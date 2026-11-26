El pedido se suma a otro requerimiento formulado el 9 de octubre y todavía debe ser autorizado por el juez Lijo. Las medidas aún no fueron aprobadas.

Las otras transferencias y los gastos con tarjetas

La fiscalía también solicitó el detalle y la documentación respaldatoria de 74 transferencias realizadas desde la misma cuenta de la AFA a favor de Tapia. Los movimientos se registraron entre el 22 de mayo de 2020 y el 24 de agosto de 2026 y sumaron $10.400.000.

Además, pidió las actas, resoluciones y normas internas que respaldaron la emisión de tarjetas adicionales a nombre del dirigente en las cuentas VISA, CABAL y American Express Corporate. La documentación deberá incluir los límites de cada tarjeta, las políticas de utilización y las rendiciones de gastos con sus respectivos comprobantes.

El requerimiento contempla, a su vez, todos los pagos registrados a favor de Tapia entre 2016 y 2026. La fiscalía pidió que se detalle el monto, la moneda, el concepto, el origen de cada acreditación y la documentación que permita justificar las operaciones.

La investigación sobre los vuelos privados y los movimientos en dólares

Otro de los puntos del pedido apunta a los vuelos privados contratados o pagados por la AFA en los que haya viajado Tapia desde 2017. La entidad deberá informar la empresa operadora, la matrícula de la aeronave, la fecha, el origen y el destino, el importe, la modalidad de pago y si en esos viajes también estuvo Paola Moyano, su exesposa.

En paralelo, Pollicita requirió al Banco Credicoop información sobre tres operaciones en dólares: un depósito en efectivo de USD 620.000 realizado el 12 de febrero de 2019 en una caja de ahorros, una extracción de USD 200.000 del 18 de agosto de 2020 y otro depósito de USD 198.000 efectuado dos días después.

Para esos movimientos, la fiscalía pidió las boletas de las operaciones, sus horarios, la identificación de las personas que las realizaron, las declaraciones sobre el origen de los fondos y el perfil transaccional de la cuenta.

Todas las medidas deberán contar con la autorización del juez federal Ariel Lijo, que hasta el momento no resolvió sobre los pedidos.