esteña. El diseño, el color y un elemento clave del vestido despertaron intriga y se volvió viral en redes. Miralo.
29 dic 2025, 17:48
Carolina “Pampita” Ardohain volvió a marcar tendencia durante su paso por Punta del Este y, una vez más, logró que todas las miradas se posaran en ella. Esta vez, el impacto llegó de la mano de un vestido rojo que no tardó en volverse viral y generar todo tipo de reacciones en redes sociales.
El vestido elegido por la modelo se destaca por su bordado calado con delicados motivos florales, un detalle artesanal que le aporta un aire romántico, femenino y absolutamente veraniego. Se trata de una pieza liviana, ideal para los días de calor, que combina elegancia y frescura, dos sellos inconfundibles del estilo de Pampita.
El intenso color rojo es otro de los grandes protagonistas del look. No solo realza el diseño del vestido, sino que además potencia el bronceado y lo convierte en una opción perfecta tanto para paseos diurnos como para salidas relajadas en la costa esteña. Sin estridencias ni excesos, la prenda logra destacarse por sí sola.
Las imágenes del outfit formaron parte de una publicación en el Instagram de Pampita, donde el vestido rápidamente se robó toda la atención. En pocas horas, el posteo cosechó miles de likes y una catarata de comentarios, con seguidores que elogiaron su figura, el color elegido y la simpleza elegante del diseño. Corazones, fueguitos y mensajes de admiración inundaron la publicación.
Una vez más, Pampita confirmó que no necesita grandes producciones para imponer tendencia. Con un vestido bien elegido y un styling relajado, volvió a demostrar por qué cada una de sus apariciones, ya sea en la calle o en redes sociales, termina convirtiéndose en tema de conversación y marcando el pulso del verano.
Qué hacía Pampita en un sanatorio de Uruguay durante Navidad
La aparición de Pampita en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este encendió todas las alarmas en redes y medios uruguayos y argentinos después de que se difundieran imágenes de la modelo entrando en plena Navidad junto a su pareja, Martín Pepa, lo que generó especulaciones sobre su salud o la de alguno de sus hijos.
Lejos de confirmarse un problema médico propio, Pampita aclaró ante la prensa que no sufrió ninguna dolencia ni estaba allí por motivos personales, sino que estuvo acompañando a un adolescente cercano a su entorno que necesitó atención médica, y que todo terminó siendo un susto sin gravedad.
Al retirarse de la clínica uruguaya, la modelo afirmó, visiblemente cansada tras varias horas en el lugar, que su visita fue solo para brindar apoyo a una amiga y su familia y pidió tranquilidad a sus seguidores y al público.