El cumpleaños más difícil de Jorge Rial de vacaciones en Europa y con su hija Morena presa

Desde la cuenta en X del programa Sálvese Quien Pueda, que conduce Yanina Latorre por América Tv, se reflejaron las imágenes del periodista y su novia escritora recorriendo las calles de Florencia, Italia.

"Recargando energía para lo que se viene. Siempre hay tiempo para un toscano", indicaba Jorge Rial en algunas de las postales que subió a las redes del viaje donde se lo ve relajado disfrurando del campo y paseo en bicicleta durante el día.

El periodista se tomó unos días de descanso de su programa en televisión y streaming y pasa unos días de paz junto a su pareja en Europa y sigue de cerca las novedades sobre la situación legal de su hija Morena.

El llamativo gesto a distancia de Jorge Rial con su hija Morena

Se conoció qué hizo Jorge Rial en medio sus vacaciones en Europa con su novia María del Mar Ramón para intentar tener un acercamiento con su hija, Morena, que sigue detenida en el penal de Magdalena.

El abogado de la joven, Martín Leiro, contó que el conductor mantiene un vínculo activo con su hija y está pendiente de su actualidad y participa de manera activa del caso.

“Jorge está colaborando con Evelyn”, afirmó el letrado, en referencia a la amiga de Morena que es clave en el lugar donde la joven cumplirá con la prisión domiciliaria en una vivienda de San Justo.

“Es más, la está ayudando con el alquiler, le mandó muebles. Está pagando a los albañiles que están haciendo una refacción en el baño”, detalló el letrado Leiro en el programa Mujeres Argentinas (El Trece).

Pese a las diferencias por la elección de vida que tomó Morena en su momento, Jorge Rial la sigue acompañando a su hija de manera concreta y busca que sus nietos Francesco y Amadeo puedan transitar el proceso judicial en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades.

En ese sentido, el abogado destacó el cambio en Morena para intentar mejorar su conductora dentro del penal y de cara al futuro tras quedar detenida: “Me dijo que empezó terapia, que es un paso importante, y que la va a seguir”, reveló.